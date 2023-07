MENER DET ER NOK: Mímir Kristjánsson synes kritikken av partilederen sin «begynner å gå litt langt».

Mímir Kristjánsson om solbrille-tyveri: − Smertefullt å se på

Den profilerte Rødt-politikeren mener derimot partiets håndtering har vært stødig, gitt «kortene på hånden».

Mandag kveld publiserte VG overvåkningsvideoen som viser Rødt-leder Bjørnar Moxnes stjele et par Hugo Boss-solbriller på Oslo Lufthavn.

Overvåkningsvideoen viser at Rødt-lederen først prøvde solbrillene og la dem i bagasjetrallen, før de til slutt endte opp i jakkelommen hans med lukket glidelås.

– Det var smertefullt å se på, sier partifelle Mímir Kristjánsson til VG.

Tyveriet skjedde i midten av juni. Politiet mener Moxnes handlet forsettlig, men selv sier politikeren at det ikke var med vilje.

– Det er smertefullt for hele partiet, og smertefullt for Bjørnar. Han har gjort noe galt, og videoen forsterker det inntrykket.

Mandag bekreftet Rødt at Moxnes er sykmeldt. Partiet har hatt ekstraordinært landsstyremøte om sykmeldingen mandag kveld, og det ble der uttrykt full tillit til partilederen, opplyste fungerende leder Marie Sneve Martinussen etterpå.’

Kristjánsson er stortingsrepresentant for Rødt og en av Moxnes’ nærmeste kollegaer.

I en Facebook-post tirsdag ettermiddag tar han til orde mot «å lansere hobbypsykologiske teorier» om hva videoen egentlig viser.

Kristjánsson kritiserer Moxnes for flere ganger å ha endret sin forklaring av hva som skjedde.

– Håndteringen hans står til stryk. Jeg er likevel uenig i at det er verre enn selve forbrytelsen, som jo er ulovlig og tyveri.

MÅTTE SVARE: Bjørnar Moxnes møtte pressen flere ganger i helgen for å forklare hva som gikk gjennom hodet hans da han forsvant ut av en butikk med et par solbriller han ikke hadde betalt for.

Etter å ha høstet mye kritikk for å ikke ha lagt alle kortene på bordet umiddelbart, sa Moxnes lørdag at han nå fortalte hele historien. Etter dette endret han deler av historien igjen.

– Hva med partiets håndtering?

– Partiet står støtt med de kortene vi har fått utdelt, sier Kristjánsson.

– Har du fremdeles tillit til Bjørnar Moxnes som partileder?

– Ja, fordi jeg ser ikke på dette som en politisk forbrytelse. For meg er politikken avgjørende, understreker han.

Info Dette har Moxnes sagt: Fredag sprakk nyheten om tyveriet. Moxnes sprakk nyheten om tyveriet. Moxnes sa da at han glemte at han hadde tatt med seg brillene, at det senere kom bort en vakt og at han fremfor noen bortforklaringer tok konsekvensene. Han sa det ikke var med hensikt.

Senere samme kveld at han fikk panikk da han oppdaget at han hadde brillene, som han på et tidspunkt hadde puttet i lommen. Han rev selv av prislappen og la dem i bagasjen, i stedet for å returnere til butikken med dem. Da en vekter kom bort og spurte om dem sa han at han ble utrolig flau, og at det ikke var rom for bortforklaringer. bekreftet Moxnes til VG at han fikk panikk da han oppdaget at han hadde brillene, som han på et tidspunkt hadde puttet i lommen. Han rev selv av prislappen og la dem i bagasjen, i stedet for å returnere til butikken med dem. Da en vekter kom bort og spurte om dem sa han at han ble utrolig flau, og at det ikke var rom for bortforklaringer.

Under pressekonferansen lørdag beklaget Moxnes og sa at han nå fortalte historien fra A til Å.

Samme ettermiddag fikk VG opplysninger om at Moxnes ikke hadde gitt fra seg brillene med en gang da han ble konfrontert av en vekter.

Søndag kveld meldte meldte Aftenposten at Moxnes hadde lagt brillene i jakkelommen og deretter lukket glidelåsen på jakken før han gikk ut av butikken. Om dette sa Moxnes til avisen at han ikke husker detaljer om glidelåsen. Vis mer

Kristjánsson deltok på partiets ekstraordinære landsstyremøte mandag kveld. Han gjentar budskapet om at Moxnes har bred støtte internt:

– Det er påfallende hvor ekstrem stor tillit folk har til Bjørnar. Rødt-folk slår ring om ham landet rundt. Bjørnar har bygd på en politisk arv i mange år, og så klart tærer dette på, men Bjørnar har ennå mye å gå på for oss.

– Mange er sure, skuffet og lei seg. Samtidig opplever jeg en sterk enighet i partiet om at dette ikke er en så politisk feil og at han får sin straff hos rettsvesenet.

– Alle i partiet må ta sine egne vurderinger av det som er det avgjørende spørsmålet: Etter forbrytelsen er gjort opp for, er dette utilgivelig for ham som politiker? Man må kjenne etter. For meg er svaret nei.