ILLUSTRASJONSFOTO: Stortinget i Oslo. Bildet ble tatt 18. august 2021.

Vil at Stortinget skal senke temperaturen

Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil at temperaturen på Stortinget og i departementene skal senkes, etter at mange bedrifter, husholdninger og offentlige bygg har gjort det samme.

Publisert: Nå nettopp

Det er ingen hemmelighet at strømprisene er høye om dagen, og at mange husholdninger har følt dette på lommebøkene.

Den 19. september holdt Stortinget ekstraordinært strømmøte, og i etterkant lovet regjeringen fastpris på strøm for bedrifter.

Imidlertid krever MDG at Stortinget og departementene bidrar ved å senke sine temperaturer til 19 grader.

Stortingets administrasjon opplyser til VG at temperaturen på Stortinget per 29. september ligger på mellom 20 og 22 grader.

I forrige uke senket Den norske kirke temperaturen til 15 grader i alle sine kirker i Oslo, samtidig som at også Oslo universitetssykehus og Oslo Lufthavn har senket temperaturen.

Les mer om strømprisene her.

– Alle må stå sammen og bidra

I en e-post til VG skriver MDGs nestleder, Ingrid Liland, at hun etterlyser tiltak fra Stortinget og regjeringen for å «spare strøm i eget hus.»

– Mange hjem, bedrifter og offentlige virksomheter i inn- og utland senker temperaturen for å spare energi og penger. Flere gjør det også i solidaritet med folk i Europa og her hjemme, som står overfor en vanskelig vinter og ikke har mulighet til å spare strøm, skriver Liland.

Liland skriver at hun tror topp-politikerne fint kan leve med lavere temperaturer på sine kontorer.

– Europeiske land lager egne strategier for å spare energi for offentlige virksomheter. Jeg forventer at regjeringen lager en helhetlig strategi for hvordan vi kan senke forbruket og spare energi hos offentlige virksomheter, slik vi også har sett initiativer til i Sverige. Man bør også se på å lage veiledere for kommuner og fylker som ønsker å gjøre det samme, skriver Liland.

KALDERE: MDG nestleder Ingrid Liland vil ha lavere temperatur på Stortinget. Her er hun i en annen sammenheng.

Videre skriver Liland at «vi har ingen tid å miste» og at «vi må se på alle realistiske tiltak vi har for å spare strøm.»

– Ikke minst er dette viktig for å vise samhold i befolkningen, også fra våre øverste folkevalgte og beslutningstagerne i samfunnet. Alle må stå sammen og bidra, i møte med en kanskje mer utfordrende tid. Vi har i Norge forholdsvis små avstander mellom politikere og folk, og det må også gjelde i krisetid, skriver Liland.

– Selvsagt

I en e-post til VG skriver stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) at Stortinget ser på tiltak for å spare strøm i sine bygg.

– Selvsagt skal Stortinget også se på hvordan vi skal spare strøm i vår egen bygningsmasse. Jeg har allerede bedt administrasjonen om å snarest legge frem mulige energisparingstiltak for presidentskapet, skriver Gharakhani.

MDG legger imidlertid til at de ønsker å utfordre stortingspresidenten på hva som spesifikt vil bli gjort, og når tiltakene tenkes å være på plass.

STORTINGSPRESIDENT: Masud Gharahkhani skriver at han har bedt Stortingets administrasjon om å se på energisparingstiltak.

Har oppfordret departementene

I et brev til departementene, datert 16. september, oppfordrer kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (SP) departementene til å iverksette tiltak som kan redusere strømforbruket i statlige bygg.

– Jeg har oppfordret alle departementer og underliggende etater til å se på hvilke langsiktige og kortsiktige tiltak de kan sette inn for å spare strøm. Vi vet at potensialet er der, og jeg forventer at alle går grundig gjennom hvilke innsparingsmuligheter som ligger i deres lokaler. Det gjelder både leide og eide lokaler, skriver Gjelsvik i en e-post til VG.

OPPFORDRING: Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (SP). Her på Stortinget i 2021.

Ministeren skriver at hver enkelt virksomhet må vurdere hva som er de beste tiltakene dem, da dette kan avhenge av byggets bruksområder og energisystem.

– Eksempelvis bruker nesten alle regjeringsbyggene fjernvarme og vannbåren varme til oppvarming, og ikke elektrisk kraft. Gjennom Oslo kommunes fjernvarmeanlegg får vi brukt energi til oppvarming som ellers kunne gått tapt. Det er positivt både for miljøet og økonomien, skriver Gjelsvik.

Tross dette ser Gjelsvik likevel potensial for strømsparing hos departementene.

– Fra før har vi skiftet til mer energieffektive lysarmaturer og sensorstyrte vannkraner i flere av regjeringsbyggene. Vi ser blant annet videre på muligheten for at ventilasjonsanlegget kan skrus på senere om morgenen og slås av tidligere på kvelden, skriver Gjelsvik.

STRØM PÅ OVER 700 ØRE – BOBLEBAD PÅ FULL GUFFE – SE VIDEO: