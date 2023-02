1 / 3 forrige neste fullskjerm

Ransaket villa etter Furuset-skyting: Stoppet siktede i luksusbil med automatvåpen

Den straffedømte mannen i 40-årene erkjenner å ha skutt – men ikke drapsforsøk. Han ble stoppet i en luksusbil med en AK47, og politiet ransaket i natt villaen han bor i.

Mannen som ble pågrepet tirsdag kveld er straffedømt flere ganger, og er nå siktet for drapsforsøk, etter å ha skutt en mann med automatgevær utenfor Ikea på Furuset i Oslo.

Mannen nekter straffskyld for drapsforsøk.

– Jeg kan ikke si noe særlig mer enn at han bekrefter at han har vært der og skutt, men at det ikke var noe drapsforsøk, sier mannens forsvarer, Øystein Storrvik, til VG.

Politiet etterlyste en Mercedes og en Tesla etter skytingen. Mannen i 40-årene ble pågrepet på Romerike i en Mercedes.

– Pågripelsen ble gjort ved at han ble stoppet av politiet langs veien. Ingen opplysninger om at det var noe dramatikk knyttet til det, sa operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG sent i går kveld.

SIKRET SPOR: Politiet drev sent tirsdag kveld etterforskning på stedet – parkeringsplassen ved Ikea og Furuset stadion

Sjekket etter flere våpen

Det var like før klokken 20.30 i tirsdag kveld at politiet meldte om skytingen på parkeringsplassen ved Furuset stadion, like ved Ikea.

Både den fornærmede og den siktede mannen er kjent for politiet fra før. Det ble funnet tomhylser på området der skytingen skal ha funnet sted.

Fornærmede ble i går sendt til sykehus og ble behandlet for skuddskader, men han var ifølge politiet ikke alvorlig skadet.

VG var til stede da politiet ransaket den siktede mannens villa i Oslo natt til onsdag. Bombegruppa var også til stede med en bil utenfor den fasjonable adressen, og det ble søkt med hunder i området. Ifølge VGs opplysninger ville politiet sjekke om mannen hadde flere våpen i boligen.

SPOR: Det ble funnet tomhylser på stedet

– Konflikt med fornærmede

– Hvordan har det seg at han har løsnet skudd, men ikke erkjenner drapsforsøk?

– Det kommer han til å utdype senere i dag i avhør med politiet. Det er ikke naturlig for meg å gå inn på det nå. Han kommer til å utdype hvorfor de møttes, og det som skjedde. Og så ligger det noe bak her som ikke er naturlig for meg å si noe om nå, sier forsvarer Storrvik til VG.

Ifølge Storrvik er det en konflikt mellom hans klient og fornærmede.