Ble stoppet på grunn av kosedyr: − Forferdelig forstyrrende element

Denne sjåføren slapp ikke gjennom Statens vegvesens kontroll.

48 tunge kjøretøy ble tirsdag kontrollert i Bergen.

Flere sjåfører fikk ulike former for reaksjoner. Men inne i et av de tunge kjøretøyene fant kontrollørene noe de vanligvis ikke finner.

For i ruten hadde sjåføren hengt og lagt en rekke ulike kosedyr. Koselig? Ja. Trafikkfarlig? Så absolutt.

Sjåføren fikk nemlig svært dårlig sikt som følge av alle kosedyrene, ifølge vegvesenet.

BT omtalte saken først.

Jan Rune Presstun i Statens vegvesen sier at de, naturligvis, sjeldent har slike tilfeller med kosedyr.

– Det var en overflod av kosedyr. De hang både ovenfra og lå på dashbordet. Vi stopper tidvis biler med litt vel mye sikthindringer, så det er ikke noe nytt. Men dette omfanget skjer ufattelig sjeldent, sier han til VG.

Les også Vogntog skapte trafikk-kaos: - Tok det ikke seriøst Vogntoget fikk hjullås og sjåføren må ut med 22.000 kroner.

Sjåføren fikk kjøreforbud frem til kosedyrene ble flyttet vekk.

– Det er veldig trafikkfarlig, man burde åpenbart se hvor man kjører. Kosedyrene i taket er et forferdelig forstyrrende element til enhver tid. Alle kosedyrene gjorde at det ikke var noe særlig god sikt.