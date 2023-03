Jernbanedirektoratet inngå en avtale med Vy om at sistnevnte skal kjøre persontog over hele Østlandet.

MDG: Flytoget burde nedlegges så raskt som mulig

Dersom togtilbudet på Østlandet blir bedre, kan man stoppe utbyggingen av E18 Vestkorridoren, mener Miljøpartiet de grønne (MDG).

– Det er et paradoks at Flytoget er et populært tilbud, fordi de har en privilegert posisjon som lar dem kjøre halvfulle tog i rushtiden, mens andre togreisende er lei av å stå som sild i tønne til og fra jobb. For å ha et godt togtilbud kan vi ikke ha egne tog for en spesiell kundegruppe, sier partileder i MDG, Arild Hermstad, til VG.

Fredag meldte Jernbanedirektoratet at de vil inngå en avtale, hvor Vy tar over persontogtilbudet på hele Østlandet.

Som følge av dette frykter Flytoget nedleggelse innen få år.

Fungerende administrerende direktør i Flytoget, Nicolai Bryde, fortalte til VG at dette innebærer at Flytoget vil fortsette de neste fem årene.

Deretter er det lagt opp til at Flytoget avvikles, ettersom selskapet har en av avtale om strekningen til Gardermoen frem til 2028.

Meningsløst med to logoer

Hermstad i MDG mener at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) nå burde benytte muligheten til å legge ned Flytoget så raskt som mulig.

– Det vil være en fordel å få gjort dette så raskt som mulig, og når dette først skjer er det ingen som kommer til å gå inn for å reversere det, sier Hermstad.

– Det vil være meningsløst å kjøre med to forskjellige logoer i fem år til. Man burde ta sikte på å bruke fem måneder og ikke fem år.

Både Fremskrittspartiet (Frp) og Venstre uttrykte til VG fredag at de er kritiske til mindre konkurranse i togtilbudet.

– Dette er en skandale av store dimensjoner, sier jernbanepolitisk talsperson i Frp, Morten Stordalen.

– Nå får vi mindre tog for mer penger, sier samferdselspolitisk talsperson i Venstre, André N. Skjelstad.

Men Hermstad, det vil jo ta tid å få ting på plass, som for eksempel hva som skjer med de ansatte?

– Med en overgang på fem år, hvor man vet at selskapet styrer mot nedleggelse, er det uansett en fare for å miste kompetanse. Man må selvfølgelig bruke tid på de ansatte og ta deres rettigheter på alvor, sier Hermstad i MDG.

Han peker på at både Flytoget og Vy er statseid, og at de ansatte derfor kan ivaretas gjennom en virksomhetsoverdragelse virksomhetsoverdragelseAt en virksomhet eller en del av en virksomhet overføres til en annen eier eller driver. .

Vil stoppe veiutbygging

Hermstad mener at man kan stoppe utbyggingen av de tre delstrekningene på E18 Vestkorridoren E18 VestkorridorenEn 17 kilometer lang hovedveg mellom Bærum og Asker, som omfatter tre deletapper og en ny kollektivterminal, heter det på Statens Vegvesens hjemmeside. , dersom det blir bedre kapasitet i togtrafikken.

– – E18 Vestkorridoren har det vært kranglet om i mange år, hvor regjeringen vil bygge en motorvei som folk ikke trenger, sier Hermstad.

Men hva med de som ønsker å velge bilen eller har behov for bil?

– Vi har allerede en vei med seks felt på samme strekning. Fremkommeligheten på veien er god nok så lenge vi utnytter kapasiteten på de andre reiseveiene maksimalt. Mange som velger bil gjør det fordi at de andre tilbudene er for dårlige, svarer Hermstad.

