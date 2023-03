Politiet etterlyser mulige vitner etter Cecile Hegge Gundersen omkom i Etne

Det var Cecilie Hegge Gundersen (35) som omkom etter en trafikkulykke på Fikse i Etne kommune mandag.

Politiet frigir navnet i en pressemelding onsdag formiddag i samråd med de pårørende.

Gundersen ble sendt til Stavanger Universitetssykehus etter ulykken tidlig mandag morgen, men livet sto ikke til å redde.

Politistasjonssjef i Etne og Vindafjord, Fredrik Hopland Alvestad, sier til VG at de etterforsker saken videre og etterlyser flere vitner.

– Politiet sitter med opplysninger som kan tyde på at det var flere personer som kan ha observert selve hendelsesforløpet, som vi ønsker å få kontakt med. Hvis det er folk på stedet som har observert noe, ønsker vi at de tar kontakt, sier Alvestad.

Det var en lastebil og en personbil som kolliderte i en møteulykke i Etne, der Gundersen befant seg i personbilen. I tillegg ble det meldt at en tredje personbil var involvert i ulykken.

Alvestad sier til VG at det kan tyde på at en fjerde bil også var involvert, men at de er i kontakt med denne føreren og at det ikke dreier seg om store skader.

Det var svært glatt på stedet, og ifølge Alvestad er det foreløpig ikke noe som tyder på uaktsom kjøring.