SYKEHUS: Helse Nord har i dag hatt en møte i Tromsø og bestemt at arbeidet med omstilling kan starte.

Omstridt forslag vedtatt i Helse Nord: − Ingen har gjort dette før

Nå starter jobben med å sikre et bærekraftig helsevesen i Nord-Norge.

Sykehusene i Nord-Norge har store økonomiske underskudd.

En hovedårsak er utfordringen med å få tak i faste ansatte, som fører til mye innleie av vikarer.

Torsdag har styret i Helse Nord vedtatt å starte arbeidet med en omstilling av helsetjenesten i nord.

Omstillingen innebærer blant annet å vurdere endringer i funksjons- og oppgavedeling. Det er nødvendig med en ny struktur som gjør det enklere å rekruttere helsepersonell, mener administrasjonen.

Det er også planlagt overgang fra sårbare til mer robuste og fleksible enheter, og omprioritering av ressurser fra døgnåpne tilbud med lav aktivitet til enheter med høyere aktivitet.

Deler av styret har vært kritisk til forslaget fra administrasjonen, og det har vært lange debatter torsdag. De ble enige etter noen endringer i det oprinnelige forslaget.

Styreleder Renate Larsen var fra start klar på at hun anmodet styret å vedta forslaget fra administrasjonen.

– Det er ingen som har gjort dette før, å se hele regionen under ett. Det ligger et stort ansvar på dette styret nå, sa Larsen på begynnelsen av møtet.

Under møtet ble det uttrykt bekymringer rundt administrasjonens forslag om å gå fra små til større enheter. Derfor ble dette forslaget endret på og ordet «små» fjernet.

– Vi skal ivareta spesialisthelsetjenesten i landsdelen og sikre kvalitet, og vi skal sikre at vi har robuste større fagmiljø. Men vi skal også sikre at vi har det desentraliserte i landsdelen, sa styremedlem Sven Are Jenssen.

Jenssen frykter at å bygge ned noe en plass, vil forsterke befolkningstrenden der stadig flere flytter ut av landsdelen.

Konstituert administrerende direktør Marit Lind mener det er nødvendig med store endringer, selv om det skulle bli bevilget mer penger.

– Hovedproblemet er at vi ikke får tak i nok fagfolk. Selv om vi får nok penger kan vi ikke basere oss på å leie inn vikarer til to- og tredobbel pris sammenlignet med faste ansatte, sa Lind på styremøtet til Helse Nord torsdag.

Dette vil påvirke både pasienttilbudet og mange av Helse Nords ansatte.

Lind viste også til Helsepersonellkommisjonen, som fastslo at Norge har større andel helsepersonell per pasient enn andre europeiske land.

I Nord-Norge er andelen personell 25 prosent høyere enn resten av Norge.