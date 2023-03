Slik reagerer de på beklagelsen: − Håper virkelig at dette ikke er et forsøk på å kjøpe seg tid

Fosen-familiene er glade for at regjeringen anerkjenner menneskerettsbrudd, og kaller det et steg på veien. De krever at det er andre en Olje- og energidepartementet som behandler saken videre.

Lars Haltbrekken (SV) inviterte Fosen-samene til Stortinget.

Regjeringen beklaget tidligere torsdag menneskerettighetsbrudd mot samene i Fosen-saken i forbindelse med konsesjonen om å bygge ut vindparkene der.

– Vi var på møtet før pressekonferansen så jeg har hørt beklagelsen bare en gang. Det at man i hvert fall tar menneskerettighetsbrudd i sin munn, det er steg på veien, sier Sissel Stormoe Holtan.

– Jeg håper virkelig at dette ikke er et forsøk på å kjøpe seg tid. De bedyrer at det ikke var det da, flere ganger, sier Holtan.

– Vi mangler vinterbeite. Det hjelper ikke med penger. Det hjelper ikke med folk.

– Det er klart at de har stått i en vanvittig kamp i over 20 år, og den beklagelsen som kom i dag burde kommet dagen etter høyesterettsdommen, sier Lars Haltbrekken til VG.

Et samlet krav fra alle de berørte Fosen-familiene nå er at andre enn Olje- og energidepartementet behandler saken videre.

– Det er ikke noe tillit til Olje- og energidepartementet i saken. Derfor må det et annet departement til for å ta styringen fremover, for at man skal då den nødvendige tilliten til at regjeringen skal gjøre noe, sier Haltbrekken.

Ifølge Fosen-familiene VG har snakket med beklaget olje- og energiministeren umiddelbart da han kom inn på møte med dem tidligere i dag.

– Beklagelsen kommer 507 dager for sent og den kommer etter et massivt press, sier de til VG.

Til VG sier de at det ikke finnes kortsiktige løsninger.

– Vi kan ikke bruke området selv om de stopper vindmøllene. Området er tapt. Vindmøllene må tas ned, og så må det revegeteres. Det vil ta mange år, sier Holtan.