KRITISK: Raymond Johansen er kritisk til Helsedirektoratets rolle under pandemien. Han mener ikke alltid så helheten.

Raymond Johansen mener at Helsedirektoratet fikk en for dominerende rolle under pandemien og kritiserer Espen Nakstad for å være for aktiv offentlig.

Raymond Johansen sier i sitt intervju med Koronakommisjonen at han er kritisk til hvordan Helsedirektoratet (Hdir) håndterte sin rolle under pandemien.

– Jeg synes Hdir har fått en for dominerende rolle. Hdir har hatt en meny av tiltak som de ustanselig har presenterer for offentligheten. Man er usikker på status på ulike forslag til tiltak, eller tiltak, eller beskrivelser av tiltakene. Jo lenger pandemien varer, dess flere eksperter uttaler seg, sa Johansen til kommisjonen.

– Jeg synes de må tenke gjennom hva de sier og hvordan det oppfattes. Det bildet er annerledes etter snart to år med pandemi, la han til.

Intervjuet ble gjennomført 17. desember i fjor.

SENTRAL ROLLE: Helsedirektør Bjørn Guldvog får kritikk av Raymond Johansen i byrådslederens intervju med Koronakommisjonen.

– Harde på tiltak

Byrådslederen sier at vi måtte se både på konsekvensene av sykdommen og tiltakene.

– Jeg opplever Hdir som veldig harde på tiltak, men kanskje ikke like flinke til å se på helheten av tiltak slik vi må, sa Johansen.

Han peker på at FHI og Hdir har vært uenige flere ganger, og sier at Hdir har vært veldig opptatt av det kliniske.

– Noen ganger har jeg syntes at det har vært vanskelig å nå frem med de totale konsekvensene, sa Johansen.

– Det er to ting som trumfer alt i det norske samfunn. Det ene er spørsmål om sikkerhet og det andre er helsedimensjonen som alltid vil trumfe alle tiltak. I det ligger en kime til en helt nødvendig diskusjon, la han til.

ANGRIPES: Espen Nakstad var svært aktiv som ekspert i mediene under pandemien.

Johansen er også kritisk til assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, som ble brukt mye som ekspert av mediene, inkludert av VG og VGTV.

Som en av lederne i Hdir var han samtidig en aktør som skulle foreslå tiltak.

– Jeg vil si at det noen ganger har vært krevende fordi jeg synes Nakstad har vært for aktiv. Han er på nyhetene hver eneste morgen med tiltak, også ting som kan forstyrre vår egen kommunikasjon. Når man har 24/7-tilgang hele tiden, er det også for han veldig krevende, sier Johansen og legger til:

– Det er en rolle som påvirker hvordan vi kan kommunisere, samt få gjennomslag for ting vi mener er viktig, sier han.

I dag sier Johansen til VG at dette er en liten del av et veldig langt intervju.

– Målet med Koronakommisjonens arbeid er å lære av det vi har gjort, slik at vi er bedre rustet og kan ha bedre beredskap i framtiden, derfor var det viktig for meg å dele våre erfaringer også på dette området, sier byrådslederen om intervjuet med kommisjonen.

– Jeg står selvsagt for det jeg har sagt, men jeg vil også gjerne understreke at jeg synes Nakstad gjorde en god jobb med å informere folk i Norge om corona, og den enorme innsatsen han og mange andre i Helsedirektoratet la ned over lang tid står det stor respekt av.

– Søkt å gi våre beste vurderinger

VG har vært i kontakt med Nakstad, som henviser til helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Helsedirektoratet har gitt råd både til regjeringen og til kommuner gjennom pandemien. Vi har løpende søkt å gi våre beste vurderinger. Samtidig har vi vært tydelige på at det er viktig å veie våre vurderinger opp mot andre forhold i samfunnet, sier Guldvog til VG.

Han peker videre på at både regjeringen og kommunen enkelte ganger har valgt andre løsninger enn de Helsedirektoratet har anbefalt.

SKRYTER: Helsedirektør Bjørn Guldvog sier han er imponert over innsatsen og resultatene som er oppnådd i kommunene, inklusive Oslo.

– Det er helt naturlig, og vi har også kommunisert støtte til kommuner som har valgt annerledes i pandemien, inkludert til Oslo kommune. Man trenger lokal kunnskap i tillegg til de vurderinger vi gjør på nasjonalt nivå.

Guldvog mener de etter beste evne har forsøkt å være tilgjengelige for kommunene, mediene og befolkningen i pandemien.

– Det kan naturligvis være at vi i noen situasjoner har gitt råd, som enkelte har vært uenige i. I det store bildet tror vi det har vært verdifullt for den helhetlige håndteringen av pandemien at så vel vår som andres stemme er kommet frem, sier han og legger til:

– Samlet er vi også imponert over innsatsen og resultatene som er oppnådd i kommunene, inklusive Oslo kommune.

Konflikt med Nakstad

Espen Nakstad tok i fjor høst et offentlig oppgjør med Raymond Johansen i sin bok «Kode Rød».

Nakstad ga Johansen deler av skylden for at hovedstaden ikke fikk kontroll da den andre bølgen brøt ut høsten 2020. Han trakk frem at Oslos byrådsleder sa nei til noen av tiltakene Helsedirektoratet og FHI ville innføre.

Johansen slo hardt tilbake og sa at Nakstad viste manglende rolleforståelse da han som embetsmann delte sine private meninger under en pandemi:

– Selvsagt oppfattes kritikken fra Nakstad mot både byrådet og Folkehelseinstituttet som en kritikk fra assisterende helsedirektør Nakstad, skrev Johansen.