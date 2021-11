FERDIG: I midten av oktober forklarte Jan Helge Andersen (40) seg på nytt om Baneheia-saken på politihuset i Oslo. Avhøret gikk over tre dager.

Opplysninger til VG: DNA-funn knytter Andersen til overgrep

Her forlater Jan Helge Andersen (40) politihuset i Oslo etter å ha blitt konfrontert med DNA-funn som knytter ham til seksuelle overgrep mot Lena Sløgedal Paulsen (10).

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Resultatet av det aktuelle DNA-funnet vakte oppsikt blant etterforskerne siden Jan Helge Andersen tidligere har nektet for å ha forgrepet seg på den 10 år gamle jenta, får VG opplyst.

Funnet er derfor i motstrid til Andersens forklaring om at han kun forgrep seg mot Stine Sofie Sørstrønen (8).

I midten av oktober var Jan Helge Andersen i politiavhør i Oslo som strakk seg over tre dager. I disse avhørene ble han også konfrontert med flere nye DNA-funn som politiet har gjort i straffesaken, ifølge VGs opplysninger.

Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen ble funnet drept i Baneheia i mai 2000. De tidligere kameratene Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen ble dømt for overgrep og drap.

les også Opplysninger til VG: Ingen nye DNA-funn mot Viggo Kristiansen

De mest sentrale funnene er gjort på Lena Sløgedal Paulsen og knytter Andersen til seksuelle handlinger mot henne, får VG opplyst.

Det er ikke kjent hvordan den drapsdømte mannen forholdt seg til disse funnene da han ble konfrontert med dem i avhørene i midten av oktober.

Ifølge VGs opplysninger stammer de nye DNA-funnene fra undersøkelser av gamle sporprøver som er sikret fra begge jentene. Prøvene skal være basert på små mengder med arvestoff og er hentet fra flere steder på kroppen.

Det er uklart for VG hvilken vurdering påtalemyndigheten har gjort av de nye funnene og om det kan få betydning for den gamle straffesaken mot Jan Helge Andersen.

Advokat Svein Holden, som har representert Andersen etter at saken ble gjenopptatt, ønsker ikke å kommentere saken.

– Jeg har ikke anledning til å besvare dette all den tid jeg har taushetsplikt om innholdet i sakens dokumenter, sier han til VG.

TV2 omtalte DNA-funnene først.

NEKTER STRAFFSKYLD: Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring etter Baneheia-saken. Han bestrider anklagene om overgrep og drap. I sommer ble han løslatt etter å ha sonet i over 20 år.

Ny etterforskning

I februar besluttet Gjenopptakelseskommisjonen å gjenåpne straffesaken mot Viggo Kristiansen.

I 2002 ble Jan Helge Andersen dømt til 19 år fengsel i Agder lagmannsrett etter å ha tilstått en rolle i saken. Han pekte samtidig på Viggo Kristiansen som initiativtaker og hovedmann bak forbrytelsene mot de to mindreårige jentene. Andersen har sonet straffen og ble løslatt for noen år siden.

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring, men har i alle år nektet straffskyld.

Tidlig på våren i år startet Oslo politidistrikt den nye etterforskning av Baneheia-drapene, etter at straffesaken til Viggo Kristiansen ble gjenåpnet.

VG har tidligere skrevet at de nye undersøkelsene ikke har fått frem nye DNA-funn mot Viggo Kristiansen.

– Viktig for Viggo Kristiansen

Den nye etterforskningen av Baneheia-saken er nå i en avsluttende fase – og avhørene av de to tidligere kameratene er noe av det siste politiet gjennomfører før påtalemyndigheten skal sende sin innstilling til Riksadvokaten.

Kristiansens advokat, Arvid Sjødin, sier til VG at de nye funnene er viktige for at politiet skal finne ut hva som faktisk skjedde i Baneheia for 21 år siden.

– Derfor er det også viktig for Viggo Kristiansen, siden dette viser at noen kanskje ikke har snakket helt sant og at det er spor etter noe annet - men det får spesialistene granske ut fullstendig og finne ut av hva vi skal tolke ut av dette, svarer Viggo Kristiansens advokat, Arvid Sjødin, til VG.

Statsadvokat Andreas Schei sier til VG at han ikke ønsker å kommentere opplysningene av hensyn til etterforskningen.

Audun Beckstrøm er en av bistandsadvokatene for foreldrene. Han ønsker ikke å kommentere saken, sier han til VG.