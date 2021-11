BUDSJETT-DAG: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum legger fram endringene i statsbudsjettet mandag, mens statsminister Jonas Gahr Støre lytter fra sin plass i stortingssalen.

LO reagerer: Innfrir ikke løfter om pensjon og feriepenger

Støre-regjeringen innfrir ikke sitt eget løfte om å gjeninnføre feriepengetillegg for permitterte og arbeidsledige. Det blir heller ikke åpnet for pensjon fra første krone neste år.



Mette Nord, leder i LO-forbundet Fagforbundet, er ikke helt fornøyd med det første budsjettet fra den nye regjeringen:

– Vi hadde forventet at det kom noe, både på pensjon, og til feriepenger på dagpenger. Men når det er sagt, er det en god påplussing til kommunene og andre tiltak som utjevner. Så retningen er bra, sier Mette Nord til VG.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at det rett og slett ikke var tid og rom til å oppfylle alle forventningene og løftene:

– Dette fikk ikke vi til på tre uker. Det er viktigere at de som får arbeidsavklaringspenger, ikke står på null ved nyttår. Det er en halv milliard kroner. Så kommer vi tilbake til det med feriepenger og det med pensjon fra første krone, sier Støre til VG.

Feriepengene forsvant

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har mandag lagt fram de endringene i statsbudsjettet for 2022, som den ferske Støre-regjeringen har rukket å jobbe fram siden regjeringsskiftet for knapt fire uker siden.

Feriepenger for dagpenger har vært et krav som ledende Ap-politikere flagget høyt i valgkampen.

Men i budsjettdokumentene som er offentliggjort mandag ettermiddag, er ikke feriegodtgjørelsen omtalt.

Da partilederne Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la fram regjeringsplattformen i Hurdal, lovet de å «gjeninnføre feriepengetillegg for permitterte og arbeidsledige», men sa ikke når det skulle skje.

Solberg-regjeringen kuttet om lag en milliard kroner i ferie-ordningen for dagpengemottagere i sitt budsjettforslag for 2022. Det kommer ikke forslag i tilleggsbudsjettet fra Støre-regjeringen, om å rette opp dette igjen.

– Nå ble det en engangs utbetaling etter at vi presset det fram tidligere i år, sier Støre.

– Men Solberg-regjeringen kuttet ytterligere en milliard kroner fra feriepenge-ordningen?

– Dette er av de satsingene som vi innenfor et begrenset handlingsrom ikke fikk tid til å gjennomføre. Vi må ta ting i prioritert rekkefølge, og da kommer vi til feriepenger. Men det blir neste år, sier statsministeren.

Ingen løfter om ny pensjon

De som leter etter valgløftet om tjenestepensjon fra første krone, finner heller ikke nyheter i budsjettdokumentene.

Endringen skal sikre pensjon fra første kroner for de som er under 20 år, og som har stillingsbrøk under 20 prosent.

Flere i Ap og LO reagerte da Solberg-regjeringen varslet at endringer ikke kan innføres før 1.januar 2023. I Hurdalsplattformen lover Ap og Sp å «endre lov om obligatorisk tjenestepensjon slik at det gis pensjon fra første krone så snart som praktisk mulig»

Ostehøvel-kuttet består

I Hurdal-dokumentet skriver Ap og Sp at de ville «fjerne ordningen med ABE-kutt og erstatte den med målrettede prosesser og effektivitetsmål».

Men det skjer ikke i 2022:

«Det vil være vanskelig og ressurskrevende å identifisere og tilbakeføre budsjettkutt som er direkte knyttet til ABE-reformen på alle departementsområdene på nåværende tidspunkt i budsjettprosessen», skriver Støre-regjeringen i sitt budsjettforslag.

Samtidig varsler regjeringen denne reformen kan bli avsluttet i 2023:

Regjeringen foreslår ingen endringer i 2022, «men vil i arbeidet med statsbudsjettet for 2023 vurdere hvordan ABE-ordningen kan erstattes med målrettede prosesser og effektivitetsmål», skriver Støre-regjeringen.

Overfor VG forklarer Støre:

– Om du skal endre på det, må du inn på flere hundre budsjettposter. Det var ikke teknisk mulig. Vi skal jobbe ut en bedre ordning som er mer treffsikker, men det klarte vi ikke første året, sier han.