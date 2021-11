BUDSJETT-DAG: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum legger fram endringene i statsbudsjettet mandag, mens statsminister Jonas Gahr Støre lytter fra sin plass i stortingssalen.

Budsjettet: Innfrir ikke løfter om pensjon og feriepenger

Støre-regjeringen innfrir ikke sitt eget løfte om å gjeninnføre feriepengetillegg for permitterte og arbeidsledige. Det blir heller ikke åpnet for pensjon fra første krone neste år.



Publisert: Nå nettopp

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har mandag lagt fram de endringene i statsbudsjettet for 2022 som den ferske Støre-regjeringen har rukket å jobbe fram siden regjeringsskiftet for knapt fire uker siden.

Feriepenger for dagpenger har vært et krav som ledende Ap-politikere flagget høyt i valgkampen.

Men i budsjettdokumentene som er offentliggjort mandag ettermiddag, er ikke feriegodtgjørelsen omtalt.

Da partilederne Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la fram regjeringsplattformen i Hurdal, lovet de å «gjeninnføre feriepengetillegg for permitterte og arbeidsledige», men sa ikke når det skulle skje.

Solberg-regjeringen kuttet om lag en milliard kroner i ferie-ordningen for dagpengemottagere i sitt budsjettforslag for 2022. Det kommer ikke forslag i tilleggsbudsjettet om å rette opp dette igjen.

Ingen løfter om ny pensjon

De som leter etter valgløftet om tjenestepensjon fra første krone, finner heller ikke nyheter i budsjettdokumentene.

Endringen skal sikre pensjon fra første kroner for de som er under 20 år, og som har stillingsbrøk under 20 prosent.

Flere i Ap og LO reagerte da Solberg-regjeringen varslet at endringer ikke kan innføres før 1.januar 2023. I Hurdalsplattformen lover Ap og Sp å «endre lov om obligatorisk tjenestepensjon slik at det gis pensjon fra første krone så snart som praktisk mulig»