UKLARE REGLER: Stortingsdirektør Marianne Andreassen mener at pendlerreglene er for utydelige.

Stortingsdirektøren: − Disse sakene ligger tilbake i tid

Stortingsdirektøren vil fremdeles ikke ta tak i Eva Kristin Hansens urettmessige pendlerstøtte – til tross for at Høyres Henrik Asheim har sagt at han ikke godtar dette.

Av Roy Kvatningen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Stortingspresident Eva Kristin Hansen erkjente tirsdag denne uken at hun «har misforstått pendlerreglene».

Hun har bodd i Ski siden 2014, men oppga i perioden 2014–2017 at hun bodde på hybel i Trondheim, der hun oppga å ha leid et rom i Trond Giskes leilighet.

Som følge av at hun oppga feil bostedsadresse, fikk hun gratis bolig i Oslo av Stortinget disse tre årene.

Adresseavisen har bedt Stortinget om å få informasjon om den årlige fordelen som Hansen har fått gjennom gratis pendlerbolig i Oslo. I svaret oppgis det at Hansen fikk en fordel verdt 78.000 kroner i perioden 2010 til 2016, samt 58.000 kroner i 2017.

BEKLAGER: Eva Kristin Hansen har uttalt at hun vil tilbakebetale det hun har fått for mye, men hun kommer ikke til å gå av som stortingspresident.

Fikk mellom 214.000 og 292.000 for mye

Hvor mye penger Eva Kristin Hansen urettmessig har tjent på pendlerboligstøtte, kan vi foreløpig ikke fastslå nøyaktig.

Ut fra Adresseavisens sak kan man se at Hansen fikk en fordel på 58.000 kroner i 2017 og at hun fikk 78.000 per år fra 2010 til 2016.

– Hun har hatt krav på pendlerboligen frem til den datoen hun meldte flytting i 2014, ut fra den informasjonen som administrasjonen har fått, sier stortingsdirektør Marianne Andreassen til VG.

Totalt har hun fått en urettmessige pendlerfordel på 78.000 for årene 2015 og 2016, pluss 58.000 for 2017. I tillegg kommer den delen av de 78.000 kronene i året 2014 som gjelder etter flyttemeldingsdatoen.

Vil ikke gjøre mer med saken

Dette er bare den siste i en rekke av flere saker hvor det er blitt utbetalt urettmessig pendlerstøtte til politikere. Kjell Ingolf Ropstad gikk av som partileder i KrF etter at Aftenposten avslørte at han hadde meldt inn at han betalte leieavgift til foreldrene sine uten å faktisk ha gjort det.

I en e-post til VG og andre medier sier stortingsdirektør Marianne Andreassen at det ikke blir reagert overfor Hansen fordi det er behov for «tydeligere regler».

– Det har vært flere saker av lignende karakter, der reglene har blitt misforstått på dette punktet. Behovet for tydeligere regler er et viktig læringspunkt for administrasjonen. Derfor vil ikke administrasjonen gjøre mer med denne saken, fastslo Andreassen tirsdag kveld.

Henrik Asheim, nestlederen i Høyres stortingsgruppe, reagerer på dette.

– Da Stortinget ble formelt åpnet i oktober, og i Kongens nærvær, sa den nye stortingspresidenten at Stortinget forvalter velgernes tillit, og oppmerksomheten om hvordan vi på Stortinget våre verv. Det ville vært svært uheldig om hennes sak bare skal legges til side, nå når vi skal ha en gjennomgang av reglene, sier han.

– Ikke snakk om særbehandling

Mens Andreassen tirsdag forklarte at Hansen-saken ikke følges opp fordi det er behov for tydeligere regler, argumenterer hun onsdag med at alle disse sakene er gamle.

– Disse sakene ligger tilbake i tid, og spørsmålet om disse tidligere tildelingene av pendlerbolig vil ikke bli fulgt opp av administrasjon. Det er derfor ikke snakk om noen særbehandling av saken til Eva Kristin Hansen.

– Ut fra det regelverket som foreligger og de forklaringene som er gitt, har vi vurdert at vi ikke har noe grunnlag for å iverksette reaksjoner overfor representantene som det gjelder. Også forut for saken om stortingspresidentens pendlerleilighet, har dette vært kommunisert i mediene, sier Andreassen til VG.

Et utvalg skal nå se på reglene for pendlerbolig.

– Det pågår også en skatterevisjon som ser på enkeltsaker, og denne revisjonen kan få betydning bakover i tid, sier stortingsdirektøren.

Rettelse: VG skrev opprinnelig at Hansens pendlerfordel var på mellom 58.000 og 136.000 kroner. Dette er feil. Det korrekte er mellom 214.000 og 292.000 kroner, ifølge Adresseavisens tall. Saken ble endret onsdag 17. november klokken 22.58.