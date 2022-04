MISTET LIVET: En syklist omkom etter et trafikkuhell i Oslo torsdag ettermiddag. Sykkelen er tildekket etter ulykken, personen er fraktet bort.

Syklist havnet under lastebil og døde: − En stygg ulykke

En person på sykkel kom i klem under en lastebil ved St. Hanshaugen i Oslo torsdag. Kort tid etter ble personen meldt død.

Politiet melder torsdag ettermiddag om en trafikkulykke ved St. Hanshaugen i Oslo.

– Det er en person som ligger under en lastebil på stedet. Dette skaper store trafikale utfordringer, meldte politiet først på Twitter.

Like etter meldte de at personen – en syklist – var bekreftet omkommet.

– Nødetatene var kjapt på stedet og konstaterte at en person satt fast under en lastebil. Vedkommendes liv var ikke til å redde, og ble erklært død kort tid etterpå, sier politiets innsatsleder Anders Rønning til VG på stedet.

Politiet jobber nå med vitneavhør og tekniske undersøkelser knyttet til de involverte kjøretøyene. Politiet meldte først om ulykken klokken 16.08. Trafikkuhellet skjedde i krysset mellom Ullevålsveien og Waldemar Thranes gate.

Se politiet og helse på stedet fortelle om hva som har skjedd:

– Vi har ingen vitner som har observert selve ulykken, men vi har indikasjoner på at både lastebilen og syklist har kommet i samme kjøreretning. Lastebilen har svingt inn i Waldemar Thranes gate. I den forbindelse har syklisten kommet i klem, sier Rønning.

– Dette har vært en stygg ulykke. Vi har en person som er død. Vi har opprettet et akutt-team på legevakta for vitner som har observert dette her. De kan ta kontakt der, dersom de har behov for det. Det er nyttig å benytte seg, av, sier innsatsleder for helse, Hans Christian Jørgensen til VG.

Det har vært flere vitner til det som har skjedd, sier han.