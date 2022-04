Sametingets president Silje Karine Muotka sammen med medlem i det danske Folketinget Aaja Chemnitz Larsen, som representerer det sosialistiske partiet på Grønland inuitt Ataqatigiit.

Nå er samene formelt eiere av 300 år gammel sjamantromme

Etter over 40 års kamp, er sjamantrommen offisielt tilbake i samisk eie.

– Endelig! Endelig er den hjemme igjen! Det tok mange år. Og for en reise, sier Sametingets president Silje Muotka (NSR) i en tale VG har fått oversendt.

Hun sier hun er stolt over prosessen for å ta tilbake det som alltid har vært deres.

– Dette er en dag som fyller meg med tro og håp om at vår kultur og våre kulturgjenstander skal tilbakeføres hjem til Sápmi hvor de kan være tilgjengelig for vårt folk og at gjenstandene kan formidles og forvaltes i egne faglig sterke miljøet, sier Muotka i en pressemelding.

Det var hennes forgjenger Aili Keskitalo som i januar ba den danske dronningen om hjelp til å beholde den samiske kulturskatten.

Sametinget og flere samiske miljøer tok tatt til orde for at eierskapet måtte overføres fra Danmark tilbake til samene.

Trommen ble tatt fra sjamanen Anders Poulsson, før han på bestialsk vis ble drept med øks mens han ventet på sin dom, anklaget for «ugudelig og slem trolldomskunst».

Trommen har en godt dokumentert, og svært dramatisk historie som VG tidligere har fortalt.

Tidligere sametingspresident Aili Keskitalo og museumsdirektør Anne May Olli med trommen i oktober i fjor.

Siden 1979 har den sjeldne samisk trommen fra 1600-tallet vært oppbevart på utlån til RiddoDuottarMuseat, det samiske museet i Karasjok, fra Nasjonalmuseet i Danmark.

1. desember gikk denne låneavtalen ut.

Danskene ga uttrykk for at de ønsket å få trommen «hjem» til Danmark. Men museumsdirektør Anne May Olli ved RiddoDuottarMuseat har vært tydelig på at trommen allerede er hjemme.

Museet har kjempet i 40 år for å få eierskap over trommen. I januar ble det klart at Danmark gir fra seg sjamantrommen.

Trommeeieren Anders Poulsson ble drept under hekseprosessene i Finnmark. Over 300 år senere er trommen igjen i samisk eie.

– Det er gledelig å registrere at tidene endres. Vi er i ferd med å ta et stort steg fra at vi må argumentere og forhandle om hver minste gjenstand fra vår dyrebare kulturarv, som av ulike årsaker er havnet på museer rundt om i Norge, i Norden eller som en del av i museumssamlinger utlandet, Sametingspresident Silje Muotka.

Hun understreker at de nå erfarer at tilbakelevering er «det riktige å gjøre».

– Det er i tiden. Det er vi glade for, og det er det verdt å feire, sier hun.