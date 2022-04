SPESIELL BAKGRUNN: Yuilya Haugland kom til Gjerdrum for å jobbe med oppfølging av barn som var berørt av leirskredet. Nå er den ukrainsk-norske psykologen og pedagogen opptatt av å gi ukrainske flyktningbarn et godt skoletilbud.

Skole-eksperter: Advarer mot treg bosetting av flyktningbarn

Eksperter frykter at treg bosetting ikke gir flyktningbarn forventet skoletilbud. Opphopning av barn på skoler i kommuner med asylmottak gjør det også vanskeligere å oppdage elever som trenger spesiell oppfølging.

Det mener både leder for Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i Gjerdrum kommune, Yuilya Haugland og rektor Nils Røkkum i mottakskommunen Flå.

Haugland som kom til Norge fra Poltava i Ukraina i 2002, er utdannet både pedagog og psykolog fra Ukraina.

Haugland har fått med seg at etter to måneder med krig i Ukraina er det pr. 25. april bosatt beskjedne 330 flyktninger i norske kommuner via Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (ImDi).

Totalt er det hittil registrert 14.536 asylsøkere fra Ukraina i Norge i 2022, hvorav 5.500 barn.

Den hittil begrensede bosettingen av flyktninger i kommunene, betyr noe for flyktningbarnas skoletilbud, mener Haugland.

UKEPLAN: Oversikten over fag og aktiviteter for de ukrainske elevene på Flå skole i uken før påske. Etter påske er det blitt mer fokus på språk- og norskopplæring, i følge rektor Nils Røkkum.

– Det oppleves å gå litt tregt dette. Det er flere tusen som har registrert sine søknader. Så er det noen få hundre som har fått vedtak og vet hvor de skal bli bosatt. Hadde vi i Gjerdrum visst at det kom et visst antall og cirka når - av de 20 som er vedtatt mottatt her i 2022, så hadde vi kunnet planlegge enda bedre en god mottakelse av flyktningbarn, sier hun.

Hittil er det kun to elever fra Ukraina som er på plass i Gjerdrum barneskole - en kommune med cirka 7000 innbyggere.

NYE TIDER: Flå skole fikk brått et stort innslag av ukrainske elever fra flyktningmottaket på bygdas hotell.

Situasjonen er vesentlig annerledes i en annen Viken-kommune, Flå i Hallingdal, med litt over 1000 innbyggere.

Med eget asylmottak på det lokale Thon Bjørneparken hotell, fikk kommunen brått ansvar for skoletilbudet til 35 elever ekstra. Og tallet kan øke når mottaket fylles opp med 200 ukrainske flyktninger.

Pensjonister underviser i norsk

Rektor Nils Røkkum på Flå barneskole, legger ikke skjul på at det byr på utfordringer for en skole med 107 elever fra før. Skolen har ingen økte ressurser til å fange opp elever med spesielle utfordringer - og gi disse et tilpasset tilbud - slik de har krav på.

– Vi har i utgangspunktet ingen ekstra ressurser, og må tilrettelegge innenfor de rammene vi har. Men vi har vært heldige og fått pensjonerte lærere som ta ansvaret for norskundervisningen. Der tilrettelegges det så godt vi kan klare innenfor hver gruppe, skriver Røkkum i en e-post til VG.

TRENGER FOLK: Flå kommune så seg nødt til å rykke inn stillingsannonser i avisene da det ble kjent at den fikk ansvaret for mellom 30 og 40 nye elever.

– Klarer dere å gi tilpasset undervisning og skape læring - eller blir det mest fokus på aktiviteter som bevegelse og mat og helse?

– Norsktimene har vi akkurat startet opp med, og så langt har de fungert bra. Det er noe utfordrende at elevene er på forskjellig nivå i forhold til lesing og skriving. De har også ulike kunnskaper i engelsk. Men vi prøver å tilpasse innenfor de tre gruppene vi har. Læring av språk foregår også gjennom praktiske fag. I norskgruppen på 1.-4. klasse vil også noe av innlæringen skje gjennom lek, for eksempel sangleker, svarer rektoren.

FLYKTNING OG MAMMA: Iryna Zatorska-Iremashvil kom til asylmottaket i Flå 17. mars. Hun har blant annnet vært opptatt av at hennes egne- og andre flyktningers barn får et best mulig skoletilbud i bygda.

Han peker på «kommunikasjon» som en av de største utfordringene - siden ikke alle elever og foresatte kan engelsk.

Barneombudet skriver i et høringssvar om flyktningsituasjonen at flyktningbarn med særlige læringsbehov må følges spesielt tett av kommuner og fagfolk - som et læringspunkt etter pandemien.

Ukrainske Iryna Zatorska-Iremashvil kom til asylmottaket i Flå sammen med sine to barn i midten av mars.

Hun er jurist, og har raskt blitt en uformell sentral figur på mottaket. Da VG intervjuet henne før påske, kommenterte hun også skoletilbudet.

– Matlaging

– Det er veldig interessant å starte på en ny skole i et nytt land. Men skoletilbudet er nok i stor grad preget av matlaging, tegning og idrettsaktiviteter. Mine barn har imidlertid fått seg nye venner på skolen. Det er bra, sa Iryna til VG.

Hun la til at barna hennes delvis fikk skolegangen på Flå supplert med digital undervisning fra lærere i Ukraina.

SJEF: Annemarie Bechmann Hansen er direktør i Statped, et kompetansemiljø som støtter kommunene og skolesektoren i blant annet saker om syns- eller hørselsvansker, hjerneskade, kombinerte sansetap, sammensatte lærevansker og språk/talevansker.

Annemarie Bechmann Hansen er direktør i Statped. Der er de parat til å bistå kommuner som Flå med kompetanse om kartlegging og opplegg for flyktningbarn som har spesielle behov for oppfølging. Også hun har lagt merke til at bosetting i kommuner lar vente på seg for mange flyktninger.

– Manglende tempo

– Vi er nok mest bekymret for manglende tempo i prosessen med å få barna inn i tilpasset opplæring samt oppdage eventuelle spesialpedagogiske behov.

– Noen uker og måneder kan virke som en kort periode for voksne, men kan være lang tid i et barns liv, sier Bechmann Hansen til VG.

Hun peker på at spesielt i kommuner som mottar mange flyktninger på én gang, kan det være krevende å gi et skoletilbud og barnehagetilbud tilpasset hver enkelt.

– Det kreves kompetanse for å se for eksempel elever med sammensatte behov, sier Statped-direktøren til VG.

GIR RÅD: Å komme raskt i gang med skoletilbudet til flyktningbarna, er et av de viktigste rådene fra ukrainsk-norske Yuilya Haugland, som jobber som PPT-leder i Gjerdrum kommune.

Tilbake i Gjerdrum vandrer PPT-leder Yuilya Haugland fra kommunehuset de 50 meterne bort til skolegården på Gjerdrum barneskole.

Hun ble ansatt i kommunen for å bistå barn med psykososiale utfordringer etter det dramatiske leirskredet i romjulen 2020.

Nå kan kommunen trekke veksler på den ressursgruppen som Haugland var en del av når de skal ta i mot flere flyktningbarn.

Råd til kommunene

Hun gir gjerne råd til andre kommuner om hvordan de kan få inkludert flyktningbarn og komme i gang med læring og eventuelt spesialundervisning, slik de har rett til.

– Ikke vente og se, ikke bekymre dere for mye over at dere ikke har et helt fullverdig skoletilbud på plass. Skap en mest mulig normal hverdag. La barna få leke mest mulig med jevnaldrende. Ta barna inn i skolen, inn i klassen raskest mulig, tilråder Haugland.

Hun minner om at læring og god utvikling er mer enn faglige kunnskaper.

Kommunalsjef for oppvekst i Gjerdrum, Aud Mork Bredesen, sier de må lytte til ukrainske foreldre som gjerne har høye forventninger om økt læringstrykk:

– Vi må lytte til foreldrene om barnets helhetlige behov og ønsker. Samt informere om rettighetene elevene har, mulighetene, og legge til rette for god skole-hjem dialog. Vi må også gjøre foreldre kjent med skolen, sier Bredesen som er glad for at de kan bruke noe fra det tragiske leirskredet positivt.

– Vi benytter erfaringen, ressursene og kompetansen vi har etter leirskredet til å skape inkludering og trygghet, sier Bredesen. Hun legger til:

– I tillegg er det viktig at også barnets stemme blir hørt. Vi må høre på hva barnet selv mener.