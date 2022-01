FATTET: Immunolog og vaksineforsker Gunnveig Grødeland mener det er unødvendig å bare fokusere på det vi er stresset over.

Vaksineforsker forsvarer utspill: − Trenger ikke å «frike ut» over å bli smittet

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland havnet i ordkrig med statsministeren etter at hun sa at pandemien er over for de fleste.

Av Caisa Linea Hagfors og Stig Øystein Schmidt (video)

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var nemlig rask med å tilbakevise utspillet som vaksineforskeren kom med til NRK onsdag. Han pekte på at smitten fortsatt vil stige og at helsevesenet er overbelastet.

Men det samme sa også Grødeland i sitt intervju.

Hva er det statsministeren og forskeren er uenig i?

– Vi er nok egentlig ikke så uenig som det kan se ut til ved første øyekast, sier Grødeland til VG torsdag.

Hun forklarer hva hun prøvde å få frem da hun ble intervjuet av statskanalen:

– Hovedpoenget mitt er at smitte i seg selv er en lav risiko for vaksinerte. Trusselen nå, er jo et overbelastet helsevesen. For meg er det viktig å formidle dette, for det henger sammen med frykten i samfunnet.

Forskeren synes det er viktig å få frem at vaksinene faktisk beskytter godt mot alvorlig sykdom – og mener Støre var mer opptatt av å påpeke at smitten fortsatt vil stige.

– I denne sammenheng er det nok slik at jeg har fokusert på hva vi kan slappe av med, og statsministeren fokuserer på hva vi skal være stresset for.

– Synes du det er unødvendig?

– Ja, jeg synes faktisk det. I det minste er begge deler viktig å få frem. Den tilliten vi har i befolkningen er avhengig av at virkelighetsbeskrivelsen stemmer, at vi ikke går for langt i noen retning, sier Grødeland og understreker nok en gang:

– For de fleste av oss – som er godt vaksinerte – er smitten å betrakte som en lav risiko. For vår del, er jo trusselen som smitten har utgjort egentlig over. Vi trenger ikke å «frike ut» over å bli smittet.

Peker på ett avgjørende spørsmål

Grødeland er opptatt av at hennes uttalelse om at pandemien er over «for de fleste av oss» ikke handler om at vi ikke skal opprettholde smitteverntiltak.

– Grunnen til det er helsevesenet. Vi trenger alle et fungerende helsevesen. Samtidig mener jeg at tiltakene må være rettet mot de områdene der smitten er høy og helsevesenet er presset, og ikke i områder der det ikke er like mye smitte.

– Når kan man egentlig si at en pandemi er over for alle?

– Pandemi betyr at man har et større utbrudd av virus internasjonalt. Pandemien er ikke over før dette har normalisert seg over hele verden, svarer Grødeland.

Hun mener et annet spørsmål er mye mer relevant å ta stilling til i tiden som kommer:

– Når trusselen fra pandemien er så liten at vi kan redusere tiltak og leve som normalt?

– Nyanseringen kommer for dårlig frem

Professor og immunolog ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland, fulgte også med på diskusjonen rundt uttalelsen.

– Jeg opplever vel kanskje at det er litt stokking av rekkefølgen på poengene til Grødeland. Nyanseringen hun har, kommer for dårlig frem. Jeg tror hun og statsministeren egentlig ikke er så uenig, sier hun til VG.

På spørsmål om hva hun selv mener om saken, svarer Spurkland at hun og Grødeland ikke er uenige de heller.

– Men jeg synes at det er litt feil perspektiv midt i den usikkerhetene vi står i med omikron. Det er uheldig når det blir sagt at pandemien er over for noen. En pandemi betyr at hele folket er rammet, det er ikke slik at pandemien gjør unntak for de vaksinerte, påpeker immunologen.

INGEN FORSKJELLSBEHANDLING: – Vi er alle sammen utsatt hvis helsevesenet ikke kan ta oss imot om vi faller på sykler og trenger intensivbehandling. Da spiller det ingen rolle om jeg er beskyttet mot covid eller ikke, sier immunolog Anne Spurkland.

Professoren mener at det en først og fremst kan være uenig om her, er virkemidlene for å forhindre smitte. Og at myndighetene setter i gang tiltak uten å etterprøve at de virker.

– Når kan man si at pandemien er over da?

– Det finnes ikke noen tydelig sluttdato for en pandemi, den fisler ut, svarer Spurkland, som er samstemt med sin kollega:

– Pandemien kan fortsatt være et problem andre steder i verden, selv om den fisler ut hos oss. I verste fall kan det gi oss nye problematiske varianter, så ingen er trygge før alle er trygge.