KRITISK: Leder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet advarer mot å gjenåpne utelivet før 14. januar.

Sykepleiersjefen advarer mot å oppheve skjenkeforbud

Leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund sier hun har forståelse for at landets restauranter vil åpne, men sier smittesituasjonen er så alvorlig at tiden ennå ikke er inne.

Av Bjørn Haugan

– Med den økningen vi nå ser i smitte og innleggelser, mener vi er det riktig å vente med å oppheve skjenkeforbudet, sier Larsen til VG.

Anført av Frp og Miljøpartiet De Grønne, med NHO reiseliv og Fellesforbundet i ryggen, jobbes det for raskest mulig å oppheve det nasjonale skjenkeforbudet.

Ap har stått i mot og fått støtte fra Høyre, men Ap er presset innad og av LO, hvor leder Jørn Eggum i LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, har tatt til orde for å oppheve skjenkeforbundet - av hensyn til alle arbeidsplassene som rammes.

Regjeringen står på at de skal gjøre en ny vurdering når de den 14. januar skal vurdere tiltakene som ble innført i desember.

Forkjemperne for å oppheve skjenkeforbudet viser også til at det knapt er land i verden som har innført nasjonalt skjenkeforbud som følge av omikron-viruset.

Rekordhøye smittetall

Samtidig kom det onsdag nye rekordhøye smittetall i Norge og Oslo:

7921 coronatilfeller i Norge tirsdag og 1771 tilfeller i Oslo.

Sykepleierne står midt i smittebølgen og behandler dem som blir så syke at de må få hjelp.

– Jeg misunner ikke helseministeren og de som skal ta den beslutningen. Da skjenkeforbudet ble innført, var vi fornøyd fordi det var stor usikkerhet rundt smittesituasjonen og omikronviruset før jul. Den usikkerheten er der fortsatt når vi ser de siste dagers smitte- og innleggelsestall, sier Larsen.

– Samtidig ser vi også dette i et bredere perspektiv, hvor en hel bransje er nedstengt, med konsekvenser for næring, men også for helse. Men pr. i dag mener vi at usikkerheten fortsatt er så stor, med hensyn til smittesituasjonen og med økning på antall innlagte, sier hun.

VIL VENTE: Lill Sverresdatter Larsen sier at man den 14. januar vil ha bedre oversikt over utviklingen i smitte og innleggelser etter at de fleste har kommet tilbake i virksomhet etter jul.

– Sier du at 14. januar kan være et godt utgangspunkt for å ta en beslutning om det er helsefaglig grunnlag for å fortsette med nasjonal skjenkeforbud?

– Vi mener det kan være mulig å lempe noe på forbudet, eksempelvis som det nevnes; at restauranter serverer alkohol til mat, samt at det settes grense på et klokkeslett på kvelden, men jeg mener vi kan ta tiden frem til 14. januar med å se an smitte- og innleggelsestall.

– Hovedutfordringen

Hun sier de frykter et overbelastet helsevesen.

– Hovedutfordringen er at omikron smitter langt mer enn deltavarianten og at vi i dag ikke har høstet nok erfaring etter at folk har begynt å jobbe igjen etter nyttår. Derfor mener vi at myndighetene kan vente med å fjerne skjenkeforbudet.

Larsen sier de er glade for at helseansatte har fått tredje dose, men at økningen i antall smittede også vil ramme dem.

– Rundt 80 prosent av landets sykepleiere har nå fått boosterdose. Det vil hindre alvorlig sykdom, men det betyr ikke at de ikke vil bli syke hvis de smittes av omikron.

