TETT I TETT: Pandemirestriksjonene var forbi og folk kunne stå i utelivskø uten å tenke på meteren lenger. Her utenfor Youngs i Oslo sentrum.

Tar grep før ny stor festhelg

En ny festhelg i gjenåpningsrus er på trappene. Politi, utelivsbransjen og kommunene er i beredskap for unngå trengsel og kaotiske tilstander.

Av Karin Muri

– Alle stormet til byen sist helg for å feire. Det var kaotisk og kunne blitt farlig, sier seksjonsleder for forebyggende patrulje i trondheimspolitiet Torkjel Rendal.

Såpass kritisk ble det i trønderhovedstaden at enkelte besvimte fordi luften ble presset ut av dem i de lange og tette køene foran utestedene.

– Vi måtte ta noen ut av køen, men det ble ikke meldt om personskader, sier Rendal.

Nå rigger politiet i Trondheim seg for en ny helg med masse fest, i full samhandling med utelivsbransjen og kommunen, som har sørget for ekstra vektertjeneste og fysiske avsperringer.

KLAR FOR NY FESTHELG: Politiet er forberedt sammen med utelivsbransjen og Trondheim kommune, sier seksjonsleder i Trondheims-politiet, Torkjel Rendal.

– Folk vil ut nå og vi har å gjøre med generasjoner som ikke har opplevd å være på nattklubb før, på grunn av den lange nedstengningen. Et av tiltakene vi igangsetter er mer areal i køene. Køene må være mer forsvarlige, sier politilederen.

Denne helgen sørger politiet for ekstra bemanning i det som regnes som kjernetiden i utelivet.

TIL HEST: Politiet var på plass i gatene i Oslo sist helg.

Utsolgt for øl og sprit

I Oslo rykket politiet ut til 190 oppdrag på det som ble omtalt som den nye frigjøringsdagen, lørdag 25. september.

Ordensmakten sammenlignet helgen med en nyttårsaftenfeiring eller 17. mai-feiring i hovedstaden.

Politiet var forberedt på gjenåpningsfest og hadde bemannet opp, sa politiinspektør Egil Jørgen Brekke på en pressebrifing utenfor politihuset på Grønland sist søndag.

Også denne helgen regner politiet med nyttårsaftentilstander i Oslo.

– Vi forventer mye folk ute og like stor aktivitet også denne helgen. Det vil si mer enn normalt. Vi er godt bemannet, forberedt og rustet, sier fungerende stabssjef ved Oslo politidistrikt Henrik Hartmann.

Han vil ikke gå inn på hvor stor ekstrabemanningen er.

– Oslo-politiet er godt vant med høy utelivsaktivitet, det skjer noe hele tiden i hovedstaden. Vi håper på mye godt humør og at folk tar hensyn til hverandre og er tålmodige når det blir trangt i lange køer, og når det tar lengre tid enn vanlig å komme seg hjem igjen.

I helgen pågår i tillegg musikkfestivalen by:Larm i Oslo.

– Det er vi også forberedt på. Denne helgen som sist vil vi ta fortløpende prioriteringer.

– Det var en tøff, morsom og krevende helg, sier Karl-Henning Svendsen.

Han er eier av Noho Norway, som eier og drifter 35–40 restauranter, barer og nattklubber i fem byer i Norge.

Utestedene hans la vekt på å slippe inn færre folk enn stedene normalt har kapasitet til og sa tidlig fra i køene utenfor at det var fullt.

– Noen sa det var galimatias av Erna å åpne så fort sist helg, jeg er ikke enig i den påstanden. Vi omstilte oss raskt og åpnet. Vi opplevde ikke slåssing eller uhell. Denne helgen setter vi på enda flere vakter, bartendere og ryddepersonale, sier Svendsen.

Sist helg ble utestedene hans utsolgt for både øl og sprit. Denne uken er lagrene fylt opp, vaktlistene er ordnet og nå forbereder utestedene seg for å makse kapasiteten og slippe inn fulle hus.

Noho drifter blant annet Kulturhuset, Prindsens Hage, Dubliner, Eilifs og Youngs og Colonel Mustard i Oslo, for å nevne noen få.

– Vi har hatt rolige dager i utelivsbransjen det siste halvannet året, derfor er det litt av en overgang når fem mann i baren samtidig roper på en drink. Vi har jo vært vant til apper. Men nå er vi tilbake til hverdagen, og det er vi glade for, sier utelivsbaronen.

Fyll og stappfulle gater

I Bergen gikk folk mann av huse og fylte Torgallmenningen og gater og smau i ellevill glede sist helg.

Politiet måtte flere steder i byen rykke ut til slagsmål med mer enn fem personer involvert.

For byens skjenkekontrollører ble det en brå overgang.

– For oss ble det en spesiell helg. Den ene dagen var det restriksjonen, den neste dagen ingen, sier skjenkesjef, Terje Gjertsen. Han er leder for kontor for skjenkesaker i Bergen kommune.

Fredag kveld sjekket kontrollørene avstand i køene og bordmeteren. Lørdag gjaldt ingen coronaregler og smittevernregler lenger, og da var det «business as usual» med å sjekke overtredelse av alkoholloven.

SKJENKESJEF: I halvannet år har kontrollørene sjekket meteren i køer og ved bord, nå er det alkoholloven som står i fokus igjen, sier Terje Gjertsen i Bergen.

– Vi kom ikke over noen overtredelser i gjenåpningsrusen. Men det var en del fyll og stappfulle gater. Det var 17. mai-stemning i Bergen, sier Gjertsen.

Han sier at det har vært en kjempeutfordring med kødannelser utenfor skjenkestedene i pandemien. Bergen har holdt åpent stort sett hele tiden, mens Oslo i lange perioder har hatt et fullstendig nedstengt uteliv.

– Vi regner med at det blir en livlig helg også denne helgen. Allerede onsdag sto det hundre i kø utenfor et Silent Disco i byen. Men vi setter ikke inn noen ekstra tiltak, sier skjenkesjefen.



I Stavanger var politiet fornøyd med folks festing i det pandemirestriksjonene ble erklært slutt også sørvest i landet, og la ut en hyggemelding på Twitter: «God stemning i forbindelse med gjenåpning!», skrev politiet.

– Her i Stavanger var det fullstendig kuslipp, alle skulle ut og inn på en gang, sier komiker Rune Bjerga.

GLEDESRUS: Slik så Stavanger ut på gjenåpningskvelden sist helg.

Han ble landskjent for sine hylmorsomme parodier av helseminister Bent Høie under pandemien.

Nå er han sammen med Stavangerordfører Kari Nessa Nordtun initiativtager for en stor folkefest og byfest i Stavanger, som de håper å kunne arrangere før året ebber ut.

– Frihetsberøvelsen vi har opplevd har vært voldsom for mennesker. Denne festen arrangerer vi for å hedre dem som har stått i førstelinjen, dem som ikke er her lenger og for alle dem som har sittet hjemme med mørke tanker og ikke sett lys i enden av tunnelen, sier Bjerga.

I Stavanger skal det bli full fest, men ikke fyllefest, legger komikeren til.

