TREDJE DOSE: Flere kan ha nytte av en tredje vaksinedose, en såkalt «booster»-dose, ifølge EMA.

EU: Åpner for tredjedose for alle over 18

Det europeiske legemiddelsamarbeidet (EMA) mener alle over 18 kan få en tredjedose, seks måneder etter fullvaksinering med Pfizer.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det skriver de i en pressemelding.

De åpner for å gi en tredjedose fordi de ser en økning i antistoff-nivåer med en tredjedose når den er gitt et halvt år etter andre dose. De har sett på aldersgruppen 18-55 år.

En tredje dose som gis som en «booster»-dose, skal vedlikeholde effekten av vaksinen hos personer som allerede har hatt effekt av den.

EMA går i tillegg offisielt inn for å anbefale en tredje dose til immunsupprimerte pasienter nå, noe flere land - blant annet Norge - allerede har begynt med. For disse pasientene regnes ikke den tredje dosen som en «booster», men som en del av grunnvaksinasjonen.

Pressekonferanse tirsdag

Det er nasjonale myndigheter som bestemmer hvordan man skal bruke en vaksine - i Norge er det FHI som vurderer hvem som burde få en «booster»-dose og ikke, og regjeringen som til slutt bestemmer.

Helseminister Bent Høie (H) og FHIs vaksinesjef Geir Bukholm holder tirsdag pressekonferanse om coronasituasjonen.

Flere land, blant annet Sverige, Danmark og USA gir en tredje vaksinedose til eldre, men det har ikke Norge gjort ennå. FHI har tidligere sagt til VG at de vil vente på EU-godkjenning av Pfizer som booster-vaksine før de tar en beslutning.

I Norge har foreløpig 168 fullvaksinerte blitt så syke at de måtte legges inn, ifølge FHIs siste ukerapport. FHI følger nøye med på om dette antallet øker, og har tidligere sagt at det er en viktig markør for om de vil anbefale en tredjedose til eldre.

Alle endringer for sentralt godkjente legemidler og vaksiner som anbefales i EMA skal offisielt gå igjennom EU-kommisjonen før de er vedtatt.

EMA jobber fortsatt med å vurdere data for bruk av Moderna som booster-vaksine til de med vanlig immunforsvar, men anbefales til de med svekket immunforsvar.