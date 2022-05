Russen skrev negativt om bussutleieren på Instagram.



Tekst: Ivar Brandvol

Advarselen legges ut en oktoberkveld klokken 20.30:

På Instagram skriver Follo-russen hvor skuffet de er over firmaet Russebussmarked.

Guttene fra Follo vil unngå at neste års kull får oppleve det samme.

Støtten hagler i kommentarfeltet.

Men etter 20 minutter er posten plutselig borte.

Russebussmarked har tatt kontakt:

Follo-guttene godtar å skjule Instagram-posten en kort periode.

På en lukket gruppe på Messenger pågår forhandlingene mellom russen og Russebussmarked frem mot midnatt:

Firmaet tilbyr 50.000 kroner for å slette posten. Russen takker nei.

Firmaet dobler til 100.000 kroner. Follo-russen takker ja.

En uke senere, 19. oktober i fjor, er pengene på konto, viser dokumentasjon VG har sett.

Det er ikke første gangen det skjer.

VG kan nå dokumentere hvordan utleiere av russebusser betaler russ for å slette kritiske innlegg om selskapene i sosiale medier.

Russegrupper skremmes med erstatningskrav eller fengsel hvis de ytrer seg negativt om utleierne, viser kontrakter VG har tilgang på.

«Den største skuffelsen var likevel at de ikke engang greide å levere bussen til avtalt tid, nemlig til første rulledag», skrev Follo-russen i Insta-posten.

Hysj-pengene

Selv om den ble slettet, lever posten sitt eget liv i russegrupper på internett.

Noen dager etter forhandlingene med Russebussmarked, får Follo-russen en skriftlig, streng og topphemmelig kontrakt.

Dersom de deler posten på Instagram en gang til, må de betale 100.000 kroner per time innlegget ligger ute.

De risikerer også fengsel hvis de bryter avtalen, ifølge kontrakten som Russebussmarked får dem til å signere:

To år tidligere går den samme Follo-gjengen i første klasse på videregående. De fleste av dem er 16 år.

De drømmer om russebuss. En av dem sender en forespørsel til et stort firma på Instagram.

Responsen er lynrask – og hjertelig.

Elevene reagerer litt på tonen, men lar seg smigre av meldingene fra en av russebussfirmaets tre eiere:

– Vi syntes det var litt pussig med voksne menn på Messenger som sendte masse hjerte-emojis til oss gutta på 16 år. Snart skjønte vi hvorfor, sier en av russeguttene til VG i dag.

Russebussmarked heter «Redbuss» på kontrakter og regninger.

Elever kaller dem «RBM». Firmaet er trolig Norges største utleier, med rundt 32 russebusser. Igor Draskovic er daglig leder.

I NRKs Debatten fikk han nylig flere spørsmål fra programleder Fredrik Solvang:

– Tjener du gode penger?

– Det gjør man etter man har nedbetalt kostnadene.

– Er det god butikk for deg?

– Det er god butikk. Men sånn som alle andre bedrifter, kommer ingenting gratis, sier Draskovic.

Lørdag fortalte VG om hvordan svært mange elever ender i konflikt med firmaer som skal hjelpe dem i russetiden.

Sentralt står hemmelige kontrakter med strenge krav til taushet, og streng kontroll av hva russen har lov å si og ikke minst dele på Instagram.

VG har sett kontraktene.

Er de lovlige?

Denne kontrakten er inngått mellom selskapet Bussfix og en russegruppe VG har vært i kontakt med:

Tilbudet og avtalen skal behandles med fortrolighet og ikke under noen omstendighet videresendes eller vises til 3. part. Kunde kan ikke poste innlegg som omhandler Bussfix uten godkjennelse. Kunde kan ikke omtale Bussfix negativt. Ved brudd på dette vil kunde miste spons og rabatt, som etterfaktureres av Bussfix. Ved større brudd vil dette faktureres i tråd med Bussfix sitt tap av konkurranse hemmeligheter og lignende.

VG har vist professor Johan Giertsen ved Universitetet i Bergen og advokat Marianne H. Dragsten denne og mange andre russekontrakter.

Kontraktene inneholder punkter om leie, kjøp, salg, kompensasjon og taushet.

Juristene reagerer sterkt:

Johan Giertsen Marianne H. Dragsten

– Dette er en innskrenking av ytringsfriheten som ingen domstol ville godtatt. Dersom russ opplever å få faktura etter å ha sagt eller skrevet sin mening, vil jeg anbefale ikke å betale, sier Giertsen.

VG har også tilgang til rene taushetskontrakter, der russ tilbys kompensasjon mot at de ikke forteller om det de har opplevd på Instagram.

Dersom de likevel ytrer seg negativt, trues russen med krav om tilbakebetaling.

– Innskrenking av ytringsfriheten på denne måten er ikke bindende. Ikke betal en slik faktura, gjentar Giertsen.

Marianne H. Dragsten sier til VG at kontraktene vil kunne bli avvist som urimelige av domstolene. Hun viser til den konkrete kontrakten mellom Russebussmarked og Follo-russen der det fremkommer at russen må betale 100.000 kroner per time i erstatning dersom de legger ut innlegget på nytt:

– Dette topper seg ved at det trues med fengsel. Brudd på avtalt taushetsplikt omfattes ikke av straffelovens bestemmelser om straff for brudd på taushetsplikten, så her trues det med noe som ikke er reelt.

Daglig leder i Russebussmarked, Igor Draskovic, skriver i en e-post til VG at selskapet vil gå bort fra å vise til fengsel i kontraktene sine.

Til kritikken fra juristene skriver han:

– Da vi inngikk en avtale om kompensasjon mot taushetsplikt – til tross for at vi ikke hadde skyld – da skal vel ikke kunden likevel kunne skrive dårlig om oss. De har jo godtatt å få en kompensasjon de ellers ikke hadde noe som helst krav på. Er dette ikke mulig å gjøre, spør vi?

Eierne av Russebussmarked (Redbuss AS) er Marek Krysiak (f.v.), Rodrigo Flores og Igor Draskovic (daglig leder). Bildet er fra 2019, da Finansavisen skrev at de hadde stor økonomisk vekst.

Draskovic skriver videre:

– Dårlige omtaler skader lett renommeet til vårt selskap og det er noe vi vil unngå.

Han skriver også:

– I lys av den risiko russen tar, og de skyhøye og ofte litt urealistiske forventningene de har, er vi villig til å strekke oss langt utover hva vi strengt tatt og juridisk er forpliktet til.

Draskovic mener det ikke er selskapets skyld når bussen stopper, men viser til at dette er gamle veteranbusser, som blir brukt hardt av russen.

For denne konkrete bussen mener Draskovic at sjåføren må ta en stor del av skylden for konfliktene og bussens problemer.

VG har vært i kontakt med sjåføren, som avviser dette.

Daglig leder Nicolai Østbye i selskapet Bussfix skriver følgende om juristenes vurderinger til VG:

– Vi tar naturlig nok til oss tilbakemeldingene dere har kommet med, og vil ta en ny gjennomgang internt av alle kontrakter.

I starten fikk 16-åringene i Follo høre at de skulle satses på fra Russebussmarked.

– De hadde en veldig kameratslig tone. Vi ønsket oss buss og de sa de kunne hjelpe oss. Vi lot oss smigre og tegnet kontrakt. En foresatt var med og signerte den første depositumskontrakten, sier Linnebo.

Siden er de blitt overtalt til å signere totalt fem kontrakter knyttet til samme buss, forteller bussjefen.

I dag forteller guttene om en russetid som ble preget av lovnader, forsinkelser og en buss som stadig brøt sammen.

Russebussmarked svarer at bussen ble forsinket på grunn av coronapandemien. Selskapet understreker at de har vært opptatt av å ha en hyggelig tone med russen.

Videre skriver daglig leder Igor Draskovic at han ikke ser noe galt i at russen signerte flere kontrakter.

– Det er helt vanlig for et prosjekt som strekker seg over flere år. Kunden endret sine ønsker underveis i prosjektet, og selskapet tilpasset seg dette.

Etter flere måneder med diskusjon mellom Follo-russen og Russebussmarked legger russen ut dette innlegget på Instagram:

– Jeg tror det tok 10 minutter før de tok kontakt, sier Linnebo.

Det er nå Follo-russen får 100.000 for å fjerne innlegget.

VG kjenner til flere russegrupper som er betalt av Russebussmarked for å slette kritiske poster med advarsler på Instagram.

Russebussen «Sørlandet» fra året før, delte dette innlegget etter en rekke konflikter med Russebussmarked.

Også dette innlegget forsvant etter kort tid, men har levd sitt eget liv i lukkede grupper etterpå.

Bussjef på «Sørlandet», Jakob Gaustad, bekrefter at de skrev innlegget.

– Vi var veldig oppgitt og skuffet. Vi betalte mye penger for en buss i relativt dårlig stand. Russebussmarked overrasket også i en del tilfeller ved å svare oss på meldinger med en heller frekk tone.

En av kommentarene som Lillesand-russen reagerte sterkt på, la de inn i Instagram-posten de delte og senere slettet.

Her skriver daglig leder i Russebussmarked, Igor Draskovic, til en av Sørlands-guttene:

Bakgrunnen for denne meldingen var at russen ba om lov til å bytte en mekanisk del selv, slik at de kunne få bussen reparert raskere.

Bussjefen opplyser til VG at russen ble tilbudt en økonomisk kompensasjon i rene penger, tilbakebetaling av depositum og nulling av flere omstridte fakturaer hvis de slettet Instagram-innlegget.

– Vi takket ja og slettet innlegget. Vi er klar over at mange tok screenshots og videresendte det ulike steder. Men det var ikke i vår regi, understreker Gaustad.

– Hva reagerte dere på i samarbeidet med Russebussmarked?

– De skryter av å levere fantastiske busser i god stand. Men når bussen er levert og problemene starter, avfeier de all kritikk. De er hyggelige når de skal selge til deg i starten, sier Gaustad.

Slik svarer Russebussmarked:

– På samme måte som man i de fleste bransjer og på samme måte som advokater inngår forlik ved uenigheter i ulike saker, uansett hvem som har skylden for hva, valgte RBM i dette tilfellet å gi Sørlandet en kompensasjon for ikke å forringe selskapets rykte ved et offentlig innlegg, skriver Igor Draskovic i en e-post til VG.

– Det er helt normal praksis å kunne kompensere misfornøyde kunder for å unngå negativ omtale, da selskapet har all intensjon om å gi sine kunder intet annet enn det beste. Det er bare å være ærlig på det, men vi må vurdere det konkret i hvert enkelttilfelle.

Igor Draskovic (daglig leder), Marek Krysiak og Rodrigo Flores i selskapet Redbuss AS, som står bak Russebussmarked. Bildet er tatt av Finansavisen i 2019.

Firmaet opplyser at de reagerte på meldinger fra bussen og at det gjorde at de svarte som de gjorde.

– Meldingen fra RBM ble fremprovosert. Dette beklager RBM sterkt. Meldingen ble da også beklaget overfor kundene i etterkant.

Draskovic sier det ikke er uvanlig at eldre russebusser kan bryte sammen på ulike vis, men understreker at de tilbød «Sørlandet» hjelp med mekaniker og teknikere - samt at de fikk tilbud om ekstra rulledager.

VG har også sett dokumentasjon fra grupper som føler seg presset til å dele positive innlegg om Russebussmarked, mot å få igjen depositumet på 50.000 kroner etter endt russetid.

– Vi oppfordrer våre kunder til å gi tilbakemelding rundt samarbeidet og setter stor pris på de som frivillig velger å poste positiv omtale på Instagram. Vi har under ingen omstendigheter presset noen til å publisere noe om RBM. Selv om vi sitter igjen med ødelagte busser vi må fikse så føler vi det er en «winwin» situasjon skriver Draskovic.

Jentene på russebussen «Final Thrill» ble aldri tilbudt penger da de la ut et kritisk innlegg på Instagram om russeselskapet Illegalt Design.

I stedet kom det en melding fra en ansatt i firmaet som sjokkerte dem:

Selskapet Illegalt Design har avdelinger i Drammen og Greåker – og leide i fjor ut en rekke busser.

Jentene tror det er den daglige lederen som vil ta dem til retten. Senere skal det vise seg å ikke stemme.

– Vi reagerte først med sjokk fordi de i stedet for å beklage for dårlig service og behandling, la skylden på oss. De sa vi kunne «takke oss selv» for å ha ødelagt bussen, sier Angelica Dehlin og Maria Helene Gran.

Under russetiden, ble bussen stoppet av Statens vegvesen, som reagerte på flere feil.

De tekniske problemene ble større og større. Jentene måtte bestille bilberging, og politiet stoppet dem fordi bussen var uten lys.

– Vi måtte betale for alvorlige feil på verksted. Feil som Illegalt Design mente ikke var reelle. Bussen hadde ikke engang vindusviskere og lufteanlegg som virket. Dermed var den ulovlig å kjøre med i regn. Det rant diesel under den, sier jentene.

Senere i russetiden, fikk bussen full stopp.

Russejentene bestemmer seg for advare kommende russekull mot å inngå samarbeid med selvskapet.

Derfor skriver de et Instagram-innlegg der de forteller hvordan de har opplevd samarbeidet - og konfliktene:

– Da Illegalt Design truet oss med rettssak, ble flere av jentene på bussen redde og ønsket å slette innlegget, forteller de.

Det ender med at de redigerer innlegget og fjerner mye av kritikken.

– Vi ønsker å advare fremtidige russ og foreldre om hvordan russebransjen fungerer.

Jentene sender krav om refusjon, men får i stedet et krav fra Illegalt Design på 43.246 kroner. Da bestemmer de seg for å engasjere advokat.

– Siden firmaet ikke tok oss seriøst, fikk vi en advokat til å overta saken. Det vil vi anbefale all russ å gjøre. Tonen fra firmaene blir helt annerledes med en gang, sier de.

Saken ender med et forlik der Horten-russen tilslutt betaler 10.000 kroner.

Advokaten skriver i brevet til Illegalt Design at den skriftlige leieavtalen som er inngått, er så skjev at den kan være i strid med avtaleloven.

– Det stemmer at det dukket opp problemer underveis i russetiden, sier daglig leder Axel Dalberg i Idè AS som eier Illegalt design.

Han skriver videre at de ba russen om ta bussen til deres lokaler i Drammen for en sjekk, men at russen i stedet dro et annet sted uten deres tillatelse.

– Den eller de som da har forsøkt å reparere feilene, har ikke klart det, men skapt større problemer som vi var nødt til å reparere ved et senere tidspunkt. Senere i russetiden stopper kjøretøyet og det blir fraktet til et godkjent verksted for diagnose. Det blir da oppdaget papir og vann i dieseltanken, som tyder på sabotasje, skriver Dalberg.

Firmaet godtok forslaget fra russens advokat fordi det ville bli for kostbart å gå via forliksrådet, oppgir han.

Dalberg beklager at russejentene ble truet med rettssak fra en av selskapets ansatte.

– At en av våre ansatte har kommet med noen krasse uttalelser, beklager vi. Den det gjelder følte seg personlig angrepet, noe som selvsagt ikke er greit, da han representerer et firma og det er firmaet som har ansvaret, ikke han personlig. Å bli hengt ut i sosiale medier på det viset som han ble, presset frem en reaksjon og det er tatt opp i ettertid, skriver Dalberg til VG.

Ivar Brandvol

Torfinn Weisser (design)