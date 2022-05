Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Dette er Vedums hodepine: − Et fryktelig dilemma

Til tross for en økonomi som går så det suser, har finansminister Trygve Slagsvold Vedum ingen enkel oppgave i møte med den voldsomme prisveksten, ifølge økonomer.

– Det er ikke noe tvil om at det er en uhyre krevende situasjon han står i, sier Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO.

Han sikter til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), som torsdag skal legge frem sitt reviderte nasjonalbudsjett etter at Norge våknet til et prissjokk tirsdag morgen:

Tall fra SSB viser at prisene i april var 5,4 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Ikke siden 2008 har prisveksten vært like høy.

Nå er spørsmålet hvilke tiltak finansministeren vil gjøre for å bremse utviklingen.

Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO.

For svaret kan ikke være at staten legger mer penger på bordet, ifølge Dørum.

Årsaken: Problemet er ikke mangel på penger. Tvert imot.

– Selv om horisonten har blitt mye mørkere de siste månedene, så går det som det griner i norsk økonomi akkurat nå. Økonomien er på kokepunktet – kanskje over – og alle bransjer mangler arbeidskraft.

Krigen i Ukraina har gjort at prisene har skutt i været. I tillegg fører høy aktivitet og lav arbeidsledighet her hjemme også til at lønningene og prisene stiger – altså økt inflasjon.

– Å pumpe enda flere offentlige penger inn i en slik økonomi, da risikerer man å presse opp lønninger og priser ytterligere, sier Dørum.

I et intervju med VG tirsdag, sa Vedum selv at regjeringens viktigste bidrag til forbrukerne er fortsatt strømstøtte og et budsjett som ikke gir press på renta. Han pekte på årsaken til at regjeringen tenker seg om før de setter inn nye tiltak: norske husholdninger er nemlig på verdenstoppen i gjeld.

– Norge er dessverre er et av landene på pallen når det gjelder hvor mye gjeld man har per husholdning – snittet er 3,4 millioner. Da er det spesielt viktig for en norsk regjering å være opptatt av å ikke gjøre ytterligere ting for å skape enda mer press på renten, når man vet hvor stor betydning det har for mange norske familier, sa Vedum.

– Dilemma

Nå er inflasjonen allerede langt høyere enn økonomene hadde ventet på forhånd, og godt over Norges Banks mål. Det kan bety raskere rentehevinger for å bremse utviklingen.

Derfor tror heller ikke økonomiprofessor Ola H. Grytten ved Norges Handelshøyskole (NHH) at mer penger er riktig medisin.

– Hvis renten stiger, så faller effekten vekk. Det er et fryktelig dilemma, sier han.

Økonomiprofessor Ola H. Grytten ved Norges Handelshøyskole (NHH).

En annen utfordring er at regjeringen allerede har brukt for mye penger, ifølge Grytten.

– Så det er vanskelig å se for seg at de skal ha veldig mye rammer å gå på, sier han.

Også Dørum påpeker at allerede før jordbruksoppgjøret, hadde pengebruken økt med anslagsvis 60 milliarder kroner siden budsjettet ble vedtatt.

– Hvis dette ikke dekkes inn, så vil oljepengebruken også i år være på nivå med pandemiårene 2020 og 2021, som var ment å være unntaksår i statlig pengebruk.

Vil unngå rentepress

Regjeringens viktigste bidrag til forbrukerne er fortsatt strømstøtte og et budsjett som ikke gir press på renten, sa finansministeren til VG tirsdag.

Ikke minst fordi at norske husholdninger er i verdenstoppen når det kommer til gjeld, med et snitt på 3,4 millioner.

Så hvilke alternativer har Vedum for å lette trykket på økonomien?

– Kan dele ut en sjekk

Regjeringen har allerede signalisert at det kan bli færre offentlige vei- og byggeprosjekter enn ventet fremover.

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen, mener at offentlige prestisjebygg der det går med store penger bør kuttes.

– Da vil du dempe veksten i økonomien og frigjøre arbeidskraft, sier han, og trekker frem det nye regjeringskvartalet som har en prislapp på nesten 40 milliarder kroner.

Men hva med vanlige folks strømregning?

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen.

Andreassen mener at det er tid for å bruke kreativiteten – vi lever tross alt i krigstid.

– Man må ikke subsidiere bruken av ting det er mangel på. Da blir det bare enda større mangel. Men man kan gjøre noe som er vel så godt for husholdningene som å gi strømstøtte, og det er å dele ut en sjekk på x antall tusen kroner, sier han.

– Men vil ikke det påvirke inflasjonen og rentenivået?

– Jo da, men det er smått og forbigående, sier sjeføkonomen.

– Det viktigste nå er mangel på strøm. Husholdningene må skjerpe seg og bruke mindre strøm. Måten vi tvinger dem til å gjøre det, er ved å ha høye strømpriser. Men så blir jo noen fattige også, og det kan vi motvirke ved å gi dem en sjekk.

Selv om det vil bli et økonomisk krevende år for mange, mener Andreassen at det er viktig å ikke miste optimismen.

– Norge er rike og har blitt rikere både under corona og krigen. Det vil gå bedre etter hvert. Alle stormer roer seg til slutt, sier han.

– Nødt til å stramme inn

Grytten frykter at regjeringen ikke kommer til å stramme nok inn i det reviderte nasjonalbudsjettet på torsdag.

– Da vil prisene stige og renten vil stige. Og det går igjen ut over folks kjøpekraft.

– Hva ville du gjort hvis du var finansminister?

– Jeg ville sagt at hør her folkens: Det blir harde tider. Vi er nødt til å stramme inn, og folk må regne med å ha litt mindre å rutte med for at ikke prisene og renten skal stige mer. Så må man forklare hvorfor man prioriterer som man gjør, sier han.

Må finne milliarder

Dørum tror regjeringen forstår at de må roe ned pengebruken.

– Det handler mer om hvor i all verden du skal finne de milliardene som skal dekke opp dette, midt i et budsjettår, sier han.

Tidligere har NHOs viseadministrerende direktør Anniken Hauglie foreslått at regjeringen øker inntektene ved å innføre moms på elbiler og på skadeforsikringer. De anbefaler også at Vedum skroter reverseringen av den forrige regjeringens domstolsreform og fylkessammenslåinger.

– Vil det være nok?

– Det vil ikke være nok, men fornuftige ting å gjøre, sier Dørum.