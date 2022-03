Ukraina-flyktningene: Åpner mottak på hoteller og behandlingssenter

Hero Norge og LINK as som er to av landet største drivere av asylmottak, oppretter nå en rekke mottak flere steder i landet. De første åpner allerede kommende helg.

Av Anne Stine Sæther

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mottakene skal huse ukrainske flyktninger. I tillegg jobber også andre leverandører med å etablere mottak.

Direktør Vidar Torheim i Hero bekrefter nå disse stedene overfor VG:

Haslemoen i Våler i Solør, Vang, Frogner Hovedgård, Sandviken bryggehotell, Solsiden Lyngdal, Holt Behandlingssenter Lyngdal, Lahaugmoen Lillestrøm, Vikhammer motell Malvik, Østerdalen hotel, Vandrehjem Storbukt, Skaidi hotel, 5 Thonhotell, Tuneheimen Sarpsborg, Rygge hotell, Moss Svinesundparken.

Han sier det kan bli endringer.

MOTTAKSSJEF: Direktør Vidar Torheim i Hero as

Direktør Morgen Jørgensen i Link AS sier til VG at det er åpnes mottak med 200 plasser i Ulstein kommune og i Kvinesdal kommune der det skal være 100 plasser. Link driver også Nasjonalt Ankomstsenter i Råde.

I et møte som KS arrangerer nå, sa statssekretær Astrid Bergmål i justisdepartementet, at det inngås avtaler om 8000 plasser på asylmottak.

KS er kommunesektorens interesseorganisasjon, utviklingspartner og landets største offentlige arbeidsgiverorganisasjon. Alle kommuner og fylkeskommuner er medlemmer.

– Dette er første steg. Alle aktører og kommuner som kan drive mottak, er bedt om å melde seg. Antall plasser kan øke ytterligere, en oppskalering er helt nødvendig for å forberede økte ankomster. Vi er opptatt av å være i forkant, sa Bergsmål.

Også andre leverandører jobber med å etablerer mottak. VG er kjent med at det forespørsler ute til en rekke aktører og kommuner.

– Vi forventer at antall asylsøkere vil øke betraktelig. Det vil bli krevende for alle involverte. Vi tror også at vi vil få et økende antall russiske og hviterussiske asylsøkere, sa Bergsmål.

I KS-møtet sa arbeidsminister Marte Mjøs Persen at det store flertallet av asylsøkerne er kvinner og barn.

– Halvparten er under 14 år, sa Mjøs Persen.