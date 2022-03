PARTNERSKAP: Tidligere i vinter losset US Marines helikoptre og tunge kjøretøyer, med hjelp fra Wilnor, i Stangnes havn i Harstad.

Forsvarskontrakt utløper søndag - svekker evnen til alliert mottak

Midt under Ukraina-krisen og vinterøvelsen Cold Response 2022, utløper Forsvarets store kontrakt med selskapene som leverer transport og lagrer utstyr for norske og allierte styrker.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: For mindre enn 1 time siden

Siden 2015 har Wilnor, eid av Wilhelmsen-rederiet og NorSea Group, hatt ansvaret for lagring og transport av tungt materiell for Forsvaret, og for utstyr som allierte styrker i Norge trenger for å kunne operere her.

Men kommende søndag, 20.mars, faller avtalen bort.

Det skjer to dager etter at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) varslet at regjeringen vil styrke evnen til alliert mottak i Norge med 350 millioner kroner.

– Regjeringen foreslår økte bevilgninger til å ta imot allierte styrker og alliert forsterkning i Norge – en viktig del av det norske forsvarskonseptet, sa Støre i Stortinget fredag.

Lavere evne

Forsvarets ledelse bekrefter overfor VG at utløp av Wilnor-avtalen kan få følger for norsk beredskap:

– Når avtalen faller bort, kan det få den kortsiktige virkning at evnen til alliert mottak blir lavere, sier forsvarssjefens kommunikasjonssjef, brigader Eystein Kvarving, til VG.

– Det kan oppstå et vakuum, sier han.

Men Kvarving presiserer at avtalens utløp ikke vil ramme den pågående Nato–øvelsen i Norge, med 30 000 soldater:

– Det er gjort avrop på avtalen som gjør at vi får gjennomført Cold Response, sier han.

Les også Øver i Norge nå: Kan bli sendt østover på fem dagers varsel RENA (VG) Styrker fra Nato-øvelsen «Brilliant Jump» kan på kort varsel bli sendt fra Rena i Østerdalen til alliansens…

Baser langs kysten

De to selskapene som står bak Wilnor, har tilgang til store transportskip som transporterer forsvarsmateriell over store avstander. De har dessuten en rekke baser langs kysten.

Da avtalen ble inngått, ble det vist til at Forsvaret nå kunne redusere sin reaksjonstid betydelig, fremfor å transportere alt selv.

For to uker siden publiserte Forsvaret en artikkel om lossing av kjøretøyer, helikoptre og utstyr fra USA på Wilnor’s base i Harstad.

Artikkelen beskrev hvor viktig det sivil-militære samarbeidet er for mottak av allierte styrker.

HV-containere

Wilnor lagrer også utstyr - men ikke våpen og ammunisjon - for ulike HV-avdelinger rundt i landet. Forsvaret har ansvaret for containernes innhold, mens Wilnor lagrer dem og frakter containerne dit HV-soldatene møter opp når de kalles ut på øvelser.

Også denne delen av avtalen faller nå bort.

Det er uklart hvordan Forsvaret heretter skal få utført disse oppgavene.

– Vi ser nå på hvordan dette skal håndteres i fremtiden, sier Eystein Kvarving.

Eierselskapet Wilh. Wilhelmsen vil ikke kommentere hva som skjer når avtalen nå utløper:

«Vi henviser til Forsvaret på samtlige spørsmål og denne saken generelt», skriver kommunikasjonssjef Marius Steen i Wilh. Wilhelmsen Holding i en epost til VG.

Foreslår forlengelse

Torbjørn Bongo, leder i Norges offisers- og spesialistforbund, sier at både forsvarsledelsen og politisk ledelse burde ha tatt tak i dette tidligere. Nå foreslår han at avtalen med Wilnor forlenges i et halvt års tid for å unngå et tomrom i den gjeldende sikkerhetssituasjonen.

– Når avtalen med Wilnor nå forsvinner, er ikke jeg kjent med at noen har overtatt ansvaret for å håndtere denne jobben. Forsvaret har ikke lastebiler og sjåfører til utføre dette. Og jeg kjenner ikke til at det er avklart nye steder å lagre utstyret, sier sier Bongo til VG.

IVERKSATT TILTAK: Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) var i Stortinget under redegjørelsen om regjeringens Ukraina-tiltak.

Var tidsbegrenset

– Det er korrekt at kontrakten utløper. Det er iverksatt tiltak for å kompensere dette. Vi vil er avhengig av et sivilt samarbeid også innenfor logistikk. Men denne avtalen var tidsbegrenset, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) til VG.

- Hvordan skal Forsvaret finne en ny leverandør på så kort sikt?

– Vi har en stor organisasjon, FLO, som sørger for at slike avtaler kommer på plass. Så sjansen for at denne saken havner på mitt bord er relativt liten. Jeg stoler på at de som har ansvaret for dette i Forsvaret, gjør jobben sin og sørger for at at vi har logistikk på plass, sier Enoksen.

Forsvarsstaben presiserer at norsk beredskapslovgivning gir Forsvaret rett til å rekvirere alle nødvendige tjenester i krise eller krig.