PÅ TOPPEN: Her sitter Kristin Harila i mørket på toppen av K2 natt til fredag 22. juli.

Var centimetere unna døden: − Risikoen må man bare leve med

Det er lite som virker å skremme finnmarkingen Kristin Harila (36). Hverken sykdom eller skade har stoppet 36-åringen på veien mot en risikabel verdensrekord.

Publisert: Nå nettopp

Lyden i andre enden av telefonen er sprakete og virker langt borte. Det er ikke dekning der Kristin Harila nå befinner seg, mellom to av verdens høyeste fjelltopper.

Klokken er litt over syv på kvelden i Pakistan da Harila ringer VG fra en satellittelefon. Hun ligger i Camp 3 på vei opp til toppen av Broad Peak, nabofjellet til K2, som hun besteg for få dager siden.

Hun venter på at vannet skal koke opp slik at hun kan få spist. På menyen står en Rett i Koppen tomatsuppe hun har tatt med fra Norge. Hun innrømmer at det ryker ganske mange kilo på slike toppturer.

Les også Sanu Sherpa (47) satte ny klatrerekord Sanu Sherpa fra Nepal er førstemann som har klatret verdens høyeste topper over 8000 meter ikke bare en gang, men to.

Om alt går etter planen kan 36-åringen fra Finnmark være verdensmester til høsten, etter å ha nådd fjorten av verdens høyeste fjell i løpet av én sesong.

Veien til rekordforsøket har vært alt annet enn enkel. Harila har sagt opp jobben og solgt leiligheten for å kunne klatre på heltid.

På vei opp Nanga Parbat i Himalaya ble hun truffet av en stor stein og skadet, på vei opp K2 ble hun rammet av sykdom.

Det skal imidlertid mer til for å knekke den norske eventyreren, som er godt over halvveis til målet – og hun har ingen planer om å snu nå.

OKSYGEN: Kristin Harila tar et bilde med oksygenmaske på vei opp Annapurna i april, det første fjellet på vei til verdensrekorden.

Veien til K2

Harilas vei til toppen av det beryktede K2 var ikke uten utfordringer. Dagen da gruppen bestemte seg for å gå mot toppen ble hun syk, og måtte bli igjen i Base Camp.

Da hun begynte å føle seg bedre, bestemte hun seg for å ta igjen gruppen, som hadde en dags forsprang. Istedenfor å gå innom Camp 1, gikk hun direkte til Camp 2.

– Jeg følte meg ganske svak oppover, sier Harila.

– Jeg sendte to av Sherpaene i forveien, så jeg bar veldig tungt. Det hjalp jo ikke akkurat på.

Klatrere som bestiger verdens høyeste fjell har som regel med seg erfarne fjellfolk, eller sherpaer, som hjelper til med å legge tau og bære tungt utstyr.

Aktiver kart

Harila og resten av gruppen hennes besteg K2 natt til fredag 22. juli.

De hadde håpet å få med seg soloppgangen, men det var fortsatt bekmørkt da de nådde toppen.

Hun beskriver det som et kort og enkelt toppstøt, som tok omtrent fem timer. Hun hadde kun én flaske oksygen med meg i sekken, og akkurat idet hun nådde toppen var hun tom.

– Selv om K2 er beryktet, så er det på en måte et veldig enkelt toppstøt fordi det er så kort. Jeg synes ikke K2 var den verste toppen jeg har vært på i år, sier Harila.

– Var du redd på noe tidspunkt?

– Nei, jeg var ikke det. Det gikk kjempefort, så jeg rakk liksom ikke å bli redd.

Ikke ufarlig

Å klatre til toppen av K2 er langt ifra ufarlig. Ifølge store norske leksikon omkom 56 klatrere på fjellet frem til 2019, og kun 240 har nådd toppen.

Det tilsvarer en dødelighet på over 23 prosent.

Harila forteller at hun har hørt om flere dødsfall på K2 så langt i år, også etter at hun selv kom ned fra fjellet. Hun påpeker at dette ikke er unikt for K2, og at topper som Broad Peak, Nanga Parbat og Annapurna har lignende dødstall.

– Ingen av disse 8000-meter fjellene er ufarlige, sier hun.

– Alle tenker at bare man har gjort K2 så er risikoen over, men alle disse fjellene er det ganske stor risiko med. Mye av problemet på K2 er at det har vært veldig mye folk.

Stort sett så føler Harila seg ganske trygg fordi hun vet at det er mye de erfarne fjellfolkene kan gjøre for å unngå de største risikoene.

– Man vet jo hva som skjer når folk omkommer her, påpeker hun.

– Men så er det jo en del ting man ikke kan unngå, og den risikoen må man bare leve med.

Noe av det farligste for klatrerne er stein. Harila ble selv truffet av en ganske stor stein da hun besteg Nanga Parbat tidligere i år, og ble sendt til sykehuset i Skardu i Pakistan.

– Steinen var 15 cm unna hodet mitt, og hadde den truffet så hadde det vært over. Av og til er det utrolig små marginer.

VERDENS HØYESTE: Kristin Harila nådde toppen av verdens høyeste fjell, Mount Everest i slutten av mai. Hun holder rekorden for raskeste kvinne til å bestige Mount Everest og Lhotse på samme tur.

Klatrer for likestilling

– Hvor kommer denne klatreinteressen fra?

– Det lurer jeg selv også på når jeg ligger her nå, sier Harila lattermildt.

Hun innrømmer at hun er glad i en utfordring, men at det også er et mål for henne å sette lys på likestillingen i klatresporten.

– Denne industrien er langt fra likestilt. Når man går tilbake i historien dreier det seg alltid om menn. Den beste måten å gjøre en endring i sporten er å vise at man er like sterk som dem, sier hun.

Selv om verdensrekorden er hovedmålet med prosjektet, så tror hun at signalene hun sender til unge jenter er vell så viktig.

– Jeg skal ikke si at jeg ikke bryr meg om rekorder, men jeg gjør det også for å vise at det er mulig for oss, og å gjøre det litt enklere for jenter i fremtiden.

– Vi tror i Norge at vi er likestilt, men vi er veldig langt unna.

Hardt for lommeboken

Det er ikke gratis å legge ut på en slik tur, med kostnader som tillatelser, base camp service, sherpaer, oksygen og diverse logistikk.

Til sammen havner utgiftene for den fem måneder lange turen på mellom fem og seks millioner kroner, ifølge Harila. For å ha råd valgte hun å selge leiligheten sin i Oslo.

– Jeg tar en kjemperisiko, men det gjør man jo med å klatre disse fjellene også.

– Jeg har veldig stor tro på at vi klarer å gjennomføre dette og at vi kan tjene noe penger på det i etterkant.

Harila merker en økt interesse fra sponsorer etter hvert som hun bestiger flere og flere fjell. Mye av turen blir dekket av hennes hovedsponsor, Bremont Chronometers.

HARDT: Det er ikke enkelt å bestige verdens høyeste fjell. Kristin Harila påpeker at voldsom vektnedgang er noe av det tøffeste.

Verdensrekordforsøk

I skrivende stund har Harila allerede besteget sitt niende fjell, Broad Peak, og er på vei mot neste del av eventyret – Gasherbrum I og II. Dette er de siste fjellene hun skal bestige i Pakistan, før turen går videre til Tibet.

Den gjeldende verdensrekorden fra 2019 holdes av Nirmal Purja, en britisk-nepalsk klatrer, som besteg de fjorten toppene på omtrent seks måneder.

Går alt etter planen for Harila vil hun ha oppnådd det samme på i overkant av fem måneder i oktober.

– Det er ganske hardt innimellom. Aller hardest er det på vekten. Man mister ganske mye vekt.

Den norske klatreren har allerede høstet rekorder på turen som startet i April. Etter at hun besteg K2 tok hun rekorden i å bestige de fem høyeste fjellene i verden på kortest mulig tid.

Les også Frank Løke har nådd toppen av K2 Frank Løke har fullført den fjerde og siste etappen for å nå toppen av det som blir omtalt som «verdens farligste fjell».

– Hva er det første du skal gjøre når du kommer tilbake til Norge?

Hun behøver ikke særlig lang betenkningstid, det er tydelig at det er noe 36-åringen savner sårt der hun ligger mellom fjelltoppene i Pakistan.

– Jeg skal spise noe god norsk mat!

Også Frank Løke har prøvd seg på K2 - VG var med da Løke prøvde seg på utfordringen 2 kilo burger på under én time: