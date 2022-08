VIL AVBRYTE: Stortingspolitikerne kan ikke ta sommerferie mens strømprisene øker og øker, mener Marie Sneve Martinussen i Rødt.

– Strømkrisen kan ikke vente på Stortingets sommerferie

Strømkrisen har økt, men Stortinget samles ikke før 30. september. Rødt ber stortingspresidenten avbryte ferien og samle politikerne.

– Det virker ikke som om regjeringen har forstått hvor dramatisk det er. Da er det irriterende at Stortinget har innvilget seg en veldig lang sommerferie, som setter hele den politiske debatten på sidelinjen, sier Marie Sneve Martinussen, finanspolitisk talsperson i Rødt.

Martinussen brukte riktignok et mer kraftfullt adjektiv om situasjonen, før hun korrigerte seg selv til «irriterende».

Stortinget har sommerferie og samles ikke før 30. september. De ulike komiteene møtes i august og september, men regjeringen får være i fred for muntlige spørretimer på Stortinget.

Det er for lenge å vente, mener Rødt.

– Hadde det ikke vært for den uendelig lange ferien, hadde regjeringen blitt avkrevd svar i hver eneste spørretime. De ville måtte forholde seg til forslag hver eneste dag, men nå bygger krisen seg opp fordi vi har ferie, sier Martinussen, og oppsummerer seg selv:

– Stortingets sommerferie kan ikke stå i veien for at regjeringen får marsjordre.

Nytt forsøk

I juli forsøkte de, sammen med SV, å få Stortinget til å avbryte ferien og holde et ekstraordinært møte om strømkrisen. De fikk støtte fra Frp.

Brevet ble sendt 12. juli, men presidentskapet svarte at de først ville behandle spørsmålet 8. august, nesten en måned senere.

Stortingspresident Masud Gharahkhani viste da til at Stortinget ikke ville ha en konkret sak eller forslag til tiltak å behandle, og at det ville få følger for hvorvidt presidentskapet ville kalle inn til hastemøte.

Det har Rødt tolket som et avslag, og prøver nå en annen vei til målet.

I mellomtiden har strømprisene satt nye rekorder i Sør-Norge. Ordførere i Arbeiderpartiet går nå ut mot sin egen regjering og ber om krisetiltak for industri og bedrifter.

– Prisene er nå på et nivå der de fleste er enige i at situasjonen er uholdbar, både på kort og lang sikt, sier leder for Arbeiderpartiet i Rogaland, Frode Fjeldsbø til VG.

Vil bruke egen paragraf

Rødt ber nå Stortinget om å bruke en egen mulighet de har, til å kalle inn regjeringen til en redegjørelse.

Ifølge Stortingets forretningsorden kan et medlem fra regjeringen stille i Stortingssalen, fulgt av en debatt i dagene etter.

– Da vil det i praksis fungere som en vanlig spørretime, men også føre til at vi får mulighet til å samles og diskutere tiltak i dagene etter, sier Martinussen.

Rødt har skissert løsningen for presidentskapet, som skal behandle spørsmålet førstkommende mandag.

Partiet har også med seg forslag til konkrete tiltak, som inkluderer å sette en makspris på strøm. Men, Martinussen understreker at Rødt vil lytte på andre partiers forslag også.

– På denne måten vil vi få en reell politisk debatt, sier Martinussen.

Tar til behandling

Presidentskapet ledes av stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap), sammen med en representant hver fra Ap, Sp, SV, Høyre og Frp.

Stortingspresidenten skriver i en tekstmelding til VG at den første formelle møtedagen i Stortinget er 30. september. De skal behandle Rødts anmodning på mandag.

– Da vil vi ta hensyn til hva partiene tenker, eventuelle behandlingsmåter og fremdrift. Vi kommer tilbake da, sier Gharahkhani.