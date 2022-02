BIDRAR: Forsvarsminister Odd Roger Enoksen til venstre, under en pressekonferanse om Norge sender flere soldater i Litauen.

Forsvarsministeren: Sannsynlig at Norge vil sende militært utstyr

GARDERMOEN (VG) Tyskland sender nå våpen til Ukraina. Norges forsvarsminister sier det er mest aktuelt å sende skuddsikre vester og annet defensivt utstyr.

Norge tillater nå at land som har kjøpt ammunisjon produsert i Norge, kan videreeksportere dette til Ukraina.

Det opplyste Utenriksdepartementet søndag morgen.

Land som kjøper norsk ammunisjon og våpen, må søke Norge om lov til å eksportere videre. Dette betyr at norskproduserte våpen og utstyr kan bli brukt i Ukraina.

I tillegg vurderer Norge nå å sende militært utstyr til Ukraina.

PÅ GARDERMOEN: Norge forsterker med soldater i Litauen, som er i tillegg til de over hundre soldatene som er der nå. Her fra Gardermoen søndag formiddag.

Forsvarsminister sier til VG at det er sannsynlig at Norge lander på det:

– Foreløpig er det til vurdering, beslutningen er ikke tatt, men sannsynligvis går det den veien. Nå jobbes det intenst med å se hva dvi kan bidra med.

En lov fra 1959 forbyr norsk eksport av våpen til land der det er krig eller krigsfare. Men det er noen muligheter innenfor dette, sier forsvarsministeren:

– Vi ser på hva vi kan bidra med, det kan være skuddsikre vester og defensivt utstyr. Det jobber vi med og vil ta beslutning på det raskt.

Venstre-leder Guri Melby ber derimot regjeringen om å sende våpen, og ikke bare defensivt utstyr:

– Norge har våpen som Ukraina kunne ha trengt, for eksempel panservernraketter, sier hun til NRK.

Norge sender soldater til Litauen

VG møter forsvarsministeren i forbindelse med at Norge sender flere soldater for å styrke Nato-basen i Litauen.

Litauen er en av Ukrainas fremste støttespillere i EU, og grenser til Hviterussland.

Litauiske styrker leverte våpen, ammunisjon, hjelmer og panservester til Ukraina før midnatt lørdag, melder Litauens forsvarsminister Arvydas Anusauskas på Twitter.

Enoksen sier det er ingen grunn til å tro at Putin skal finne på å gå til angrep på NATO, men at oppdraget er viktig for å vise solidaritet til litauerne.

– Dette er kremen av norsk ungdom, de er godt trent og forberedt, mange har vært i Litauen mange ganger før og kjenner oppdraget. Vi kan forstå at de, som har en annen historie med Russland, kan føle på en annen utrygghet.

Fra før er det rundt 150 norske soldater på den tysk-ledede Nato-basen i Litauen.

ØSTOVER: Søndag flyr soldatene fra Gardermoen. Et av verdens største transportfly, Antonov, skal frakte militærkjøretøy.

Mange Nato-land bistår Ukraina

Lørdag ble det kjent at Tyskland snur og sender våpen til Ukraina. Forbundskansler Olaf Scholz melder lørdag på Twitter at Tyskland vil sende 1000 panservernvåpen og 500 Stinger-raketter til Ukraina.

Totalt har 13 Nato-land allerede sendt militær bistand til Ukraina i form av våpen, ammunisjon og luftvern- og panservernmissiler.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa fredag at det er uaktuelt å endre loven som forhindrer at Norge sender militært utstyr til Ukraina. Nå åpner han imidlertid for å sende militært utstyr til landet.

Det skal ikke være snakk om skarpe våpen, men annet utstyr som landet kan ha bruk for, sa Støre på Dagsrevyen lørdag. Til VG sier Støre at de har fått en forespørsel fra Ukraina.

Søndag morgen meldes det om at Danmark, Sverige og en rekke andre europeiske land vil stenge luftrommene sine for russiske fly. Norge følger foreløpig ikke etter, opplyser UD.

Både Venstre og Høyre mener også det er på tide å stenge norsk luftrom for russiske fly.