FORHANDLER: Roger Klokset, leder i Norsk SAS pilotforening fredag.

SAS-forhandlinger dag tre: Gir seg for dagen

STOCKHOLM/OSLO (VG) Fredag var partene i SAS-konflikten i gang med sin tredje forhandlingsdag. Ved 20-tiden avsluttes forhandlingene for dagen. Lørdag er de i gang igjen.

Partene kom tilbake til forhandlingsbordet onsdag for første gang siden 900 piloter ble tatt ut i streik mandag forrige uke. Fredag startet forhandlingene opp igjen klokken 10 på Næringslivets hus i Stockholm.

Klokken 20.17 melder lederen for den danske pilotforeningen, Henrik Thyregod, at forhandlingene avsluttes for dagen.

– Vi har behov for å sove litt nå, sier han på vei ut av Næringslivets hus.

Jan Levi Skogvang leder SAS Norge flygerforening i Parat bekrefter også dette.

– SAS ser ut til å ha god tid. Vi har holdt på lenge nå, man ser ut til å ha god tid, vi taper 130 millioner om dagen: det er mye penger.

Han sier han er forundret over at SAS ser ut til å ha god tid.

– Vi trodde kanskje det hastet litt mer.

Like etter klokken 16 fredag ettermiddag, sier leder i Norske SAS-flygeres forening (NFS) at det ikke har vært kontakt mellom partene så langt i dag.

– Vi har ikke møtt SAS enda, så vi venter og jobber internt, sier han og legger til:

– Jeg skal ut og ta meg en is.

Hvor lenge forhandlingene vil vare gjenstår å se, sier Klokset. På spørsmål om det kan vare utover helgen svarer han:

– Det kan det bli, det vet vi ikke.

Ved 18-tiden møter Marianne Hærnes pressen som venter utenfor Næringslivets hus.

– Vi jobber veldig intenst med å finne løsninger.

Hærnes forklarer den manglene kontakten mellom partene slik:

– Det er fordi vi har jobbet intenst på vår side, for å sikre at vi har en framtid for SAS.

Hærnes sier de skal ta kontakt med pilotene i løpet av ettermiddagen.

– Om man ikke blir enige, vet jeg faktisk ikke hva som skjer.

Info Hvorfor er det streik? Omtrent 900 SAS-piloter i Norge, Danmark og Sverige har streiket siden 4. juli. Kjernen i konflikten er opprettelsen av to bemanningsselskaper. Under pandemien, mistet rundt 560 piloter jobben. Samtidig ble datterselskapene SAS Link og SAS Connect opprettet. Disse skal overta fly og fylles med nye piloter. SAS-pilotene mener selskapet forsøker å unngå å hente oppsagte pilotene tilbake. Dette avviser SAS og mener selskapet forholder seg til alle avtaler. Vis mer

Liten fremgang

Riksmegler Mats Willhelm Ruland sa tidligere til E24 på vei ut til lunsj ved 13.30-tiden at det ikke hadde vært stort til fremgang.

– Vi har ikke kommet noe særlig videre siden i dag tidlig.

Leder for den danske pilotforeningen Henrik Thyregod sier en times tid senere at det ikke har kommet noe ny modell på bordet fra SAS.

– Vi har vært ute og spist et par hotdogs, svarer han på spørsmål om hva han har brukt pausen til.

– Det var samme situasjon i går, vi venter og venter i mange timer, men det skjer ikke så mye.

MØTE: Den norske riksmegleren Mats Wilhelm Ruland i Stockholm.

Roger Klokset som leder Norske SAS-flygeres forening (NSF) møtte også deler av pressen på vei til lunsj:

– Vi har ikke kommet til en enighet, men vi har heller ikke nådd veggen, sa Klokset til NRK.

De har ventet på arbeidsgiver, som i dag har jobbet internt, opplyser Klokset.

I formiddag

Henrik Thyregod var tidlig ute foran Næringslivets hus, der forhandlingene foregår.

Han ville ikke kommentere selve forhandlingene.

– Synes du pilotene er fleksible?

PÅ VEI INN: Leder for den danske pilotforeningen, Henrik Thyregod.

– Jeg synes vi har vært ekstremt fleksible helt siden november måned. Vi har lagt 25 prosent rabatt til SAS. Det er «out of this world», sier han – altså ut av en annen verden.

Betydelig nærmere

Riksmekleren Ruland ville heller ikke kommentere utviklingen, men sa mandag morgen:

– Partene står betydelig nærmere enn de har gjort noen gang i meklingen.

Klokset understreket at konflikten kunne vært løst i september og hevder SAS stiller for store sparekrav.

– Er dette dagen brikkene faller på plass?

– Jeg håper det?

– Hvor lenge er dere villig til å sitte?

– Så lenge som er nødvendig.

Forhandlingsleder for SAS, Marianne Hernæs, uttalte at avstanden er som den var i går.

– På noen av de viktige punktene står partene langt fra hverandre, sier hun.

– Går det sakte fordi beslutningskraften hos SAS går sakte?

– Det vil jeg ikke si. Dette handler om en av de viktigste tingene vi har behov for, så det er klart vi må sikre at det vi gjør her ikke ødelegger for mulig finansiering. Det har kommet nye modeller opp som vi må klare å få til å funke.

– Må det skje noe nå?

– Ja, jeg tror ikke vi kan sitte altfor lenge. Vi må prøve å finne hverandre. Men det er vanskelig å si.

– Vil dere forhandle i helgen?

– Det vet vi ikke. Vi er villige til å sitte så lenge det trengs, sier Hernæs.

PÅ PLASS: Forhandlingsleder for SAS, Marianne Hernæs.

Flyanalytiker: Håper på streikeslutt i dag

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sier til VG at det betyr mye for SAS at de taper rundt 100–130 millioner kroner daglig.

– Tilliten til selskapet blir også så påvirket negativt nå at skulle dette dra ut i lengre tid, er det ikke sikkert at den tilliten kommer tilbake.

– Snart er 300.000 passasjerer påvirket, det er klart det er mange kostnader og problemer, og det er veldig veldig uheldig for alle parter at denne streiken ikke kommer til en ende. Jeg håper det gjør det i dag, sier Elnæs.

HÅPER: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

Krevende for sykehusene i Nord-Norge

Flere sykehus i Nord-Norge har den siste tiden hatt utfordringer med å få ansatte på jobb, som følge av pilotstreiken i SAS.

Statens helsetilsyn sa tirsdag denne uken at det ikke er umiddelbar fare for liv og helse.

Fredag har sykehusene i Troms og Finnmark rapportert til Statsforvalteren om situasjonen og konsekvenser av streiken.

Situasjonen ved sykehusene er under kontroll, men kapasiteten er presset fordi flere faste ansatte og vikarer ikke kommer seg med fly nordover.

Statsforvalter i Troms og Finnmark Elisabeth Vik Aspaker sier til NRK at de vil vurdere å be om dispensasjon for å fly helsepersonell til Tromsø og Kirkenes.

Statsforvalteren har rapportert videre til Statens helsetilsyn, som vurderer at streiken fortsatt ikke fører til fare for liv og helse.

Forhandlet til natt til fredag

Forhandlingene dag to varte til rundt 01 natt til fredag. Ruland sa da:

– Partene er nærmere hverandre enn de noen gang har vært.

Han påpeker at det er en veldig komplisert megling med tre land og fire ulike foreninger.

Forhandlingsleder for SAS, Marianne Hernæs, derimot, sa at forhandlingene har gått litt frem og tilbake:

– Nå har vi gått litt mer tilbake, sa hun natt til fredag.

Hun utdypet at de var slitne og trøtte og fant ut at det var best å gi seg for dagen.

Store tap

SAS har selv anslått at de taper 100–130 millioner kroner om dagen som følge av streiken.

Frem til torsdag har steiken kostet selskapet inntil 1,3 milliarder svenske kroner, som tilsvarer rundt 1,27 milliarder norske kroner.

Fredag er totalt 172 flyginger innstilt, ifølge VGs oversikt. 165 av disse er SAS-flyginger.

Siden streikestart 4. juli hadde torsdag flere enn 2550 flyginger blitt innstilt, noe som har påvirket over 270.000 passasjerer, opplyste SAS i en pressemelding da.