I AKSJON: Redningsmannskaper i området ved fjellet Grytetippen.

Tysk turist døde i fallulykken på Senja: − Tragisk

En tysk mann i 60-årene døde i en fallulykke på fjellet Grytetippen på Senja.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Publisert: Oppdatert nå nettopp

En tysk mann i 60-årene døde i en fallulykke på fjellet Grytetippen på Senja torsdag. Mannen var på ferie i Norge med tre familiemedlemmer, men gikk alene på denne fjellturen.

– Det er en tragisk fallulykke. Det var et annet utenlandsk turfølge som observerte at mannen falt fra fjellet. De var på den samme turen, men tok ikke følge da de gikk ned fra toppen, sier leder for etterforskningsseksjonen på Finnsnes Bjørn Pedersen til VG.

Familiemedlemmene skal ha reist tilbake til Tyskland, ifølge Pedersen.

BRATT TERRENG: Både luftambulanse, redningshelikopter og politihelikopter deltok i redningsaksjonen.

Det er besluttet at mannen ikke skal obduseres, basert på vurderinger av de msom fant personen, avhør og undersøkelser. Politiet har gjort avhør av dem som så mannen falle ned fra fjellet og har opprettet en undersøkelsessak.

Både luftambulanse, redningshelikopter og politihelikopter deltok i redningsaksjonen. Mannskaper fra Røde Kors ble også utkalt. Alpine redningsgrupper hjalp til med å sikre redningsmannskapene.

Pedersen omtaler det som en krevende redningsaksjon. Grytetippen er et populært turmål og er 885 meter høyt.

– Det er bratt terreng der avdøde ble funnet, så det tok tid å lokalisere vedkommende, sier han.

Mannen ble funnet død mellom klokken 20.30 og 21.00 torsdag kveld. Troms politidistrikt meldte om hendelsen klokken 14.23 torsdag. De pårørende er varslet.