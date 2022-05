BISTAND: Annichen Rye-Holmboe bistå den fornærmede mannen. Aktor Gøril Lund (helt til venstre) førte saken på vegne av Troms politidistrikt.

Kvinne anmeldte voldtekt - nå er hun dømt til 120 dagers ubetinget fengsel

TROMSØ (iTromsø) En tromsøkvinne i midten av 20-årene er dømt til 120 dagers ubetinget fengsel for å ha anklaget en tromsømann for en voldtekt han ikke skal ha begått.

Saken gikk for Nord-Troms og Senja tingrett i begynnelsen av mai.

Kvinnen sto da tiltalt for å ha gitt falsk forklaring til politiet om en voldtekt som hun påsto skal ha skjedd høsten 2021.

Kranglet med kjæresten

Den tiltalte kvinnen hadde da vært på fest, der hun hadde drukket en del alkohol. I etterkant av festen havnet hun i krangel med sin daværende kjæreste – og forholdet tok tilsynelatende slutt der og da.

Kvinnen kontaktet da en mann i midten av 30-årene som hun hadde blitt kjent med noe tid i forveien. Blant annet trente de sammen på et treningssenter.

Kvinnen ble med mannen hjem til hans bopel der de etter hvert havnet til sengs.

Her spriker forklaringene om hva som skjedde.

Hevdet seg voldtatt

Kvinnen leverte i ettertid inn en anmeldelse mot mannen som hun mente hadde voldtatt henne – eller i hvert fall utnyttet henne seksuelt da hun ikke var i stand til å yte motstand.

Mannen på sin side sa at den seksuelle aktiviteten hadde vært frivillig fra begge parter.

Da mannen ble innkalt til politiet for å avhøres kunne han presentere et lydopptak av det seksuelle samværet. Politiet «snudde» da saken, og tok etter hvert ut tiltale mot kvinnen for falsk forklaring.

I tingretten ble lydopptaket avspilt, dessuten ga flere vitner støtte til mannens forklaring. Blant annet en tidligere venninne av den tiltalte kvinnen forklarte hvordan venninnen mer eller mindre hadde innrømmet å ha vært utro mot sin daværende kjæreste.

AKTOR: Aktor Gøril Lund ba om 120 dagers fengsel for den siktede kvinnen, og fikk rettens medhold

Dømt til fengsel

At hun anmeldte mannen for voldtekt tolket hun som en måte å bli sammen med den tidligere kjæresten.

Aktor Gøril Lund la ned påstand om at kvinnen måtte dømmes til fire måneds fengsel.

Nå har dom falt i tingretten, og kvinnen er dømt til 120 dagers ubetinget fengsel, til å betale fornærmede – mannen i 30-årene – oppreisning og erstatning på til sammen cirka 60.000 kroner.

Domstolen har lagt vekt ved at den samlede bevisbyrden taler mot den tiltaltes forklaring.

Tydelig dom

I dommen skriver tingretten

«Retten finner det på bakgrunn av en samlet bevisvurdering utvilsomt at den seksuelle omgangen mellom tiltalte og (fornærmedes navn) var frivillig og ingen voldtekt. Slik retten ser det, står tiltaltes forklaring i klar motstrid med sakens øvrige bevisbilde».

Også retten kommer til konklusjonen om at den tiltalte kvinnen har etterhåndskonstruert en voldtekt for å kunne få tilbake sin tidligere kjærest.

Retten skriver:

«Forklaringen fremstår som oppkonstruert og tilpasset omstendighetene. På samme bevisgrunnlag finner retten å utelukke at tiltalte har befunnet seg i en slik tilstand eller på annen måte hatt grunn til å oppfatte det slik at hun ble utsatt for en voldtekt av (fornærmedes navn). Retten finner det etter dette hevet utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte med viten og vilje innga ga en falsk forklaring til politiet om at hun var blitt voldtatt».

Kvinnen dømmes til ubetinget fengsel, og retten tar ikke hensyn til at hun har omsorg om mindreårige barn.

iTromsø har ikke fått kontakt med kvinnens advokat Thomas Hansen for en kommentar til dommen – som ennå ikke er rettskraftig.