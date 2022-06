Andréa Meyer ble funnet ved krysset mellom Hyttegata og Apotekergata i Kongsberg. Venninnen Hanne Englund ble funnet i huset midt i bildet.

Politiet: To av de Kongsberg-drepte kan ha snakket på telefonen under angrepet

Andréa Meyer og Hanne Englund, som begge ble drept i Kongsberg 13. oktober i fjor, hadde en telefonsamtale sammen i samme periode som Englund ble drept.

– Vi mener at Hanne Englund ble angrepet av tiltalte klokken 18.32 eller 18.33, sa etterforskningsleder Jarl Ausland under rettssaken mot Espen Andersen Bråthen torsdag.

Hanne Englund (56) bodde i Hyttegata og var venninne med Andréa Meyer (52). De var to av de i alt fem personene Bråthen drepte i Kongsberg 13. oktober i fjor.

Ausland sa i Buskerud tingrett at det er registrert en telefonsamtale mellom de to kvinnene som startet klokken 18.24, og som varte i 9 minutter og 34 sekunder.

– Samtalen ble avsluttet cirka klokken 18.33. Det er i den tidsperioden vi mener at Hanne Englund ble angrepet. Derfor er det mulig at de snakket sammen på telefonen under angrepet. Deres telefoner ble også funnet ved dem, sa Ausland.

Hanne Englund ble funnet med alvorlige knivskader inne i keramikkverkstedet sitt der hun bodde i Hyttegata 23.

Det har tidligere kommet fram at Espen Andersen Bråthen etter at han hadde angrepet Englund, gikk ut i Hyttegata der han traff på Meyer som kom gående mot boligen til venninnen og angrep henne.