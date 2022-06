ILLUSTRASJON: Russebusser som kjører etter hverandre i sakte fart, med åpne dører, er en tradisjon noen steder i Norge. Bildet er tatt i en annen russe-anledning.

Politiet advarer mot russetradisjon

Russebussen kjørte med åpne dører i sakte fart. Så gikk det galt. Nå er politiet ferdige med å etterforske hendelsen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ulykken skjedde på morgenen 17. mai i Stjørdal, og har nå fått et etterspill for sjåføren. En kvinnelig russ (19) ble truffet av bakhjulet og måtte sendes til sykehus med benbrudd.

– Sjåføren er uenig

Etterforskningsleder Ellen Mari Burheim, opplyser at saken er ferdig etterforsket, og at sjåføren er siktet for brudd på veitrafikklovens paragraf 31 om å være hensynsfull, aktpågivende og varsom.

– Grunnlaget er at han kjørte med åpne dører, og at en russ falt ut og ble truffet av bakhjulet på bussen. Hun måtte fraktes til sykehus med benbrudd, sier Burheim.

Burheim opplyser at politiet venter på en rapport fra sykehuset, samt rettens vurdering av førerkortbeslaget.

– Slik det ser ut nå, vil sjåføren få et forelegg og førerkortbeslag. Dersom han ikke vedtar det, vil saken gå videre til rettslig behandling, sier Burheim.

Sjåføren er uenig i både siktelsen og førerkortbeslaget.

– Han har opplyst at det var ukjent for ham at dørene sto åpne, at dette er noe russen bak i bussen må ha gjort på eget initiativ, sier Burheim.

Etterforskningsleder Ellen Mari Burheim

– Økte farten

Flere russ er blitt avhørt av politiet. De har forklart at det har vært en tradisjon at bussene i Stjørdal kjører sakte gjennom sentrum med dørene åpne.

– Russen sier til oss at bussene hadde avtalt at alle skulle ha dørene åpne. På et tidspunkt mistet kvinnen mobilen sin ut av døren. Det ble ropt til sjåføren og farten ble senket og dermed hoppet hun ut, men da økte farten igjen og hun ble truffet av bakhjulet. Det viste seg at beskjeden aldri hadde nådd sjåføren, han hadde trolig senket farten noen sekunder da han byttet gir.

Kritisk til russe-tradisjon

Etterforskningslederen er kritisk til tradisjonen med at russen kjører med åpne dører.

– Jeg vil sterkt advare mot denne tradisjonen. Det er helt uakseptabelt å kjøre med åpne dører på russebussen uansett hvor lav farten er, sier Burheim.

VG har vært i kontakt med bussjefen på den ulykkesbussen, samt russepresidenten i området. De ønsker ikke å kommentere saken. Sjåføren har ikke besvart VGs henvendelser.