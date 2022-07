Dokumentene Stortinget ikke får se

Dokumentene Stortinget ikke får se Tre dager før valget i fjor svarte daværende finans­minister Jan Tore Sanner (H) et klart nei på om han hadde blandet seg inn i saks­behandlingen av omstridte dokumenter. Men dokumentene VG kan presentere i dag forteller en annen historie om Sanners rolle, og konflikten som fulgte.

- Var det noen i departementet som mente at man burde forsinke utleveringen? - Det kjenner ikke jeg til. - Har du aktivt bedt om at de dokumentene skulle holdes tilbake? - Nei, i departementet så oversender vi dokumentene når de skal oversendes. Slik svarte daværende finansminister Jan Tore Sanner (H) da han møtte VG i Torggata i Oslo ettermiddagen 10. september i fjor. Valget var tre dager unna. Meningsmålingene tydet på at regjeringens dager snart var talte. Sanner, som også var nestleder i Høyre, jobbet hardt for å sikre partiet regjeringsmakt i fire nye år. Sammen med statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) var han møtt fram for å lage blest rundt partikollega Mathilde Tybring-Gjedde, som kjempet om stortingsplass fra Oslo. VALGKAMP: Få dager før valget møtte Sanner VG, sammen med Tybring-Gjedde og Røe Isaksen.

Men VGs journalist på stedet spurte også hvorfor ikke Dagens Næringsliv og VG hadde fått innsyn umiddelbart i dokumenter fra Finansdepartementet.

De kunne forklare noen kontroversielle forslag rundt Oljefondets fremtid, som skulle utredes av et nytt utvalg ledet av Nupi-direktør Ulf Sverdrup. Fondet kalles Norges «sparebøsse» og skal finansiere fremtidige pensjoner.

Ifølge loven skulle dokumentene vært sendt «uten ugrunnet opphold».

Hør lydopptak av intervjuet med Sanner her:

– Så det var ingen aksjon fra deg for å forsinke? - Jeg vet ikke hvorfor du stiller det spørsmålet. Jeg har ikke noe mer å legge til. - Jeg stiller det fordi vi har fått informasjon om at du skal ha medvirket til, eller ønsket internt, at disse dokumentene ble holdt igjen fordi det er valgkampinnspurt? - Nei.

Men hemmeligholdte interne dokumenter og e-poster fra Finansdepartementet, som VG presenterer i dag, forteller en annen historie.

De viser hvordan Sanner to ganger, i løpet av uken før stortingsvalget, skal ha trosset sitt eget embetsverk og bedt dem vente med å sende ut dokumenter om Oljefondet som pressen hadde begjært innsyn i - selv om de lå klare.

Ved et tilfelle argumenterte Sanner for å forsinke dokumenter til Dagens Næringsliv «slik at det ikke kommer i papiravisen fredag», ifølge en intern tidslinje VG har sett.

Stortingsvalget var tre dager senere.

Tidslinjen ble laget av embetsverket og sendt til ledelsen og arkivet i departementet.

– Sanners begrunnelse om å vente med å svare ut en innsynsbegjæring for å unngå en artikkel i papirutgaven av Dagens Næringsliv er helt klart ulovlig, sier førsteamanuensis Jon Christian F. Nordrum ved juridisk fakultet på Universitet i Oslo til VG.

– Rett i forkant av et stortingsvalg er det alvorlig at han brukte den posisjonen man har som statsråd til å holde informasjon unna mediene slik, sier Nordrum.

KRITISK: Førsteamanuensis Jon Christian F. Nordrum ved juridisk fakultet på Universitet i Oslo.

Sanner er i dag stortingsrepresentant. Han er presentert for kritikken fra Nordrum og erkjenner befatning med innsynsbegjæringene fra tiden som statsråd. Han sier at han trengte å sette seg inn i saken før dokumentene ble sendt ut.

– Jeg ga innspill og vurderinger i den dialogen vi hadde om saken. Informasjon ble ikke holdt unna pressen. Vi ga innsyn før valget og svarte på spørsmål innen det jeg da oppfattet var fristen, skriver Sanner til VG.

Nordrum har lest de interne dokumentene Finansdepartementet som VG omtaler i dag.

– Det Sanner svarer i VG-intervjuet om håndteringen fremstår ikke riktig, sammenholdt med dokumentene. Sanner gir altså tilsynelatende ikke en korrekt fremstilling av hva som skjedde, sier Nordrum.

Finansdepartementet har det overordnede ansvaret for Norges Bank og Oljefondet - nordmenns sparebøsse på rundt 12.000 milliarder kroner.

Krefter har ønsket at Oljefondet fristilles fra Norges Bank, og at flere private skal få slippe til og tjene penger på å forvalte verdiene i fondet.

I 2017 foreslo et utvalg, ledet av tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem, at fondet burde skilles ut. Det var både Solberg-regjeringen og Stortinget uenige i. Deretter slo Stortinget fast at fondet fortsatt skal ligge under Norges Bank.

KONFLIKT: Internt i Finansdepartementetn skapte håndteringen av innsynsbegjæringene konflikt.

Men bare to uker før valget i fjor foreslo Sanner likevel at styringen av fondet skulle opp til en ny vurdering, og lanserte ideen i en sak i Aftenposten. Fagfolk betegnet mandatet for utvalget som «uansvarlig og potensielt skadelig».

Dagens Næringsliv og VG sendte begjæringer om innsyn i dokumenter som kunne fortelle hvordan forslaget ble til. Det er disse innsynsbegjæringene Sanner tok grep om.

Pressen har ikke fått innsyn i saksbehandlingen, som forteller hva Sanner gjorde og om konflikten som presenteres i denne artikkelen. Den ble også hemmeligholdt av Sanners etterfølger, Trygve Slagsvold Vedum (Sp):

Da Stortingets kontrollkomité ba om innsyn i vinter fikk heller de ikke vite noe.

Nå kan VG publisere fra de avslørende dokumentene som har blitt holdt hemmelig for Stortinget.

NY FINANSMINISTER: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) tok over som jobben til Jan Tore Sanner (H) etter regjeringsskiftet.

Et av dem er kalt «Tidslinje - Innsynsbegjæring fra DN og VG om SPU-utvalg».

«SPU» står for Statens pensjonsfond utland, det offisielle navnet på Oljefondet. Utvalget er Sverdrup-utvalget.

Under tittelen følger flere sider med detaljerte gjengivelser av e-poster, sms-er, muntlige samtaler og annen saksbehandling av innsynsbegjæringene fra DN og VG i Finansdepartementet rett før stortingsvalget.

Flere steder refereres det til uenighetene om å sende ut dokumentene som kastet lys over de omstridte forslagene om Oljefondet.

En tidslinje over saksbehandlingen har avskrift fra e-poster, sms-er, samtaler og annen saksbehandling i Finansdepartementet over flere sider.

Tidslinjen viser hvordan embetsverket raskt konkluderte med at Dagens Næringsliv skulle få innsyn i korrespondanse mellom finansråd Hans Henrik Scheel og utvalgslederen, Ulf Sverdrup, etter at avisen sendte en innsynsbegjæring mandag 6. september i fjor.

Tirsdag kveld, 7.september, fikk Jan Tore Sanner e-post fra embetsverket med forslag til svar på spørsmålene fra avisen og følgende beskjed: «Vi foreslår at denne svares ut samtidig med innsynsforespørselen i morgen».

Men Sanner ønsket noe annet: «Se mine vurderinger – både av når vi skal svare og hva vi skal svare» svarte den daværende finansministeren i ellevetiden samme kveld i en e-post.

Sanner la ved et Word-dokument der han kommenterte forslagene løpende nedover. Den første anmerkningen lød:

«Vi er ikke tjent med at de får dette for tidlig i en oppjaget valgkampinnspurt. E-postene sendes derfor ikke før fristen. Jeg tenker sent torsdag».

VG har på nytt spurt Sanner om hvordan han involverte seg i saksbehandlingen:

– Hvorfor mente du dere ikke var tjent med at de fikk svarene og dokumentene «for tidlig i en oppjaget valgkampinnspurt»?

– Dette var en hektisk periode, og jeg hadde behov for å sette meg godt inn i saken og bli kjent med dialogen mellom Finansråden og Sverdrup som innsynsbegjæringen handlet om. Samtidig var det en både dum og svært uheldig formulering jeg brukte i den interne dialogen, svarer Sanner, i en e-post til VG, nå i juni 2022.

SNUR: Nå erkjenner Sanner at han involverte seg i saksbehandlingen.

Førsteamanuensis Nordrum ved UIO er kritisk til Sanners begrunnelse for å holde tilbake dokumentene.

– Det virker som om det er hensynet til at det er stortingsvalg som er begrunnelsen for å holde dokumentene tilbake i strid med loven. Å holde tilbake dokumenter fordi de kan påvirke valg er klart ulovlig og ikke minst alvorlig, sier Nordrum.

Han har selv bakgrunn fra lovavdelingen i Justisdepartementet.

– Håndteringen hans stiller jo også embetsverket i en vanskelig situasjon. Beskjeden fra Sanner er å oppfatte som en instruks, sier Nordrum.

Morgenen etter at Sanner henviste til valgkampinnspurten, var det som vanlig morgenmøte i Finansdepartementet.

Innsynsbegjæringen fra DN ble tema. VG har spurt Sanner om hva han sa på møtet.

– Hva var din begrunnelse for å utsette å sende ut svar og dokumenter?

– Jeg kan selvsagt ikke referere fra interne møter, men som sagt var dette en hektisk periode, og jeg hadde behov for å sette meg godt inn i saken, svarer Sanner i en e-post til VG nå i ettertid.

I den interne tidslinjen VG har sett, oppsummeres derimot Sanners rolle på møtet før stortingsvalget i fjor slik:

VG har nå delt referatet fra dette morgenmøtet med Sanner.

– Er du enig i denne gjengivelsen av hva som ble sagt på møtet og hva du selv sa?

– Jeg refererer ikke fra interne møter. Det er viktig for å ivareta fortroligheten mellom embetsverket og politisk ledelse, svarer Sanner i en e-post til VG nå i juni 2022.

DN fikk dokumentene og svarene halv fire på ettermiddagen torsdag 9. september, slik Sanner hadde bedt om. Det er kjent at papiravisen har tidlig deadline. Dagen etter var det ingen sak i papiravisen.

Bødtker, som er nevnt i referatet, er arkivsjef i Finansdepartementet. Hun henviser til kommunikasjonsenheten. De vil heller ikke kommentere det interne notatet.

Politisk redaktør Frithjof Jacobsen i Dagens Næringsliv sier de ikke var klar over at dokumentene de mottok den torsdagen før stortingsvalget var forsinket med vilje.

– Jeg må si at det er oppsiktsvekkende at en statsråd går imot sitt

eget embetsverk og har utsatt overleveringen av de dokumentene, sier Jacobsen til VG.

– Vi legger til grunn at beskrivelsene stemmer. Når forsinkelsen i tillegg

begrunnes med vår deadline i papir, så er det veldig spesielt. Sånn

skal det ikke være, mener vi.

KRITISK: Politisk redaktør Frithjof Jacobsen i Dagens Næringsliv.

Jacobsen kaller fremgangsmåten «ren trenering».

– Det er godt at embetsverket så det. Generelt er vårt inntrykk at de fleste innsynsbegjæringer håndteres profesjonelt og i tråd med loven.

– Innsynsbegjæringer er en viktig del av kildematerialet i

journalistisk arbeid. Argumentet om at Sanner måtte sette seg inn i

saken før det skulle sendes ut til en avis, kan jeg ikke se er i tråd

med verken loven eller en sunn praksis for innsyn, legger han til.

Jan Tore Sanner (H) har valgt å ikke svare på kritikken fra Jacobsen.

Men det var ikke bare DNs dokumenter som ble holdt tilbake.

Midt på dagen torsdag 9. september ba også VG om innsyn i flere av de samme dokumentene som DN.

De lå allerede klare, og embetsverket foreslo derfor at dokumentene skulle sendes ut samtidig som til DN, eller senest dagen etter. Altså «uten ugrunnet opphold», som loven sier.

Men så fikk flere i departementets ledelse en e-post fra daværende seniorrådgiver Bjørnar Angell på kommunikasjonsavdelingen:

«Fikk akkurat muntlig beskjed av statsråden om å vente. Foreslår at finansråden kobles på her og gjør en vurdering.»

Finansråden heter Hans Henrik Scheel og er embetsverkets øverste sjef.

BLE KOBLET INN: Finansråd Hans Henrik Scheel i Finansdepartementet.

VG har fått bekreftet fra flere uavhengige kilder at Sanner ga beskjed om at embetsverket også skulle «sitte» på VGs innsynsbegjæring i tre arbeidsdager. Denne torsdagen var det bare tre dager igjen til valgdagen.

Det ville i praksis medført at VG ikke mottok dokumentene om de omstridte forslagene for Oljefondet før etter stortingsvalget.

Etter e-posten som fortalte at Sanner grep inn, fulgte en tett dialog mellom topper i Finansdepartementet om hva de skulle gjøre.

Her kom også en sterk protest fra embetsverket, som skal opptre partipolitisk uavhengig.

Ekspedisjonssjef Espen Erlandsen leder avdelingen for formuesforvaltning, som har overordnet oppsyn med Oljefondet, og dermed et ansvar for håndteringen av innsynsbegjæringene .

I en epost til finansråd Scheel kalte han det «svært problematisk» å «sitte» på dokumentene til pressen før valget, og la til:

«En politisering av behandlingen av innsynsbegjæringer kan slå tilbake på oss.»

VG har kontaktet avsenderen av e-posten, Bjørnar Angell, og fremlagt opplysningene som fremkommer i denne saken. I en e-post henviser han til Finansdepartementet og ønsker ikke å uttale seg.

Heller ikke ekspedisjonssjef Erlandsen eller finansråd Scheel ønsker å svare på spørsmål fra VG, opplyser kommunikasjonssjef Therese Riiser.

Riiser avviser også å svare på en rekke spørsmål fra VG om håndteringen av saken.

På direkte spørsmål nå i ettertid, avviser ikke Sanner at han selv ga en slik beskjed om å «sitte» på innsynsbegjæringen:

– Jeg refererer ikke fra interne samtaler eller møter, men viser til at VGs innsynsbegjæring kom 9. september og ble svart ut formiddagen 10. september, skriver Sanner i en e-post til VG.

Sanner avviser at SMK var involvert i noen avgjørelse.

– Her foreligger det nok en misforståelse. Jeg ga en politisk orientering til SMK, det ble ikke gitt noen beskjed fra SMK. Innsynsbegjæringen kom torsdag, og det ble gitt innsyn fredag formiddag, skriver Sanner til VG.

– Hva er grunnen til at dere besluttet å ikke svare ut innsynsbegjæringen fra VG når dokumentene lå klare til utsendelse?

- Ledergruppen i departementet var på en ledersamling og jeg ønsket å ha en dialog med finansråden før vi svarte ut. VG ba i sin innsynsbegjæring om svar innen 1-3 arbeidsdager. Innsynsbegjæringen kom 9. september, og ble svart ut formiddagen 10. september, svarer Sanner i en e-post.

Det ble avtalt at saken skulle diskuteres på morgenmøtet dagen etter, fredag 10. september, klokken 09.00.

Der ble det gjentatt at det ikke fantes lovhjemmel for å holde på dokumentene, ifølge den interne tidslinjen VG har sett.

To minutter etter at møtet står som avsluttet i en kalenderoppføring i Finansdepartementet som VG har fått innsyn i, ble dokumentene om utvalget sendt ut til avisen.

– Hvordan opplevde du uenighetene om å håndteringen av innsynsbegjæringene? Er det noe du ville gjort annerledes?

– Jeg ga innspill i den interne dialog i departementet til hva vi skulle svare og når, men understreket at vi måtte holde fristen. Jeg ønsket litt tid for å kunne sette meg godt inn i saken i en hektisk periode. Jeg la til grunn at vi hadde en til tre dager på å svare. Som jeg tidligere har sagt så beklager jeg dersom det var feil å bruke tre dager, skriver Sanner til VG.

– Har det skjedd før i din tid som statsråd at du ba embetsverket vente med å svare ut innsynssaker? I så fall i hvilke sammenhenger og med hvilken begrunnelse?

– Det er ikke uvanlig at man ønsker å sette seg inn i sakene før det svares ut, skriver Sanner i en e-post til VG.

PÅ STORTINGET IGJEN: Jan Tore Sanner representerer Akershus på Stortinget.

VG avslørte allerede i fjor at Sanner ba embetsverket om å utsette å sende ut disse dokumentene.

Det førte til at Stortingets kontrollkomité stilte en rekke spørsmål til departementet. De krevde også å få utlevert dokumenter som viste hvordan saken ble håndtert.

Det fikk de ikke.

Statsråd Trygve Slagsvold Vedum (Sp), som i oktober 2021 hadde erstattet Sanner i Finansdepartementet etter regjeringsskiftet, mente at et annet hensyn måtte gå foran plikten til å informere Stortinget om det eksperter kalt et lovbrudd:

Hensynet var å «å verne om fortroligheten i Finansdepartementets interne avgjørelsesprosesser».

Saken fikk ny oppmerksomhet i Stortinget da de debatterte Riksrevisjonens rapport om åpenhet i våres.

En samlet kontrollkomité valgte å gi Sanner en ripe i lakken:

Den nye Ap/Sp-regjeringen har fjernet den delen av mandatet for Sverdrup-utvalget som gjaldt å skille Oljefondet ut fra Norges Bank.