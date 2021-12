CORONA: Omikron-viruset har mange endringer og kan føre til flere innleggelser. Men en boosterdose vil kunne få oss gjennom vinteren, sier ekspert.

Omikron: Derfor kan boosterdose være redningen

En rask omikron-spredning kan gjøre at mange blir syke. Men en boosterdose vil kunne bremse smitte og få oss gjennom vinteren, tror vaksineekspert.

Av Line Fausko

Tirsdag kveld kunngjorde regjeringen flere nye corona-innstramminger på grunn av press på sykehusene og en uoversiktlig omikron-situasjon. Natt til onsdag ble smitterekorden både nasjonalt og for Oslo tangert, med henholdsvis 5143 og 1117 nye smittetilfeller.

Det er fortsatt mye man ikke vet om omikron-varianten. Det hende vaksinene fungerer dårligere – men en boosterdose vil kunne rette opp i det:

– Når du har fått tredje dose, har du ikke bare mer antistoffer, men også antistoffer som binder bedre til nye varianter. Tredje dose ser ut til å gi deg kvalitativt bedre antistoffer som gir bredere beskyttelse, sier immunolog Fridtjof Lund-Johansen til VG.

Med andre ord vil det være en vesensforskjell på beskyttelsen med to og tre doser.

Han sa til VG på mandag at boosterdose er det beste og minst inngripende tiltaket mot omikron.

EKSPERT: Fridtjof Lund-Johansen på laboratoriet sitt på Oslo universitetssykehus.

På laboratoriet på Oslo universitetssykehus forsker han på vaksinenes effekt på de ulike varianter. Da de undersøkte beta-varianten, tidligere kjent som sørafrikanske varianten, så de at en tredjedose økte beskyttelsen betydelig:

– De nøytraliserer bedre. Du spisser immunresponsen også mot varianter som vaksinen egentlig ikke er laget mot.

Antistoffene binder sterkere med booster

Derfor mener han at man med ganske stor sikkerhet kan si at også en boosterdose vil hjelpe med omikron – selv om det er flere endringer der enn man har sett tidligere.

Bekymringen rundt den nye varianten dreier seg om at det er mange endringer på spike-proteinet, altså taggene som stikker ut av coronaviruset. Det er spikeproteinet som har betydning for hvor godt viruset klarer å binde seg til celler i kroppen og dermed smitte deg.

Vaksinen er bygget på den originale wuhan-varianten, noe som betyr at vi har antistoffer mot denne varianten. På grunn av alle omikrons endringer vil det nye viruset klare å finte ut mange av antistoffene vi har dannet etter to doser.

Men med tre doser endrer bildet seg, og sannsynligvis også mot omikron, sier han:

– Jeg tror en tredjedose gjør at antistoffene binder sterkere. Det vil være noen steder på omikron der det ikke vil kunne binde seg. Men jeg tror at vi likevel vil ha antistoffer som dekker mange nok steder som gjør at det bremser viruset fra å binde seg til cellene. Det tror jeg tredjedose vil gjøre.

Hos vaksinerte er det antistoffene som er kroppens førstelinje. De viktigste av disse kalles nøytraliserende antistoffer, som kvitter seg med viruset i hals eller nese før det får slått rot i kroppen. Dermed unngår man å bli smittet.

Effekten av antistoffer blir også redusert over tid. Faktisk veldig mye, sier Lund-Johansen:

– De første tre månedene skjer det en enorm nedgang i antistoff-nivå. Etter tre måneder har mange mistet over 90 prosent av antistoffene de hadde like etter vaksinasjon.

Beskyttelse mot alvorlig sykdom intakt

Kroppen har også fått en annen beskyttelse gjennom vaksinen som ikke bare er antistoffer. For selv om de er redusert, vil man kunne være godt beskyttet mot alvorlig sykdom gjennom andre deler av immunforsvaret.

Dels handler det om hukommelsesceller som raskt deler seg og produserer antistoffer når man smittes på ny. I tillegg er det T-celler som dreper virusinfiserte celler.

Hukommelsescellene er viktige i fasen etter at viruset har smittet deg og kommet inn i cellene i kroppen.

Det tar nemlig litt tid fra du blir smittet til du får alvorlig sykdom, så hvis du klarer å mobilisere denne delen av immunforsvaret i det tidsvinduet, så vil det beskytte mot alvorlig sykdom.

Booster kan redusere sykdomsbyrde

Dersom omikronvarianten skulle vise seg å gi mer alvorlig sykdom, kan sykdomsbyrden bli betydelig større ettersom så mange ventes å bli smittet med varianten, skriver FHI i sin siste risikorapport.

Og det er derfor Lund-Johansen mener en boosterdose er viktig: Både for å gi de eldre bedre beskyttelse mot alvorlig sykdom, men også fordi unge friske som får booster får flere antistoffer som gjør at man smitter mindre videre.

Det vil redusere den totale sykdomsbyrden.

Kan få oss gjennom vinteren

FHI skriver i sin risikorapport at antistoffnivåene vil falle etter noen måneder, også for tredje dose. Lund-Johansen sier det stemmer, men at responsen du får etter tredje dose er mye kraftigere etter to doser.

– Jeg tror nok effekten av tredjedose på å hindre dette er størst i måneden eller to etter at du har fått vaksinen. Da har du veldig høye nivåer med nøytraliserende antistoffer. Og varigheten av den perioden er lenger etter tredje, fordi du starter opp med høyere nivå.

– Kan en booster få oss gjennom vinteren?

– Absolutt. Ikke hundre prosent, men jeg tror det vil redusere smitte dramatisk.

VG snakket i helgen med en israelsk omikron-smittet lege, som hadde fått tre vaksinedoser. Han hadde 60 nærkontakter og smittet en, noe han mener støtter behovet for boosterdose til alle.

Fredag sa BioNTech-sjef Ugur Sahin, som utviklet Pfizer-vaksinen, at han tror en boosterdose vil gi en bedre beskyttelse mot alvorlig sykdom og kanskje også mot mild og moderat sykdom med omikron.