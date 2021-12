GITT RÅD: Helsedirektoratet og FHI har gitt faglige vurderinger om nye tiltak til regjeringen.

Guldvog om tiltakene: − Ingen områder er direkte spart

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener det er nødvendig å se på tiltak i fritiden vår, arbeidslivet, skolene, universitet, idretten og arrangementer.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) varslet mandag at regjeringen jobber for fullt med kraftigere tiltak som vil bli presentert tirsdag.

Både Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet har gitt faglige råd om hvilke tiltak de mener det nå er behov for.

– Det er behov for flere kontaktreduserende tiltak, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG.

Han påpeker at kontakt mellom mennesker som driver pandemien frem, men at pandemien kan holdes under kontroll med kontaktreduserende tiltak.

– Vi er igjen i en fase – med deltavarianten som presser helsetjenesten og den hurtige omikronspredningen – der vi anbefaler regjeringen mer kontaktreduserende tiltak.

Han understreker at Helsedirektoratet har prioritert å i så liten grad som mulig belaste barn og unge og spare næringsliv.

– Da er spørsmålet: Hva er mulig å få til? Ingen områder er direkte spart. Vi må se på fritiden vår, arbeidslivet, skolene, universitet og idretten. Og lete etter gode løsninger som er minst mulig inngripende tiltak, sier Guldvog.

Han trekker også frem arrangementer som et område der mange samles og folk er sårbare.

Det er regjeringen som beslutter hvilke tiltak som blir innført. Regjeringen har kalt inn til en pressekonferanse om coronasituasjonen klokken 19.00 tirsdag kveld.

Dette sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad om nye tiltak tirsdag morgen:

Tre scenarioer

– Nå har vi og FHI jobbet veldig tett de siste dagene og gjennom helgen og sett på tre mulige scenarioer, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Han oppsummerer scenarioene slik:

En forlengelse av situasjonen nå, men kjent deltasmitte og omikronsmitte, som vil være omtrent like alvorlige.

En situasjon med kjent deltasmitte og en situasjon der omikronvarianten er mer alvorlig.

En situasjon med kjent deltasmitte og en situasjon der omikronvarianten er mindre alvorlig.

– Da gjør vi vurderinger av hvordan utviklingen kan være fremover i tid. Vi må kunne forholde oss til alle disse tre scenarioene. Vi må se hvordan vi kan håndtere det, sier han.

Han trekker frem at regjeringen allerede anbefaler å holde avstand og bruke munnbind i en del situasjoner, men mener at det er behov for andre tiltak på toppen av det.

– Dessverre er vi i en sånn situasjon nå at vi vurderer risikoen ved å ikke innføre kontaktreduserende tiltak nå som høy, sier han.

Samtidig trekker han frem at det vil komme vesentlig mer kunnskap om omikronvarianten i løpet av de neste ukene:

– Hvis det viser seg at situasjonen bekreftes å være mindre alvorlig, kan vi heller ta ned noen av tiltakene.

– Er det også et føre-var-perspektiv med å innføre tiltak nå?

– Det er et føre-var-perspektiv, men det er ikke usannsynlig at vi kan komme i en vesentlig forverret situasjon, sier Guldvog.

– Er Helsedirektoratet, FHI og Helse- og omsorgsdepartementet på samme linje når det kommer til tiltakene?

– Det er regjeringen som beslutter tiltakene. FHI, Helsedepartementet og vi har en felles situasjonsforståelse og en enighet om tiltak, sier Guldvog.