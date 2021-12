STATSMINISTER: Jonas Gahr Støre har varslet pressekonferanse om nye coronatiltak klokken 19.

Opplysninger til VG: Regjeringen har planer for å gjeninnføre meteren og antallsbegrensninger

Regjeringen har lagt planer for å gjeninnføre meteren og innføre antallsbegrensninger. Tiltakene kan bli endret i siste fase.

Klokken 19.00 presenterer regjeringen de nye coronatiltakene. Regjeringen har arbeidet med ulike tiltak gjennom dagen.

Ifølge VGs opplysninger har regjeringen blant annet lagt planer for å innføre enmetersregelen igjen. De har også lagt planer for å innføre antallsbegrensninger i offentlige og private arrangementer og trolig antallsbegrensninger på hvor mange kan være i en butikk.

Det ligger ikke an til stenging av enkeltbransjer, slik for eksempel frisører opplevde under den første nedstengingen.

Planen har vært å ha tiltakene i fire uker ifølge kilder med innsikt i prosessen, men det kan også bli tiltaksendringer i en siste fase.

Ifølge VGs kilder ligger det også an til at det blir innført munnbindpåbud der man ikke kan overholde meteren.

Det blir trolig også innført en form for skjenkestopp.

FAGFORENING: LO-leder Peggy Følsvik og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Krever støtteordninger

LO-leder Peggy Følsvik og NHO har tirsdag begge advart mot å innføre en nedstenging som skader næringslivet og fører til massepermitteringer.

– Nå trenger vi først og fremst ordninger som holder folk i jobb. Vi har bedt regjeringen forberede en lønnsstøtteordning som kan rulles ut for å holde hjulene i gang, sa Følsvik til VG tidligere tirsdag.

Hun fikk støtte av NHO om kravet for en lønnsstøtteordning.

I tillegg ønsker arbeidsgiverorganisasjonen en nasjonal kompensasjonsordning for bedrifter som rammes av myndighetsstyrte corona-tiltak, ifølge kommunikasjonsdirektør Peter Markovski.

ORDFØRER: Gunnar Wilhelmsen er ordfører i Tromsø.

Advarte mot nasjonale tiltak

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) skal presentere tiltakene på pressekonferansen klokken 19.

Ifølge VGs kilder har det å skjerme barn og unge vært en del av regjeringens diskusjoner. VG er ikke kjent med hvordan det eventuelt er gjort.

Flere Ap-ordførere har tirsdag advart mot strenge, nasjonale tiltak.

– Sånn situasjonen er hos oss nå, så er jeg tilhenger av at vi setter inn støtet med lokale tiltak. Vi har ikke behov for strengere tiltak, men kommer det nasjonale tiltak forholder vi oss til det, sa Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen til VG.