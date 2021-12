BOOSTERDOSE: Snart kommer FHI med en vurdering av boosterdose-intervallet for folk under 65 år. Da vil det komme en vurdering om man kan korte ned tiden fra andre til tredje dose, som nå er på seks måneder.

Helseministeren om omikron-smitte: − Kan bli flere og strengere tiltak denne uken

Stadig flere blir smittet av omikron, og helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) er bekymret for utviklingen. Hun utelukker ikke strengere tiltak i løpet av uken.

Av Ylva Schwenke

Publisert: Nå nettopp

Omikron-varianten har etter hvert blitt en del av julestria, og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) håper at alle kan få feire jul som vanlig. Men det er ikke skrevet i stein.

– Vi har kontroll på pandemien, men det har kommet flere utbrudd med mistanke om omikron. Vi har en forskrift tilknyttet de tilfellene der det er mistanke om varianten, med lengre isolasjon og karantene for husstandsmedlemmer. Jeg er bekymret, og vi ser på ytterligere tiltak regionalt og nasjonalt, sier Kjerkol.

– Flere omikron-tilfeller

Kjerkol sier at pandemien kan være lunefull, og at tiltakene fremover må balanseres ut ifra smittetrykk og sykehusinnleggelser.

– Nå har etatene våre, altså FHI og Helsedirektoratet, et løpende oppdrag om å vurdere flere regionale og nasjonale tiltak. Vi følger situasjonen tett. Det har jo også kommet nyheter gjennom helgen, der det er flere som vi nå omtrent kan konkludere sikkert med at er smittet av omikron-varianten, sier Kjerkol.

Søndag sa avdelingsdirektør Line Vold i FHI at omikron kan bli den dominerende varianten i Norge. Det er foreløpig fire mistenkte eller bekreftede omikron-utbrudd i landet: Et julebord, en konferanse og én elev på en skole i Oslo, samt et julebord i Sør-Odal. På førstnevnte julebord er 120 personer bekreftet smittet med corona.

Her forklarer Espen Nakstad hvordan omikron-varianten smitter:

Strengere tiltak

Regjeringen innførte nye tiltak på tre nivåer 2. desember, der det blant annet ble innført regionale tiltak, innreiserestriksjoner og nasjonale anbefalinger.

– Kan vi forvente strengere tiltak eller en eventuell nedstengning i tiden fremover?

– Jeg utelukker ikke at det kan komme flere og strengere tiltak til uken. Vi følger det fortløpende og er i tett dialog med fagmyndighetene. Det skal vi kommunisere godt ut hvis det kommer, sier Kjerkol.

FHI med boosterdose-vurdering

Både Storbritannia og Israel har innført et vaksineintervall på tre måneder. Det betyr at innbyggerne kan få en boosterdose tre måneder etter andre vaksinedose.

I Norge er intervallet foreløpig på seks måneder for de under 65 år, og fem måneder for de over 65.

– Vurderer dere å redusere vaksineintervallet?

– Disse oppfriskningsdosene er viktige, og foreløpig har vi fulgt anbefalingen i FHI, der de over 65 år kan få en oppfriskningsdose med et intervall ned til fem måneder. Jeg har bedt dem vurdere intervallet under 65 år også, og det venter vi et snarlig svar på. Vi har et mål om å nå så mange som mulig med en oppfriskningsdose før jul, slik at kommunene kan vaksinere dem over 65 og ned til 45 år. Her venter vi på en faglig vurdering fra FHI, sier Kjerkol.

– Når kommer den?

– Det får vi ganske snart.

– Hva betyr det? Måneder, uker?

– Det betyr i løpet av noen dager. Jeg forventer det i starten av uken. Det er flere uker siden vi besluttet en boosterdose til dem over 65 år, og vi har planlagt for fortsatt høy vaksineaktivitet i 2022.

Villsmitte i Danmark og innreiseregler

Fredag var det 18 i Danmark som hadde fått påvist omikron-varianten. Søndag ble det klart at det er 183 omikron-tilfeller i landet, som sliter med mye villsmitte. Kjerkol sier FHI følger situasjonen tett, både i Norge og internasjonalt.

Til sammenligning var det 19 personer med bekreftet omikron-smitte i Norge søndag.

– Vurderer dere ytterligere reiserestriksjoner innenlands eller utenlands?

– Vi ser på begge deler. Vi har ikke besluttet noe på det, men vurderer det ut fra om det kommer nye smitteutbrudd. Vi har innført en rekke innreisetiltak for dem som kommer til Norge. Det er testplikt og innreiseregistrering både for vaksinerte og uvaksinerte, og karantenehotell fra land i sørlige Afrika med høy forekomst av omikron-variantene.

– Håper Erna bidrar til riktig kommunikasjon

I Politisk kvarter torsdag forrige uke sa Erna Solberg at hun «forventer en regjering som er mer frempå, som tenker mer beredskap og handler raskere, lytter mer til faglige råd og kommuniserer tydeligere» enn Ap-Sp-regjeringen har gjort.

– Har dere ikke gjort nok for å forhindre omikron og videre smitte i landet?

– Jeg håper Erna Solberg bidrar til at kommunikasjonen blir oppfattet riktig. Vi innførte reisetiltak natt til forrige lørdag, to døgn etter at vi hadde fått informasjon av sørafrikanske myndigheter om en ny variant. Så hadde vi en forskrift klar til helgen for hvordan håndtere det første tilfellet i Norge. Mandag ble så det første smittetilfellet i Øygarden oppdaget. Det er viktig at alle bidrar til at tiltak blir forstått, sier Kjerkol.