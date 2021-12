Mange studiesteder har valgt å droppe vanlig skoleeksamen denne gangen, for å hindre smittespredning.

Medisinstudenter vil endre eksamen

Mange medisinstudenter i Bergen sier de vil møte på eksamen selv om de har symptomer på luftveisinfeksjon. Nå ber de tillitsvalgte om endringer – men ledelsen sier nei.

Av Ivar Brandvol

De siste ukene har det vært rykteflom på Jodel og andre nettforum om studenter som vil møte på eksamen uansett, fordi studiene ellers vil bli forsinket. Handelshøyskolen BI og Universitetet i Sørøst-Norge har i ettertid valgt å kutte ut skoleeksamen og tilby digitale hjemmeeksamener i stedet.

En undersøkelse ved Universitetet i Bergen viser at 75 prosent av medisinstudentene som svarte, vil møte på eksamen selv om de har symptomer.

Medisinstudentene ved Universitetet i Bergen (UiB) har i regi av studentforeningene foretatt en egen undersøkelse ved sitt eget fakultet, der 433 av de 1200 studentene svarte.

75 prosent sier de ville møtt opp på eksamen med luftveissymptomer.

68 prosent sier at de ønsker hjemmeeksamen i stedet.

64 prosent sier at de er redde for å møte til eksamen på grunn av smitte.

– Jeg tror ikke det er sant

Professor og visedekan ved medisinsk fakultet, Marit Øilo, sier de fikk undersøkelsen torsdag og at hun leste den fredag. Hun kommenterer den slik:

– Mange studenter er bekymret for smittesituasjonen, og det er også vi. Vi har stor forståelse for deres bekymring, men vi mener at vi har satt opp et godt smittevern rundt eksamen. Slik situasjonen er nå, ser vi ingen grunn til å endre opplegget rundt fysisk skoleeksamen, sier Øilo.

– Slik situasjonen er nå, ser vi ingen grunn til å endre opplegget rundt fysisk skoleeksamen, sier visedekan Marit Øilo.

– I undersøkelsen svarer 75 prosent av de spurte at de ville møtt på eksamen med luftveissymptomer?

– Jeg tror ikke at det er sant. Jeg har stor tillit til at studentene er ansvarlige og samvittighetsfulle. Mange av studentene er ute i klinisk praksis andre steder og er erfarne i smittevern. I kommentardelen i rapporten svarer dessuten mange studenter at de er opptatt av å følge reglene. Jeg vil også understreke at det er mange som ikke har svart på undersøkelsen.

– Er det aktuelt å innføre ekstra tiltak, gitt at 75 prosent av de spurte svarer at de vil møte opp med symptomer?

– Dette er en skoleeksamen med avstand på en meter mellom kandidatene, innslipp i puljer, samt studenter som er erfarne i smittevern. Vi mener dette er trygt, sier Øilo.

Hun opplyser at studenter som melder avbud fra eksamen på grunn av symptomer eller positiv test, vil få tilbud om ny eksamen.

– Bekymret

Christoffer Drabløs Velde er leder i Norsk medisinstudentforening i Bergen. Han opplyser at undersøkelsen ble utført etter bekymringsmeldinger, for å kartlegge hva studentene tenkte om situasjonen.

– Flertallet av studentene i undersøkelsen ønsker at eksamen omlegges til hjemmeeksamen, sier Drabløs Velde.

Norsk medisinstudentforening er bekymret for smitte under skoleeksamen i Bergen.

Studentene er bekymret for å bli smittet under skoleeksamen. De er også bekymret for å bli igjen på studiestedet til over julen, for å unngå å smitte familie.

– Studentene frykter også å eksponeres for smitte på skoleeksamen før arbeid i helsetjenesten over hele landet i juleferien, sier Drabløs Velde.

I samarbeid med Medisinsk fagutvalg og Medisinsk studentutvalg håper de fakultetet innfører ekstra tiltak dersom skoleeksamen blir avholdt som planlagt:

Hurtigtest ved oppmøte, negativt resultat må vises for å få plass i lokalet.

Egne lokaler for de som er ekstra sårbare for smitte

God avstand mellom kandidatene

Oppmøte i puljer

Toaletter bør sprites etter bruk

Studentleder reagerer

Thomas Helland-Hansen

Leder for Studentparlamentet i Bergen, Thomas Helland-Hansen ber UiB endre eksamen.

– Funnene i undersøkelsen er bekymringsverdige, og den er ikke den eneste tilbakemeldingen vi har fått fra bekymrede studenter, sier Helland-Hansen.

Han sier det er positivt at det legges opp til kontinuasjonseksamen ved egenmelding, men understreker at dette påfører ekstra unødig stress for studentene.