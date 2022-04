I SORG: Bente Jørgensen lurer på om sønnen hadde levd i dag, dersom han hadde fått den helsehjelpen han hadde rett på under coronapandemien.

Sønnen døde av overdose under nedstengingen: − Det var som om han ikke har levd

DRAMMEN (VG) Få dager etter at han ble avvist hos tannlegen for andre gang, ble Andreas Timland funnet død etter en overdose. I ettertid ble det klart at tannklinikken brøt loven.

Publisert: Nå nettopp

– Ordførere har kondolert på førstesiden i lokalaviser når en gammel dame på 89 år har blitt «tatt av coronaen», sier Bente Jørgensen.

– For Andreas var det ingenting, det var som om han ikke hadde levd. Han ble bare borte.

Det er første søndag i april 2020. Store deler av Norge er stengt ned.

Denne morgenen får Jørgensen flere meldinger av sin 28 år gamle sønn, Andreas Timland. Han har tannverk og store smerter i munnen.

«(...) Akk nå ligger jeg rett ut og gråter av smerter. Hele fjeset har jo hovna skikkelig opp. Og akkurat spisst. Må jo spise. Og det er da det er vondest», skriver han.

DØDE: I 2020 døde 323 personer av overdoser. Andreas Timland var en av dem.

På dette tidspunktet er det noen måneder siden hun sist har sett ham. VG har fått se store deler av meldingskorrespondansen mellom mor og sønn disse dagene.

På grunn av jobben på sykehuset, prøver Jørgensen ikke å møte så mange mens pandemien står på som verst. Dessuten har det tidvis vært svært vanskelig å forholde seg til Andreas, som har hatt både psykiske problemer og rusproblemer.

Likevel holder mor og sønn alltid kontakt på SMS. Den dagen går det bare minutter mellom hver melding han sender:

«Så utrolig slitsomt med tannverk. Er skikkelig ille nå. Veit ikke hvem tann det er lenger. Føles som hele munn er råttna opp. Kjeven henger. Og jeg sliter og puste med munn (...)», skriver Andreas.

Fortalte om smerter og hevelse

Dagen etter de to har snakket sammen, den 6. april i 2020, kontakter 28-åringen tannlegekontoret sitt i Drammen.

I journalnotatet til tannklinikken står det at pasienten tok kontakt på grunn av smerter i tenner, kjeve og ansikt og har hevelse nedover halsen.

Det står også at pasienten fortalte at «ansiktet var skjevt».

Likevel får han ikke time hos tannlegen. Han får beskjed om å ringe tilbake etter påskeferien fordi de har corona-stengt. Han blir også anbefalt å oppsøke fastlegen for å få antibiotika.

Og mens 28-åringen teller ned dager til han kan få tannlegehjelp, er Norge opptatt av helt andre ting: I media raser debatten om Solberg-regjeringens hytteforbud gjennom resten av Norge.

14. april, første dag etter påskeferien, ringer Andreas tilbake til tannlegen.

Nok en gang får han beskjed om at smertene ikke regnes som akutte nok. Han blir derfor satt på venteliste for en vanlig time.

Men når innkallingen til timen kommer i posten, er 28-åringen allerede død.

Mener overdosedød under pandemien er glemt

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle tatovere meg, men så fort kan den snu. Det er for Andreas.

Jørgensen viser frem den tatoverte huden. Fuglen som nærmest letter fra overarmen hennes, er fra et fotografi mannen tok to uker før den vonde dagen.

– Det ble så symbolsk. Han måtte fly, mens vi måtte bli igjen.

Når VG for første gang møter henne hjemme i Drammen sommeren 2021, har det gått mer enn et år siden hun mistet den yngste av to sønner.

Fortsatt herjer coronapandemien, som den gang satt en stopper for at han fikk den tannlegehjelpen han trengte.

Jørgensen mener sønnen, sammen med de 323 andre overdosedødsfallene i 2020, er pandemiofre som nærmest har blitt glemt.

MINNES SØNNEN: «Nå er du fri som fuglen», står det på tatoveringen hun har laget til minne for sønnen.

I mer enn ett år har hun ventet på en avgjørelse fra Statsforvalteren. Gang på gang har hun fått beskjed om at saken er forsinket, på grunn av corona og omdisponering av personell.

– Jeg synes det er forkastelig at det tar halvannet år å få svar, sier Jørgensen.

Noe av det siste sønnen skrev til henne, var at han ønsket å starte en klagesak mot kommunen og de ulike tjenestene rundt han som han mente hadde sviktet han.

Hva skjedde egentlig med Andreas etter at han ble avvist av tannlegen for andre gang?

– Tror han forsøkte å lindre smertene

Etter at Andreas hadde snakket med tannlegen for andre gang, og fortsatt ikke fått time, sendte han en ny melding til moren sin:

«Unnskyld om du sover. Nei nå ringte jeg tannlegen og blir heldigvis oppringt. Men han i luka mente at siden jeg ikke hadde akutte smerter så var jeg ikke prioritert så ja. Nei. Så da skal jeg liksom vente te bakteriene sprenger på nervene igjen så må jeg ned te tannlegen der og få pencilin en derfra så komme tebake neste uke (...)», skriver han den 14.april 2020

Den gang visste ikke Bente Jørgensen hvilke konsekvenser avvisningen hos tannlegen skulle få.

– Det minste de skulle gjort var å ta ham inn og se på ham. Når Andreas ringer tannlegen, da er det akutt. Han hadde skikkelig tannlegeskrekk, forteller hun til VG.

BEKLAGER: Klinikkleder ved Drammen tannklinikk skriver til VG at det er en veldig trist hendelse med et tragisk utfall.

Fire dager etterpå, den 18. april, blir Andreas funnet død i sin egen sofa. Obduksjonsrapporten, som VG har fått se, viser at han hadde ett ferskt sprøytestikk i albuebøyen og døde av en overdose heroin.

I blodet var det også spor av andre typer smertestillende medikamenter som han hadde brukt de siste dagene.

Først var Jørgensen usikker på om overdosen var villet eller ikke.

– Men han hadde ikke brukt heroin på veldig lenge, og var i en god periode i livet, forteller hun.

I dag føler hun seg likevel sikker på hva som skjedde. Hun tror ikke sønnen ønsket å avslutte livet.

Samme kveld skulle han samle flere venner i leiligheten sin. Det var da de ikke fikk kontakt med Andreas, at de slo alarm.

– Han hadde så fryktelig vondt i tennene sine, og da han ble avvist hos tannlegen, tror jeg han kjøpte heroin for å lindre smertene. Har du ikke brukt heroin på en god stund, kan du dø av en dose som du tidligere pleide å tåle, sier moren.

Statsforvalteren: Tannklinikken brøt loven

Kort tid etter sønnens død, bestemte Jørgensen seg for å klage inn Drammen tannklinikk til Statsforvalteren. Hun mente at ingen av de daværende smittevernreglene tilsa at de ikke kunne ta i mot såkalt «øyeblikkelig hjelp»-pasienter.

Etter å ha ventet på svar i nesten et helt år, kom avgjørelsen:

Statsforvalteren har konstatert brudd på både forsvarlighetskravet i tannhelsetjenesteloven paragraf 1–3 a og helsepersonelloven paragraf 16.

«Når en pasient kontakter en tannklinikk med smerter og hevelse i ansikt og hals, vil god praksis være å sette pasienten raskt opp for en undersøkelse», heter det i konklusjonen, som VG har fått se.

Statsforvalteren mener klinikken burde skaffet seg oversikt over situasjonen, stilt diagnose og igangsatt nødvendig behandling, og mener det var et avvik fra god praksis å ikke tilby ham en konsultasjon for vurdering av hans tilstand.

«Tannlegehelsetjenesten hadde i denne perioden en plikt til å behandle akuttpasienter», skriver Statsforvalteren.

I journalen til Andreas, som er gjengitt i brevet fra Statsforvalteren, kommer det frem at tannklinikken har journalført at «han har et stort behandlingsbehov og det er ikke en tann som er vond, men flere».

Likevel fikk han ikke akutt-time.

Klinikken: – Tar saken på største alvor

Eline Juel Bjørkevik, klinikkleder ved Drammen tannklinikk, understreker i en e-post til VG at klinikken har taushetsplikt og kan derfor ikke siteres på journalopplysninger.

Bjørkevik skriver likevel at det er en veldig trist hendelse med et tragisk utfall.

– Vi er kjent med Statsforvalterens konklusjon og tar saken på største alvor, begynner klinikklederen og fortsetter:

– Under normale omstendigheter ville pasienten bli tatt inn til klinisk behandling på klinikken. Som følge av coronapandemien gjorde vi løpende vurdering om hva vi kunne tilby av nødvendig klinisk behandling. Vurderingen ble gjort basert på de til enhver tid gjeldene anbefalingene fra helsemyndighetene.

Hun skriver at i henhold til anbefalingene, gjennomførte klinikken telefonkonsultasjon.

– Vi kan ikke gå inn på detaljer fra konsultasjonene av hensyn til taushetsplikten. Vurderingene rundt handlingsrommet vi hadde for å gi klinisk behandling under pandemien var svært krevende og ikke noe vi tok lett på.

Tror mange ikke orker å klage

I dag er Jørgensen glad for at Statsforvalteren har tatt saken på alvor og har gitt henne medhold i klagen.

– Så får jeg håpe at Drammen tannklinikk tar Statsforvalterens beslutning til seg, sier moren.

Hun håper avgjørelsen vil føre til en faktisk endring til det bedre.

– Hvis ikke er det jo ikke noe poeng i å klage. Det er nok dessverre mange som har opplevd kritikkverdige ting, men som ikke orker belastningen det kan være å sende inn en klage.

VG har vært i dialog med Andreas’ far, som er innforstått med publiseringen av denne saken.