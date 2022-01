LETTELSER: Regjeringen åpner for flere deltagere på offentlige arrangementer.

Regjeringen øker antall på arrangementer: − På høy tid

Fra klokken 12 fredag kan det på arrangementer med faste tilviste plasser være inntil 1500 personer innendørs og 3000 utendørs.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Nå åpnes det for 1500 personer innendørs og 3000 utendørs, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en pressemelding.

Dette gjelder arrangementer med faste tilviste plasser og trer i kraft førstkommende fredag klokken 12.

– Økningen i antallsbegrensningen er et stort steg i riktig retning og vil bety mye for arrangører, publikummere og utøvere. Dette gjør at mange kan gå tilbake til jobben sin i kultursektoren, og at vi publikummere endelig kan oppleve teater, konserter og idrett i langt større grad enn før, sier Trettebergstuen.

I dag kan det være opp til 200 deltagere på offentlige arrangementer innendørs, hvis det er faste tilviste plasser. Og 600 utendørs.

– Jeg tenker det er på høy tid. Nå får vi muligheten til å få kulturlivet opp og stå igjen, sier styreleder ved Det Norske Teatret Nina Refseth til VG.

Hun føler seg helt sikker på at åpningen ikke vil medvirke til økt smittespredning.

– Derimot til økt glede!

Info Dette blir de nye reglene På innendørs arrangementer med faste tilviste plasser kan det være inntil 1500 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet, fordelt på kohorter på inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meters avstand mellom kohortene.

Ved utendørs arrangementer med faste tilviste plasser kan det være inntil 3000 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet, fordelt på kohorter på inntil 500 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene. Disse reglene gjelder både inne og ute: Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære, målt fra skulder til skulder.

Istedenfor 1 meters avstand kan arrangøren sørge for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme rad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Arrangøren må sørge for at kohortene har separate toalettfasiliteter, garderober og evt. servering.

Det forutsettes smittevernfaglig forsvarlig drift av arrangementene. Arrangører som planlegger for mer enn 200 i publikum, skal utarbeide en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas på det stedet arrangementet gjennomføres. Vis mer

Nye faglige råd

Endringen i reglene kommer kort tid etter at Helsedirektoratet og Fokehelseinstituttet publiserte nye faglige råd.

De anbefalte nettopp det som regjeringen innfører. Det faglige grunnlaget ble levert til Helse- og omsorgsdepartementet 18. januar.

FHI vurderer at den foreslåtte økningen kan være med på å øke smitterisikoen noe, men de mener likevel at det er forsvarlig og forholdsmessig.

NY ANBEFALING: Helsemyndighetene anbefaler å øke antallet på offentlige innendørs arrangementer.

– Vi er ennå ikke der vi burde være

Leder for Virke kultur og opplevelser Rhiannon Hovden Edwards skriver i en e-post til VG at dette er et viktig sted i riktig retning.

Hun er glad kulturministeren følger opp løftet om å åpne mer for kulturlivet, men etterlyser ytterligere lettelser.

– Vi er ennå ikke der vi burde være, hvor kulturlivet får samme regler som butikker, bowling og bingo, så vi forventer ytterligere lettelser når regjeringen kommer med nye vurderinger, sier Edwards.

TEATER: Fra fredag kan Det Norske Teatret i Oslo igjen fylle setene på hovedscenen.

Nina Refseth er kritisk til at myndighetene etter hennes oppfatning systematisk har ventet til sist med å vurdere gjenåpning for kulturarrangementer.

– Det betyr at man sliter med å se kulturens egenverdi. Så dette er veldig gledelig. Jeg håper det er siste gang vi ser de virkelig strenge restriksjonene.

For Det Norske Teatret i Oslo har ikke de største utfordringene ved nedstengning og antallsbegrensninger vært økonomiske eller organisatoriske.

– Det store spørsmålstegnet har vært publikum. Hvordan skal vi greie å holde dem interesserte og oppleve oss som relevante, når vi ikke får spilt og myndighetene signaliserer at vi ikke er viktige?

Men Refseth har stor tro på at publikum vender tilbake.

Ny vurdering i februar

I starten av februar skal regjeringen gjøre en ny vurdering av smitteverntiltakene.

– Da håper jeg at vi kan åpne mer, både for arrangementer med og uten faste tilviste plasser, sier kulturminister Trettebergstuen.