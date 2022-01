JOBBER FOR FRED OG DEMOKRATI: Afghanistans ambassadør til Norge, Youssof Ghafoorzai, jobber for fred og demokrati i Taliban-styrte Afghanistan, et regime hverken han eller det internasjonale samfunnet anerkjenner.

Afghanistans ambassadør ikke invitert til Taliban-samtalene

FROGNERS AMBASSADESTRØK (VG) Den afghanske ambassadøren håper Talibans første samtaler i Vesten etter maktovertagelsen 15. august vil føre til bedring i hjemlandet. Selv er han ikke invitert til Soria Moria hotell.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg etter at 15 menn fra Taliban landet i privatfly på Oslo Lufthavn i går, og ble busset videre til et strengt bevoktet Soria Moria Hotell, hvor forhandlinger om kriserammede Afghanistan skal pågå frem til tirsdag.

I murvillaen hvor den afghanske ambassaden holder til på Frogner i Oslo, sitter ambassadør Youssof Ghafoorzai.

Han er på mange måter en mann uten land.

Og han er ikke invitert til samtalene på hotellet i Holmenkollen.

– Hva er dine tanker om det?

– Norske myndigheter har tatt avgjørelsen om å bare invitere Taliban-representanter, norske representanter, representanter fra det sivile samfunnet og representanter fra andre land, sier Ghafoorzai til VG.

– Synes du at du burde vært invitert?

– Det er norske myndigheters avgjørelse.

– Hva tror du er grunnen til at du ikke er invitert?

– Taliban kan ha ytret at de ikke ønsket å ha noen fra ambassaden til stede. Vi fortsetter å representere det afghanske folkets syn og ambisjoner med stor iver, på tross av veldig vanskelige forutsetninger, sier Ghafoorzai.

NEI TIL TALIBAN: Mens VG-intervjuet ambassadøren, pågikk det demonstrasjoner utenfor Utenriksdepartementet i Oslo. «Nei til Taliban!» ropte de fremmøtte for full hals.

Håper og tror

Bakgrunnen for samtalene med Taliban er blant annet at den humanitære situasjonen i Afghanistan går fra vondt til verre etter Talibans overtagelse i august. 23 millioner afghanere trues nå av sult, og FN sier det trengs 5 milliarder dollar i internasjonal bistand for å håndtere krisen i landet, skriver NTB.

Ambassadøren håper at samtalene vil medføre en endring til det bedre når det gjelder Talibans vilje til å forplikte seg til fredsprosess som involverer en politisk avtale i Afghanistan, som kan lede til en ny samleregjering, etterfulgt av demokratiske valg.

– Tror du disse samtalene vil medføre en forandring?

– Vi håper det. Vi forventer ikke at disse samtalene blir et gjennombrudd. Det er en prosess.

Han håper at samtalene i de minste de kan lede til en fundamental endring i hvordan Taliban etterlever menneskerettigheter, og hvordan de håndterer den økonomiske situasjonen, den humanitære situasjonen og videre ser på folkets rett til selvbestemmelse.

– At folket får rett til å velge sin leder er den eneste veien fremover, sier ambassadøren.

PÅ HOTELL: Her er en av Talibans representanter på vein inn døra på Soria Moria Hotell.

Ingen kontakt med Taliban

På det forgylte skiltet på ambassadeporten står det fortsatt Den islamske republikken Afghanistan. Ikke Det islamske emiratet, som er navnet Taliban har gitt Afghanistan. Ingen land har så langt anerkjent det.

Taliban har forsøkt å komme i kontakt med Afghanistans ambassadører, men alle er enige om at de representerer Afghanistan slik det var før Taliban tok makten i august i fjor.

FORSONING: Ambassadøren sier at forsoning står helt sentralt hvis Afghanistan skal komme seg ut av krisen.

– Det afghanske folket har vist enorm tålmodighet og en enorm vilje til å tilgi og glemme. Og akkurat det har vi sett de siste to årene. Folket har tatt vanskelige valg for å få til fred. Men nå føler folk at det er Talibans tur til å svare, sier Ghafoorzai.

– Har dere kontakt med Taliban?

– Ingen kontakt. Ingen kontakt i det hele tatt, svarer ambassadøren kort.

– Hvorfor det?

– Det er vår spesifikke policy. Vi representerer folket i Afghanistan etter den veldig vanskelige og tragiske situasjonen som fant sted 15. august. Vi har fortsatt et ansvar, og det kan vi ikke gå fra, sier han.

Det fremstår som surrealistisk å være ambassadør for en regjering som ikke lenger eksisterer. Ikke bare er det en krevende diplomatisk øvelse, det er også krevende økonomisk.

– Men vi overlever. Vi bruker oppsparte midler, har gjort kutt og har færre ansatte. Vi er bestemte på at vi skal fortsette oppdraget vårt for det afghanske folk. Folket har vist mot og tålmodighet. Vi må gjøre det samme, sier Ghafoorzai.

Taliban publiserte søndag kveld en erklæring hvor de skriver at deltagerne under dagens møte hørte på hverandre og utvekslet meninger om situasjonen i Afghanistan.

«Deltagerne bekreftet at Afghanistan er alle afghaneres hjem, og fremhevet at alle afghanere må jobbe sammen for politisk, økonomisk og sikkerhetsmessig fremgang i landet» står det i erklæringen, hvor de også takke Norge for muligheten til å snakke om samarbeid og felles forståelse.