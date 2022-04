FLYKTNINGMOTTAK: Det nasjonale mottakssenteret på Råde tar i disse dager imot et stort antall ukrainske flyktninger.

UDI legger fram tre flyktningscenarioer – venter 60.000 ukrainske flyktninger

Utlendingsdirektoratet (UDI) presenterte onsdag tre scenarioer for ankomster av ukrainske flyktninger i 2022. De anbefaler nå myndighetene å planlegge for 60.000 ukrainske flyktninger til Norge.

Av Eirik Husøy

Publisert: Nå nettopp

Så langt har 9819 ukrainske flyktninger registrert seg i Norge.

UDI har lagt fram tre scenarioer i samarbeid med flere andre etater: Et lavt scenario, et midtscenario og et høyt scenario.

– Hvilket av scenarioene som vil være mest realistisk, er svært vanskelig å vurdere. For planleggingsformål vil vi imidlertid anbefale å bruke midtscenarioet med 60.000 som punktanslag, opplyser UDI i rapporten.

I dette scenarioet fortsetter krigshandlingene utover sommeren.

Antallet ukrainske flyktninger som kommer til Norge, kan ifølge UDIs beregninger bli langt lavere – men også langt høyere.

Det laveste scenarioet tilsier at det kommer mellom 20.000 og 25.000 flyktninger.

Midtscenarioet viser et anslag på mellom 50-70.000. UDI vil anbefale å bruke 60.000 som punktanslag for planleggingsformål.

I det tredje og høyeste scenarioet ligger antall ukrainske flyktninger på mellom 90.000 og 120.000.

Fire millioner mennesker har så langt flyktet fra Ukraina siden krigen startet 24. februar, og 6,5 millioner ukrainere er internt fordrevne, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Kan ha mottatt 43.000 til sommeren

Scenarioene er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om krigen i Ukraina og situasjonen i andre europeiske land, ifølge UDI.

I tillegg til de nesten 10.000 som allerede er registrert, ble det 31. mars lagt til grunn at rundt 4000 personer ventet på å få søknaden sin registrert, og 5250 var planlagt å bli overført.

Den siste tiden har det ankommet rundt 330 personer per dag.

Hvis antallet personer som ankommer Norge fortsetter på samme nivå, vil det i slutten av juni ha ankommet rundt 43.000 ukrainske flyktninger, ifølge UDI.

Tre scenarioer

Det laveste scenarioet baserer seg på at situasjonen i Ukraina stabiliserer seg allerede i løpet av våren.

Dette scenarioet legger til grunn at en del flyktninger reiser tilbake til Ukraina og at presset på nærområdene blir mindre.

Den humanitære situasjonen for internt fordrevne vil likevel bli vanskelig

I tillegg til de som allerede har kommet og som er besluttet overført, vil det derfor komme mellom 3000 og 8000 nye flyktninger.

Det midterste scenarioet er det UDI regner som mest realistisk, selv om de vedgår at det er vanskelig å vurdere. Krigssituasjonen endrer seg raskt.

De nærliggende landene får problemer mer å håndtere antallet flyktninger.

Mange flyktninger gir opp håpet om å vende hjem i løpet av 2022

De gode velferdsordningene og arbeidsmarkedet i Norge gjør at en større andel søker seg hit

I det høye scenarioet legger UDI til grunn at totalt 10 millioner mennesker flykter fra Ukraina, og levekårene blir forverret i løpet av 2022. Krigen fortsetter på ubestemt tid.

Landene som grenser til Ukraina, vil i dette scenarioet etter hvert ikke ha kapasitet til å ta imot flere flyktninger, og det blir nødvendig med mekanismer som fordeler flyktningene til andre land basert på befolkningstall.

Oppretter registreringssenter

Regjeringen fortsetter å rigge Norge for å håndtere at flere titusen ukrainske flyktninger kan komme i månedene som kommer.

– Vi må ta høyde for at flyktningstrømmen kan vare lenge, og regjeringen har derfor bedt politiet opprette et nytt registreringssenter på Gardermoen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

Det nye registreringssenteret på Gardermoen (GRS) er et viktig tiltak for å øke kapasiteten Norge har til å ta imot ukrainske flyktninger, ifølge Mehl. Senteret vil ved full kapasitet kunne registrere opptil 200 asylsøkere om dagen.

Det vil kun bli tatt imot asylsøkere som omfattes av den midlertidige ordningen om kollektiv beskyttelse, og de vil ikke kunne overnatte ved senteret.

Fra før har Norge et nasjonalt ankomstsenter i Råde, og i åtte politidistrikter er det etablert tilbud for registrering av asylsøkere. I tillegg har to andre politidistrikter fått i oppdrag å opprette registrering av asylsøkere.