Foto: THOMAS ANDREASSEN, VG

Sol og sommer i sør – opp mot 25 grader

Værskillet går ved Dovre i helgen: Sommerværet fortsetter i sør, mens det blir mer høstlig i nord. Østlandet og Sørlandet kan få opp mot 25 grader søndag.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

– Noe urettferdig, innrømmer meteorologene på Twitter, men vakthavende oppfordrer de heldige sørpå til å komme seg på hytta eller i det minste ut i godværet.

– Vi er litt på tampen av sommeren og må bare kose oss, mens vi har muligheten, sier Pernille Borander ved Meteorologisk institutt.

Men først de dårlige nyhetene:

– Fredag blir det vått, grått og kjølig fra Møre og Romsdal og nordover. Temperaturen blir neppe høyere enn 12–13 grader og enda lavere i Troms og Finnmark, sier Borander til VG.

Så til værvarselets lyspunkter:

– Fredag blir det ganske fint sør for Dovre. Østlandet får sol og omkring 20 grader, mens Vestlandet sør for Stad får litt skyet og 16–17 grader.

Og slik fortsetter det gjennom helgen, lover meteorologen.

– Finværet fortsetter og blir bare bedre i sør. Vestlandet sør for Stad får mer sol og temperaturer opp mot 20 grader, enda litt varmere på søndag.

– Hva med Østlandet og Agder?

– Der kan temperaturen komme opp i 25 grader. Så de som kjenner at ferie litt brått var over eller trenger nyte siste del av sommeren ...

– Men den er vel ikke helt over?

– Nei da, det kan bli veldig fint senere i august og september også, sier meteorologen.

ENIG OG TRO: Helgens værskille går ved Dovre, fjellkommunen lengst nord i Gudbrandsdalen, kjent for Snøhetta.

Utsiktene er ikke like gode for dem som bor nord for Dovre og Stad.

– Lørdag blir det litt bedre i Møre og Romsdal og Trøndelag. Søndag kan disse fylkene få opphold. Kanskje titter solen frem, men stort sett blir det skyet, sier Borander.

I de tre nordligste fylkene blir helgen grå med spredt regn.

– Helgen i Troms og Finnmark kan bli såpass kjølig at snøgrensen kan synke ned mot 600–900 meter. På flere fjell kan nedbøren falle som hvite fjoner, sier Borander.

I starten av neste uke blir værsituasjonen som i helgen.

– Sommeren holder seg i sør, mens det fortsatt er litt grått, med spredt nedbør i nord.

Borander sier at et nytt lavtrykk er på vei som gjør at det blir enda våtere igjen fra Trøndelag og nordover mot slutten av neste uke.

– Det har med seg litt kjøligere luft, slik at det fort kan være at de høye temperaturene i Sør-Norge også må vike. Neste uke blir nok litt skiftende, sier vakthavende meteorolog.