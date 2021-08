KAN VÆRE FERDIG: Per-Willy Amundsen (Frp) er ute av Stortinget på VGs ferske Troms-måling.

Demokratene stjeler fra Frp på ny VG-måling: Per-Willy Amundsen kan ryke ut fra Stortinget

HARSTAD/HAMNVIK/ENGENES/BRØSTADBOTN (VG) I Troms ligger det an til en valgthriller. Toppolitikerne Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Per-Willy Amundsen (Frp) kjemper om sistemandatet. Taperen vil havne utenfor Stortinget.

I Troms kjemper Ap, SV og Frp om de siste mandatene til Stortinget. Dersom den ferske VG-målingen hadde blitt valgresultatet i Troms, hadde Frp-profil og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen mistet sin plass på Stortinget.

VG har møtt tidligere Frp-velgere i Troms som forklarer hvorfor de nå er usikre på om de skal stemme på partiet:

– Jeg har bestandig stemt Frp og Høyre, men i år tenker jeg Senterpartiet på grunn av distriktspolitikk, sier skipper Arvid Sauge fra Gratangen.

Arvid Sauge og Bernt Simon Dragseth er begge opptatt av villkår for havbruksnæringen, samferdsel og distriktspolitikk. De to har tidligere valg stemt Frp, men Sauge skal i år stemme Sp, mens Dragseth er usikker.

Dette viser målingen:

Ap, SV og Frp kniver om de to siste direktemandatene, og det er svært jevnt .

Frp har størst endring fra valgresultatet i 2017 fra 18,2 til 10,6 prosent.

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes har i to perioder kommet inn på utjevningsmandat fra Troms. Men på denne målingen får partiet et direktemandat – hårfint foran Frp og Aps andremandat.

Både MDG og Rødt nærmest dobler sin oppslutning, og får henholdsvis 5,3 og 5,2 prosent på målingen.

Høyre faller til 16,5 prosent, men beholder sitt ene mandat.

Arbeiderpartiet ligger stabilt med valgresultatet fra 2017, og beholder så vidt to mandater på denne målingen.

Demokratene måles til 3,7 prosent oppslutning.

Demokratene sparker ben på Frp

Johan Giertsen i nettstedet Poll of polls påpeker overfor VG at Demokratenes oppslutning koster Frp og Per-Willy Amundsen deres mandat på denne målingen.

– Hver syvende Frp-velger fra 2017 sier de vil stemme på Demokratene. Med så liten margin, er det denne lekkasjen til Demokratene som blir avgjørende for at Frp mister sitt mandat. Med et halvt prosentpoeng til, ville Frp tatt Aps mandat. Så dette er svært tett, og alle er ennå med i kampen, han til VG.

Kjemper for sitt politiske liv

Per-Willy Amundsen trekker det korteste tråden i denne målingen – og ville mistet sitt mandat til Stortinget om VG-målingen ble valgresultatet.

– Ingenting motiverer mer enn motgang. I hvert fall noen av oss, sier Amundsen til VG da han får høre resultatet.

Amundsen, som selv har vært justisminister, mener Frp aldri skulle gått med på å sitte i regjering med Venstre og KrF, og at partiet nå betaler prisen på målingene.

Han kommenterer Frps lekkasje til Demokratene slik:

– De som vurderer å stemme på dem, bør tenke seg om. Og de bør være klar over at man bidrar til at SV kan komme på Stortinget heller enn Frp, og dermed sørge for at Støre blir statsminister.

TOG-DUO: Torgeir Knag Fylkesnes og Per-Willy Amundsen har samarbeidet om å forsøke å realisere Nord-Norgebanen. Nå kjemper de mot hverandre om en plass på Stortinget i fire nye år.

– Mobiliserer

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes er storfornøyd med at partiet «fosser fram», som han sier.

– Nå mobiliserer vi i alle kriker og kroker. Skal vi ha sjans for å komme inn, så må vi bli større enn Frp. Og det har jeg troen på at vi klarer.

Fylkesnes bruker mye tid på å snakke om at valget står mellom han og Amundsen:

– Jeg tror det mobiliserer våre velgere og sympatisører. Det er et hav av forskjell mellom SV og Frp.

VG har reist gjennom Sør- og Midt-Troms, fra Harstad til Hamnvik og Engenes og Brøstadbotn, og snakket med velgere om hva som er viktig for dem i høstens valg.

Fra Frp til Senterpartiet

Engenes i Ibestad kommune har rundt 400 innbyggere, og er ei bygd med mange arbeidsplasser innen havbruk.

– Veiene her er så dårlige at man burde ha nyrebelte når man reiser her, sier skipper Arvid Sauge (39) Han jobber med service for havbruksnæringen i Engenes, men pendler fra Gratangen.

Skipper Arvid Sauge og Matros Bernt Simon Dragseth har begge tidligere stemt Frp - men det er ikke sikkert noen av dem vil stemme på partiet til høsten.

Han sier at vilkårene til havbruksnæringen og samferdsel er avgjørende.

– Jeg har bestandig stemt Frp og Høyre, men i år tenker jeg Senterpartiet på grunn av distriktspolitikk. Selv om Frp har stått for en fantastisk opprustning av veiene. Likevel, når Senterpartiet vil kutte i bypakkene, og heller oppruste veiene i distriktene, så blir jeg overbevist, sier han, og legger til at han aldri har stemt på Senterpartiet før.

Også hans kollega, matros Bengt Simon Dragseth (33), har tidligere stemt Frp. Dragseth er usikker på hva han skal stemme før årets valg.

– Jeg føler meg avglemt av Oslo, og at ikke de ser oss her ute som skaper verdier. Jeg må diskutere litt mer med venner og kolleger før jeg bestemmer meg for hva jeg stemmer. Jeg hører hva Arvid sier om Sp, men lener nok ennå mest mot Frp, uten at jeg har bestemt meg.

Det eneste som ikke er nedlagt i Brøstadbotn er naturen og det hurtigbåtanløpet, advarer en utflyttet brøstadbotning.

Brøstadbotn – «Big downgrade»

I Brøstadbotn i Dyrøy kommune er Alexander Leibnitz (21) på det lokale treningssenteret. Her tilbringer han en til to timer på hver dag, unntatt søndager. Han har flyttet fra Oslo til Brøstadbotn med familien og beskriver sceneskiftet slik:

– Det er en ganske «big downgrade» å flytte fra Oslo til Brøstadbotn. Særlig for meg som er ung og liker tilbudene i Oslo. Men jeg har fått meg jobb her som tavlemontør hos bedriften til familien min, og håper å kunne ta et fagbrev her. Sånn at jeg kan flytte tilbake til Oslo.

Alexander Leibnitz skal stemme på Stortingsvalget for første gang. Han ser fram til å flytte vekk fra Brøstadbotn.

Leibnitz stemte Høyre ved lokalvalget, og skal nå stemme for første gang ved et stortingsvalg.

– Jeg har ikke bestemt meg ennå for hva det blir. Men den viktigste saken for meg er at det skal komme flere tilbud til unge, og til unge voksne. Sånn at vi ikke må dra helt til Finnsnes eller Tromsø for å finne på noe, sier han.

– Billig bensin og fjerning av bompenger

Harstad er med sine fire kjøpesenter trolig i Norgestoppen på antall kjøpesentre per innbygger.

Ved et kafébord på Obs-kafeen på Sjøkanten senter sitter Trond Danielsen (54) og Ole Nilsen (63).

De to har ikke bestemt seg for hva de skal stemme, men slår fast at samferdsel er viktig for dem. Og at de er dypt frustrert med dagens politikere – på begge sider av den politiske akse.

Ole Nilsen (63) og Trond Danielsen (54) på Obs-kafeen i Harstad. De er fortvilt over dagens politikere.

– Hva blir viktig for dere?

– Billigere bensinpriser og å fjerne bompengene, slår Danielsen fast.

– Det er mer hull enn grus på grusveiene her i kommunen. Det verste er å kjøre på våren. Da må man jo nærmest ha med seg boremaskin og dynamitt om man skal klare å komme seg fremover, sier Nilsen.

På spørsmål om de frykter at bompengene skal bli enda dyrere i Harstad flirer bare Danielsen, før han svarer:

– Frykter nei, det vet vi. For de slipper jo løs tre-fire politikere med hvert sitt kredittkort oppi ei rundkjøring. Og plutselig har de laget den dyreste rundkjøringen i hele Norges land, sier han, og sikter til en rundkjøring i Harstad med en prislapp på 100 millioner kroner.

Danielsen, som er sjømann, legger avslutningsvis til:

– Men ellers har vi det bra.

– Barn og unge

Jeanett Nielsen (33) er daglig leder ved Vakre Vene, og forteller at oppvekstvillkår for barn og unge blir viktigst for henne i valget.

Jeanett Nielsen (33) forteller at barn og unge blir viktig for henne i årets valg.

Misfornøyd med veistandarden

Roy Normann er arbeidsleder ved Asvo i Ibestad. Han mener veistandarden i kommunen er elendig.

– Jeg har selv en bil hjemme som må repareres for flerfoldige titusener. Det er ikke snakk om slitasje, men at bilen ødelagt på grunn av veien, sier han.

Roy Normann mener at det eneste som ikke er sentralisert vekk fra distriktene snart er skattleggingen.

– Bil i distriktene er ikke et luksus, men et nødvendig onde. Det finnes ikke buss hvert tredevte minutt her. Da er det jævlig surt at veiene er så dårlig at bilene ødelegges.

Arbeidslederen fortviler over distriktspolitikken som føres på Stortinget:

– De legger ned postkontor, ligningskontor politikontor og alt av statlige kontor. Snart har vi bare skatten igjen, men den vil de ikke desentraliser vekk, sier han.