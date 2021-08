SKOLESTART: 16. og 23. august er det skolestart rundt om i landet. Det er knyttet spenning til hvordan det vil påvirke smittespredning. Dette er et illustrasjonsfoto. Foto: Thomas Brun, NTB

Etterlyser vaksine-svar for barna: − Jeg syns de drar det ut

Mamma Cathrine Nordhus tror det vil bli mer coronasmitte blant barn etter skolestart. Hun ønsker at foreldre skal kunne ta valg om vaksinering selv.

Av Andrea Rognstrand

– Vi ønsker at barna skal kunne vaksineres, sier Nordhus til VG. Hun har barn i alderen 11 til 17 år som neste uke skal tilbake på skolen i Bærum med andre barn som heller ikke er vaksinert.

Hun og mannen har skrevet et debattinnlegg om tema i Nettavisen.

VIL VELGE: Cathrine Nordhus mener foreldre selv bør få mulighet til å bestemme om sine barn skal vaksineres. Foto: Privat

Høie sa til VG tirsdag at også barn må regne med å bli smittet hvis de ikke blir vaksinert. Det gjorde at immunolog Anne Spurkland rykket ut med oppfordring om å gi foreldre mulighet til å gi barna vaksinen. Hun har også tidligere sagt at vaksinen både er bra for storsamfunnet, men også for barnet selv.

Nordhus sier at de som foreldre ønsker å kunne ta valg om barna skal vaksineres selv.

Flere land vaksinerer barn

Allerede i mai utvidet EUs legemiddelsamarbeid EMA den betingede godkjenningen for Pfizer-vaksinen for barn ned til 12 år. I juli begynte Danmark med vaksiner for barn fra 12 år. Det samme gjør Israel, Finland, Canada og USA.

Fredag ble det klart at Norge får én million ekstra vaksinedoser og gjenåpningen fremskyndes fordi flere får dose to tidligere. Også avgjørelsen om man skal vaksinere 16- og 17-åringene fremskyndes.

Vaksinering av barn er først aktuelt nå fordi eldre aldersgrupper med høyere risiko for alvorlig sykdom ble prioritert først i vaksinasjonsprogrammet. I tillegg har vaksineringen vært regulert av tilgangen på vaksiner.

Regjeringen venter fortsatt på FHIs vurdering av hvorvidt man skal vaksinere barn ned til 12 år. Men de nye vaksinedosene, er det trolig at dette arbeidet også kan gå i gang raskere.

– Jo raskere vi er ferdig med de over 18, jo raskere kan vi gå i gang med de under 18 år, sier statsminister Erna Solberg.

Nordhus sier norske myndigheter har gjort en kjempejobb under pandemien, men stiller spørsmål ved tempo på beslutningen om å tilby barn ned til 12 år vaksine mot covid-19.

– Jeg syns de drar det ut. Jeg tror dataene finnes, men ikke i Norge.

– Det er selvfølgelig fint at myndighetene bruker tid på å undersøke vaksinealternativet for barn, men med millioner av vaksinerte barn i land som USA, Danmark, Finland, Island og Israel vil jeg tro at data som skal legges til grunn for beslutningen er tilgjengelige, utdyper Nordhus.

– Lommer uten vaksinedekning

I tillegg sier Nordhus at hun oppfatter at myndighetene signaliserer at vaksine er farligere for barna enn å gjennomgå sykdommen. Hun peker på stadige gjentakelser av lav risiko for alvorlig sykdom for barn, samtidig som det legges vekt på bivirkninger i vurderingen.

Hun ønsker seg konkret informasjon om konsekvensene av at barn ikke er vaksinert.

– De må komme med mer data og fortelle oss hva vi kan forvente når de åpner opp.

Skolestart

Skole- og barnehagestart de neste ukene samler store grupper uvaksinerte. Nye retningslinjer fra Helsedirektoratet innebærer at barna ikke skal i smittekarantene, men testes flere ganger for å spore eventuell spredning.

– Jeg tror at man da vil se mer smitte. Det er veldig mange som er asymptomatiske, særlig blant barn. Stadig testing syns jeg at er en større inngripen enn bivirkningene som kan forventes etter vaksinering, sier Nordhus.

Hun peker på at vaksinedekningen i Norge ikke er representativ på skolene, der de aller fleste er uvaksinerte og dermed ubeskyttet.

– Myndighetene har sagt at i lommer med lav vaksinedekning vil det komme større utbrudd, men de må si hvordan det blir i lommer uten vaksinedekning.

UNDERSØKER: Overlege Margrethe Greve-Isdahl sier sykdomsbyrde og bivirkninger er to av faktorene FHI ser på når de vurderer om barn skal få tilbud om vaksine. Foto: Frode Hansen, VG

Ser på nytte og risiko

Det er ansatte ved Folkehelseinstituttet (FHI) og ekspertise fra Norsk barnelegeforening som vurderer vaksinering for barn og unge ned til 12 år.

– Hvilke faktorer er viktige for og imot i vurderingen?

– I forhold til sykdomsbyrde vurderer vi både akutt infeksjon, den assosierte tilstanden MISC, og senfølger etter infeksjon i aldersgruppen, sier overlege Margrethe Greve-Isdahl ved FHI til VG

– I forhold til bivirkninger ser vi på både vanlige bivirkninger man kan få etter vaksinasjon som feber, slapphet og muskelverk, og risiko for eventuelle sjeldne alvorlige bivirkninger.

De ser på samfunnsnytten av å vaksinere aldersgruppen. I det ligger blant annet vurdering av smittespredning i aldersgruppen og behov for befolkningsimmunitet.

Overlegen sier at det er viktig å bruke litt tid på å gjøre en grundig vurdering for å få belyst ulike sider av eventuell vaksinering ettersom barn og ungdom generelt har liten risiko for alvorlig covid-19-sykdom.

VENTER SMITTEUTBRUDD: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad antar at det vil bli noen smitteutbrudd- også på skoler- i høst. Foto: Ola Vatn, VG

– Fornuftig

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til VG at de er spent på hvor mange smittetilfeller som dukker opp etter skolestart og om det nye regimet med testing fremfor karantene fungerer.

– Det er ventet en vurdering av vaksinering av barn fra FHI i slutten av september. Er det tidlig nok?

– FHI vurderer disse tingene fortløpende og så er det spørsmål om å få nok kunnskap fra andre land som allerede har gjennomført vaksinering og få sikkerhetsopplysninger, sier Nakstad.

– Har du gjort deg opp en mening om barn bør vaksineres?

– Jeg tenker at det er veldig fornuftig det regimet som er lagt og som følges i de fleste land, at man ser nøye på risiko for bivirkninger, akkurat som man gjør for voksne og så holder man det opp mot gevinsten mot alvorlig sykdom og hvor mange sykdomstilfeller man da unngår.

Helseministeren tok opp vurderingen om å vaksinere barn ned til 12 år på fredagens pressekonferanse.

– Hvis vi anbefaler at denne gruppen også bør få tilbud om vaksine, er det viktig at beslutningen blir tatt på en slik måte at det gir tillit og trygghet for dem og deres foresatte.