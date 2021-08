BLE VITNE: Said Aamin ble vitne til den dramatiske skyteepisoden på T-banen. Han hjalp også en av de skadede. Her er han tilbake på Skøyenåsen stasjon dagen etter hendelsen. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Full panikk på T-banen etter skytingen: − Jeg skrek «løp, løp, løp!»

Said Aamin forteller om panikk og kaos da det plutselig falt flere skudd på T-banen søndag kveld. Selv brukte han et munnbind for å stoppe blødningen til en av de skadede.

En 34 år gammel mann er siktet for drapsforsøk etter skyteepisoden på T-banen i går kveld, hvor to menn ble alvorlig skadet.

Nå forteller et vitne om et voldsomt drama.







Said Aamin satt på T-banen i går kveld og leste nyheter fra Afghanistan da han merket at en høy mann i mørke klær gikk forbi ham. Etter noen sekunder hørte han skrik og at folk sa «stopp!».

– Da ser jeg et basketak – to menn oppå hverandre. Alle som satt i nærheten reiste seg – og så hørte jeg smell. Pang, sa det. Så det pang igjen, sier Amin, som beskriver at det brøt ut panikk i T-banevognen.

– Alle løp til andre siden av vognen, sier Aamin, som først uttalte seg til TV 2.

T-banen var i bevegelse mellom to stasjoner, og de mange passasjerene kom seg ikke ut av vognen.

– Da hørte jeg enda et skudd og et skrik, som kan ha kommet fra personen som ble truffet, sier Amin.

LØP: Said Aamin forteller hvordan folk løp i panikk. Foto: TORE KRISTIANSEN

Han forteller at T-banen fortsatte å kjøre i kanskje to minutter, men at dette føltes som to timer.

– Der og da tror man jo at gjerningsmannen skal skyte alle, at det kan være terror, og man har ikke noe sted å løpe. Det var full panikk – folk skrek og banket på døren og ville ut, sier Amin.

Endelig stoppet T-banen – og folk kunne løpe ut på Skøyenåsen stasjon, forteller han.

– Jeg skrek «løp, løp, løp», sier Amin.

– Så hører jeg at noen rope på hjelp, og så ser jeg en gutt som blør i armen. Han klarer ikke å gå. Da løp vi tilbake og for å hente ham. Vi visste ikke hvor gjerningsmannen var, og om han skulle ta flere. Man har så mange tanker i hodet da, sier Amin.

Han forteller videre at de fikk kontakt med naboer og fikk ringt politiet og ambulanse. I mellomtiden brukte Amin et munnbind for å stoppe mannens blødning.

– Det gikk bra. Han blødde litt, men han var mest i panikk. Han hadde vondt i brystet og pustet veldig tungt, sier Amin.

– Det hele var en utrolig skremmende opplevelse. Jeg er jo voksen, men det var også veldig mange unge til stede, sier han.

TUNGT BEVÆPNET: Store mannskaper fra politiet rykket ut til Skøyenåsen. Foto: TORE KRISTIANSEN

Erkjenner ikke straffskyld

Daniel Storrvik forsvarer mannen i 30-årene. Han opplyser at klienten ikke erkjenner straffskyld, men at han erkjenner å være gjerningsmannen.

– Han sier han handlet i selvforsvar, sier Storrvik.

34-åringen er tidligere dømt til forvaring etter å ha slått en person gjentatte ganger med et jernrør i 2009. Han ble så sent som i januar i år dømt for vold. Han var innkalt til soning 26. august – altså bare om ti dager.