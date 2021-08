VIL GÅ VIDERE: Oslo kommune vil helst starte innkallingen av 16- og 17-åringene til vaksinetime nå. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og helsebyråd Robert Steen (Ap) frykter avgjørelsen kommer så sent at «det vil bli kluss på vekslingssiden mellom dose to for voksne og første dose for 16/17-åringer». Foto: Heiko Junge, NTB

Oslo mener 16- og 17-åringer bør få vaksine: − Regjeringen somler

Oslo-toppene mener ungdommene og deres foreldre nå får for lite tid til å bestemme seg.

Av Oda Leraan Skjetne

– Vi trenger nå en avklaring om vaksinering av barn og unge. FHI har anbefalt vaksinering av 16/17-åringene. Nå venter vi på avgjørelse fra regjeringen og det haster, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til VG.

De neste ukene skal voksne over 18 år få tilbud om dose to. Så er spørsmålet om 16- og 17-åringene skal få etterpå.

Derfor er det ikke bestemt: FHI FHI anbefalte i slutten av juni vaksinering av 16- og 17-åringene. 5. juli ba regjeringen kommunene om å planlegge for det, men regjeringen ville ha mer kunnskap om effekt og bivirkninger og utsatte den endelige beslutningen til september. Siste beskjed er at et svar skal komme i august måned.

Oslo kommune frykter kluss i vaksineringen.

– En ting er om kommunen er klar til å sette sprøytene, men vi snakker om 16-/17-åringer, barn under myndighetsalder, og vaksinasjon er basert på frivillighet. De skal bestemme seg om de vil ha vaksinen, og foreldre må bestemme seg om de vil at deres barn skal få vaksinen, sier helsebyråd Robert Steen (Ap).

– Hadde det vært opp til dere, hadde dere startet vaksineringen av 16/17-åringer?

– Ja, fordi at FHI har anbefalt det. Da hadde vi gjort det når vi nå straks er ferdige med dem over 18. Vi ser at smittetrykket er høyest i disse aldersgruppene, og nå er skolene i full gang på grønt nivå, svarer byrådsleder Johansen.

– Dere ble allerede 5. juli bedt om å planlegge for å gi 16/17-åringer tilbud. Har dere ikke gjort det?

– Regjeringen somler og kommer med uklare signaler. Vi er klare. Vi trenger bare et «go» og FHI har gitt den faglige anbefalingen. Vi er klare og vi vet at det høyeste smittetrykket er i de laveste aldersgruppene, svarer Raymond Johansen.

Bakgrunn: Dette var FHIs anbefaling FHI skisserte tre alternativ, og anbefalte regjeringen å gå for nummer én: Tilbud om vaksinasjon til all ungdom i alder 16–17 år høsten 2021, så snart den voksne befolkningen er ferdigvaksinert. Det vil da være mulig å starte planlegging av vaksinasjon og skape en forutsigbarhet for aldersgruppen. Spørreundersøkelser har vist at de selv er interessert i å bli vaksinert. Vurdere situasjonen på nytt i september, samtidig som vaksinasjon av 12-15-åringer skal vurderes, når man har mer kunnskap om behovet ut fra pandemiens utvikling, kunnskap om den internasjonale situasjonen, virusvarianter, og større erfaring vedrørende sikkerheten til vaksinene brukt i den aktuelle aldersgruppen. Ikke tilby universell vaksinasjon av 16-17-åringer, men åpne for at de som har behov for vaksinasjon på grunn av utdanning/utveksling eller utenlandsreise har mulighet til å få vaksine. Det må også legges til rette for vaksinasjon ved fylte 18 år. Vis mer

Moderna er så langt kun godkjent for bruk på dem over 18 i EU og Norge, men Pfizer-vaksinen har vært godkjent til bruk på folk over 16 år siden desember 2020. I slutten av mai ble den også godkjent ned til 12 år.

– Det europeiske legemiddelkontoret har godkjent vaksinen for barn ned til 12 år. Danmark har innført det, Israel har gjort det, Frankrike, Irland, Belgia, Finland, Tyskland, Nederland, Sveits, Japan og USA har gjort det. Hvor mye grunnlag er det man trenger og hvor mange omkamper skal man ta før man fatter en beslutning? Det er det vil stiller spørsmål ved, sier helsebyråd Steen.

FEIRET GJENÅPNING: I mai kunne helsebyråd Robert Steen (t.v.) og Raymond Johansen feire gjenåpning av Oslo. Men en mer åpen by, gir også høyere smitterisiko, spesielt for uvaksinerte. Foto: Gabriel Aas Skålevik

– Når man uansett ikke skal starte med dem før etter man er ferdig med 18-åringene, har man også mulighet til å se hvordan det går i andre land og samle inn mer informasjon, før man tar en beslutning. Dere mener altså at Norge skulle vært mer frempå og skulle besluttet dette allerede?

Steen svarer at de skulle hatt en beslutning allerede, så foreldrene og ungdommene hadde hatt tid til å tenkte gjennom det.

– Nå kommer vi til å komme i en situasjon at det går veldig kort tid fra beslutningen tas i regjeringen til tilbudet kommer. Her tror jeg at folk som sitter i den situasjonen, 16- og 17-åringer og deres foreldre, vil oppleve at de får kort tid på å bestemme seg for om de vil ta vaksinen eller ikke, sier helsebyråd Steen.

Regjeringen: Viktigste er ikke å sette fort i gang

Regjeringen vil ikke svare på om beslutningen blir tatt denne uken eller senere i august. Til kritikken fra Oslo kommune, sier Helse- og omsorgsdepartementet:

– Allerede 5. juli sa vi at vi planla for å tilby vaksine til 16- og 17-åringer etter at befolkningen over 18 år er fullvaksinert, slik at kommunene hadde noe å planlegge etter, skriver statssekretær Saliba Korkunc i en e-post til VG.

– Fordi vi ønsket å ha mest mulig kunnskap om effekt og bivirkninger, varslet vi at vi kom til å vente med en endelig beslutning til FHI hadde gjort en ny vurdering i september, skriver statssekretæren videre.

Denne vurderingen altså fremskyndet til å skje denne måneden, i august.

– Beslutningen skal bli tatt på en slik måte at det gir tillit og trygghet for ungdommene og deres foreldre. Jeg håper Oslo kommune er enig i at det viktigste ikke er å sette fort i gang, men å sørge at flest mulig blir med over målstreken, skriver Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet.