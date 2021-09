OPTIMIST: Venstre og Sveinung Rotevatn måtte se sin lenge etterlengtede rusreform bli nedstemt i Stortinget. Men Rotevatn er fortsatt rusreformist – og tror det går bra til sist.

Varsler rusomkamp: Dette er Venstres plan hvis de taper valget

Hvis regjeringen må gå, vil Venstre ta en ny kamp om rusreformen på Stortinget, sier nestleder Sveinung Rotevatn. – Vi undervurderte kanskje hvor kyniske Ap er som maktparti, sier han til VG.

Av Runa Fjellanger , Øyvind Engan og Live Austgard (foto)

– Hvis vi har en situasjon der både flertallet på Stortinget og flertallet i folket er for, så er det bare en person igjen som kan hindre dette. Og det er Jonas Gahr Støre, sier Sveinung Rotevatn, Venstre-nestleder og klima- og miljøminister.

Han understreker at plan A er å vinne valget. Men de borgerlige partiene har ikke hatt flertall på målingene på over tre år.

Vanligvis vil ikke politikere svare på hva som skjer hvis de taper valg eller makt, men nå lanserer Venstre-nestlederen en plan B:

– Hvis vi taper valget må vi få rusreformen gjennom i Stortinget. Det vil Venstre foreslå med en gang at vi får gjort, sier han.

GLAD I GRØNT: Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn.

Valgomat-flertall for rusreform

I februar foreslo regjeringen å fjerne straff for små mengder narkotika – men de fikk ikke med seg flertallet i Stortinget.

Dette kan endre seg etter valget – selv om regjeringspartiene får færre representanter.

Flertallet av de som ligger an til å bli valgt inn på Stortinget på VGs målinger, vil slutte å straffe personer som blir tatt med små mengder narkotika til eget bruk.

Det viser svarene fra politikerne i VGs valgomat.

– Det vil det kanskje være reelt flertall på Stortinget for å få det gjennom. Spørsmålet er om representantene vil få stemme etter sin egen samvittighet? sier Rotevatn.

Hva politikerne mener personlig gir nemlig ingen garanti for hva de vil stemme hvis et nytt rusreformforslag skal behandles i Stortinget.

Det er det flere grunner til:

Flere av dem som er med på å tippe et potensielt nytt storting i favør av rusreform, er med i Ap – som har vedtatt at de ikke vil avkriminalisere for alle brukere.

KrF stemte for reformen i sommer, selv om de er mot, fordi den er en del av regjeringsplattformen til KrF, Høyre og Venstre. Det samme kan skje etter valget hvis SV, som er for, skal i regjering med Ap og Sp, som er mot.

SINKET RUSREFORMEN: Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Kyniske Ap

– Hvis Jonas og Trygve skal sitte i regjering, og kanskje binde SV opp til et nei til rusreform, da går det ikke. Vil Jonas Gahr Støre tvinge gjennom sitt syn og hindre flertallet i å stemme for rusreform? Det bør han ikke. Dette er et så viktig spørsmål, og egentlig et samvittighetsspørsmål, sier Rotevatn.

Det var Aps stemmer som felte rusreformen i juni. Det kom som en overraskelse på Venstre, som regnet med å få Støres støtte.

– Feilvurderte dere Ap?

– Vi undervurderte kanskje hvor kyniske Ap er som maktparti. Jeg trodde oppriktig at flertallet i Ap var for, sier Rotevatn.

TROR HAN TRENGS: – Jeg må være på Stortinget for å kunne gjøre den jobben, og det må mange andre Venstre-folk også, sier Sveinung Rotevatn.

Rotevatn: Rusreformen er død uten Venstre

Han reagerer på at politiske motstandere kaller reformen for «Venstres rusreform».

– Det er både et kompliment og patetisk på en gang. Det er en viktig sak for Venstre, så det er fint at de gir oss æren for rusreformen. Men grunnen til at de sier det er ikke for å være hyggelige mot Venstre, men for å fremstille det som en sak som bare et lite parti er opptatt av.

På spørsmål om dette er et desperat forsøk på å sikre Venstre oppslutning over sperregrensen, svarer Rotevatn:

– Hvis Venstre går under sperregrensen, er rusreformen død i neste periode. Da er regjeringen falt og selv i et nytt storting vil det nok ikke være flertall for en rusreform, rett og slett, sier han.

LEVER FARLIG: Hvis Venstre ikke kommer over sperregrensen, kan partileder Guri Melby bli ensom på Stortinget.

Ap: – Venstre skyter med hagle

Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, mener at Venstre fremstiller Aps politikk skjevt.

– Venstre skyter med hagle nå. Karakteristikkene overdøvet argumentene, sier hun til VG.

– Hvis Rotevatn hadde vært mer opptatt av å få et bredt flertall i Stortinget enn å skru opp volumet og karakteristikkene, kunne vi selvsagt fått en mer helhetlig rusreform hvor rusavhengige faktisk får helsehjelp og ikke straff, avslutter Kjerkol.

Aps landsmøte i april gikk inn for at tunge rusavhengige skal slippe straff, mens andre brukere fortsatt skal straffes, slik som i dag.

RUSREFORM-NEI: Aps landsmøte gikk mot å avkriminalisere små mengder narkotika til eget bruk.

– Arbeiderpartiet foreslo straffefritak for rusavhengige og at påtaleunnlatelse skal være hovedregel for ungdom og førstegangsforseelser. I tillegg forslo vi at reaksjoner for bruk og besittelse slettes fra rullebladet etter tre år, et forslag som Venstres representanter faktisk stemte for i Stortinget.

Bekymret for SV

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H) mener ikke at dette er «Venstres rusreform». Hun reagerer kraftig på Kjerkols uttalelse i VG om at rusreformen er noe Høyre har gått med på «for å tekkes sin regjeringspartner i Venstre».

IKKE TILFREDS: Høyre-politiker Mathilde Tybring-Gjedde.

– Det er et pinlig forsøk på å bortforklare hvorfor Ap har landet feil og stemt mot en av vår tids viktigste sosialpolitiske reformer. Høyre har vedtatt avkriminalisering av rusmidler til eget bruk på to landsmøtet, og vi gikk til valg på dette i 2017. Hvorfor sier Kjerkol noe hun vet er feil? spør Tybring-Gjedde.

– Hva tror du selv?

– Jeg mener det er en taktikk som er lett å gjennomskue. De vil klistre rusreformen til et parti som er mindre, og som er kjent for å være rusliberalt. Jeg synes heller hun skal argumentere saklig for hvorfor hun er mot reformen.

– Har dere en plan B for å få rusreformen vedtatt selv om dere skulle miste regjeringsmakt?

– Vår plan er å kjempe for rusreformen uansett. Vi tapte slaget før sommeren, men vi har ikke tapt kampen. Det er en nødvendig reform for dem som sitter nederst ved bordet, sier Tybring-Gjedde og legger til:

– Jeg håper at SV og MDG tar den kampen også, hvis de havner i regjeringsforhandlinger. Men jeg er bekymret for at SV vil ofre rusreformen for å gå inn i regjering.

Denne bekymringen deler ikke Kari Elisabeth Kaski, stortingsrepresentant fra SV.

– Jeg syns det er rart at Tybring-Gjedde bruker tiden sin på å angripe meningsfeller i den breie rusreformalliansen, sier hun til VG.

Hun erkjenner at Ap har skuffet SV i russaken.

– Det må tross alt være viktigst å få gjennomført rusreformen i stedet for å prøve å slå politisk mynt på den for å skade partiene på venstresiden.

