Isaksen blir redaktør: − Mitt liv i politikken er ferdig

Høyres tidligere kronprins Torbjørn Røe Isaksen har meldt seg ut av paritet, og klar for helt nye oppgaver. Han sier han er villig til å brenne broer til sitt gamle parti, men har ikke kjøpt inn noen bensindunk. Ennå.

Nylig avtroppet arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen ble lenge omtalt som Høyres kronprins.

Så sent som i høst lanserte Erna Solberg Isaksen uoppfordret som en aktuell arvtager som Høyre-partileder den dagen hun gir seg i et intervju med VG tidligere i høst.

Nå gir han seg i politikken.

Onsdag ble det nemlig kjent at Isaksen melder seg ut av Høyre for å bli blir samfunnsredaktør i VGs datterpublikasjon E24.

Der skal han inngå i ledergruppen til avisen, og skrive kommentarer, analyser – og som han selv beskriver det «meningsbærende journalistikk».

– Jeg har lenge sagt at jeg skal gjøre noe annet enn politikk. Nå blir det noe helt annet. Det betyr at mitt liv i politikken er ferdig.

– Hvordan skal du overbevise leserne om at du har en uavhengig tilnærming til det du skriver?

– Det skal jeg gjøre over tid, ved å komme med egne analyser og veier inn til stoffer som ikke er bundet opp i partipolitikk. Jeg er en konservativ mann, og har verdens mest åpne bakgrunn. Den blir ikke borte.

Et halvt liv i Høyre

Isaksen forteller at han ble kontaktet om jobben, og at han etter samtale med flere forskjellige aktører om ulike jobbmuligheter valgte å satse på en ny karrierevei i pressen.

Han sier dog at det var vemodig å melde seg ut av Høyre.

– Jeg har brukt mesteparten av min ungdomstid og hele mitt voksne liv i politikken. Men å melde seg ut er en nødvendig konsekvens av min nye rolle.

Selv om han for denne gangen har sagt adjø til Høyre, lukker han ikke igjen døren til politikken for godt.

– Hva tenker du om muligheten for å bli statsråd neste gangen Høyre inntar regjeringskontorene?

– Jeg går fullt inn i rollen som samfunnsredaktør.

– Kan du komme til å melde deg inn i partiet igjen?

– Det er det ikke mulig å si noe om nå. Med rollen jeg nå skal ha, er det i hvert fall ikke mulig å opprettholde en binding til et parti. Men folk vet jo hva jeg har holdt på med, og stemt.

– Kommer du til å være villig til å brenne noen broer til ditt gamle parti?

– Ja, altså, jeg kommer til å være uenig med også dem, det vil ikke ha noe å si for min nye jobb at Høyre mener noe spesielt.

Han føyer til:

– Samtidig skal heller ikke leserne få en kommentator som er opptatt av å sette fyr på flest mulig broer bare for å se flammer, men heller få fram brede analyser om økonomi og samfunn på egen hånd.

Svingdør mellom presse og politikk

I 2020 ble SV-topp Snorre Valen ansatt som sjefredaktør i Trondheimsavisa Nidaros.

– Hva tenker du om lesernes tilliten til aviser som følge av denne svingdøren, hvor man møter samme personer som politikere og kommentatorer?

– Jeg tenker at det viktigste for folks tillit til pressen er full åpenhet. Jeg legger ikke skjul på noe, sier han.

Han fastholder likevel at han skal skille tydelig på sine ulike roller.

– Informasjon jeg har fått i fortrolighet i Høyre og som medlem av regjeringen blir ikke nå E24 sin informasjon. Det er tilgang jeg tidligere har hatt gjennom mine roller i politikken. Slik blir det også nå - når jeg snakker med kilder som samfunnsredaktør så kan de stole på at det gjør jeg i kraft av min rolle hos E24.

– Som kommentator og redaktør, hvorfor skal folk komme til E24 for å lese dine meninger om Støres neste statsbudsjett – kan de ikke like gjerne høre hva din tidligere partifelle Tina Bru sier?

– Vi har ulike roller. Jeg vet mye fra innsiden av politikken. Hvordan man lager et statsbudsjett, og hvilke avveininger man må ta. Det gjør ikke mine analyser dårligere. Troverdighet i jobben er noe jeg skal jobbe for både å opparbeide meg og vedlikeholde.

Den nyslåtte redaktøren understreker samtidig at hans verdisyn og ståsted er det samme, og at han vil fortsette å utrykke sine meninger - bare denne gangen til lesere på vegne av seg selv, heller enn til velgere på vegne av et parti.

– Jobben min blir ikke som Lars Nehru Sand eller Magnus Takvam i NRK, som har i oppgave å kun analysere og forklare. Jeg skal selvfølgelig mene ting. Og det er ikke for mange stemmer i norsk presse som ser samfunnet fra et liberalkonservativt ståsted. Vi har ikke fylt opp den kvoten ennå.