Politiet: Skulle skyte opp raketter - ble drept

Etter flere avhør mener politiet at drapet på mannen (28) skjedde i forbindelse med nyttårsfeiringen.

En britisk statsborger i 20-årene er drapssiktet og en norsk mann i 20-årene er siktet for medvirkning til drap.

Etter avhør av vitner mener altså politiet at drapet skjedde da den drepte mannen og hans venner var utendørs for å skyte opp raketter ved leiligheten hvor de feiret nyttår ved Presthaugblokkene i Haugesund natt til første nyttårsdag. De skal da ha kommet i kontakt med de to siktede.

Flere vitner

Det var i denne sammenhengen at mannen (28) ble drept, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.

– Det var forklaringer fra vitner som var på stedet sammen med avdøde som ledet politiet til pågripelsene av de to siktede. De ble pågrepet i nærheten av åstedet, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma i Sør-Vest politidistrikt til VG.

Mannen ble knivstukket utendørs. Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på stedet, men livet hans stod ikke til å redde.

Erkjenner ikke straffskyld

Den drapssiktede mannens forsvarer sier at hennes klient ikke erkjenner straffskyld.

– Min klient stiller seg uforstående til siktelsen. Han har forklart seg om sine bevegelser og hva han har gjort på nyttårsaften og natt til første nyttårsdag. Han har ikke vært på stedet og han har ikke begått noe drap, sier britens forsvarer Helene Haugland til VG.

Den britiske statsborgeren skal være på besøk i Norge. Briten beskriver seg som en bekjent av den andre siktede i saken, en norsk statsborger i starten av 20-årene, som etter planen skal avhøres søndag.

VG har så langt ikke kommet i kontakt med advokat Ben Einar Grindhaug, forsvareren til den andre siktede mannen.

Beslag

Politiet har gjort flere beslag i saken, men ønsker ikke å kommentere dette nærmere. Så langt er det ingen kjent relasjon mellom de to siktede og den drepte 28-åringen.

De to siktede fremstilles for varetektsfengsling i Sør-Rogaland tingrett førstkommende mandag.

– Politiet mener det foreligger nærliggende fare for forspillelse av bevis ved en løslatelse av de siktede nå, sier Soma.

